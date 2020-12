Direktversicherung: 5.500 Euro Steuern auf Einmalzahlung?

16.12.2020 – Die volle Besteuerung der Einmalzahlung einer Direktversicherung ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Finanzgericht Münster mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 29. Oktober 2020 entschieden (15 K 1271/16 E).

Die Klägerin hatte auf ihren Wunsch hin im Jahr 2012 eine Einmalzahlung aus einer Direktversicherung erhalten. Die Freude an der Auszahlung währte jedoch nur kurz. Denn das Finanzamt unterwarf den Betrag in Höhe von rund 23.000 Euro in vollem Umfang der Einkommensteuer der Frau, so dass sie auf die Zahlung 5.500 Euro an das Amt abführen sollte.

Verletzung der Eigentumsgarantie?

Ihre daraufhin eingereichte Klage begründete die Steuerpflichtige unter anderem damit, dass die Besteuerung der Einmalzahlung verfassungswidrig sei. Denn sie führe zu einer Ungleichbehandlung.

Zum einen wäre nämlich die Steuerbelastung geringer, wenn sie sich statt der Einmalzahlung eine monatliche Rente hätte auszahlen lassen. Zum anderen fielen dann die auf die Auszahlung entfallenden Krankenversicherungs-Beiträge nicht in einer Summe an, sondern würden auf zehn Jahre verteilt.

So aber würden ihr nach Abzug der Steuer und der Beiträge zu ihrer Krankenversicherung lediglich noch rund 12.700 Euro von der Versicherungsleistung verbleiben. Dadurch würde sie in ihrer durch das Grundgesetz geschützten Eigentumsgarantie verletzt. Im Übrigen sei sie bei Abschluss des Vertrages nicht hinreichend über die steuerlichen Konsequenzen aufgeklärt worden.

Keine ermäßigte Besteuerung

All das vermochte das Finanzgericht Münster nicht zu überzeugen. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter war die Einmalzahlung gemäß § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG als Leistung einer Direktversicherung zu versteuern.

Es fehle auch an einer gesetzlichen Grundlage für eine Beschränkung der Steuerpflicht. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme seien die Beiträge zu der Direktversicherung nicht nur im Rahmen der Höchstbeträge, sondern in vollem Umfang steuerfrei gestellt worden.

Da der Vertrag das Wahlrecht zwischen einer Kapitalabfindung und einer Rentenzahlung vorsah, handele es sich auch nicht um außerordentliche Einkünfte, welche gemäß § 34 EStG ermäßigt zu besteuern seien. Im Übrigen gebe es keine verfassungsrechtliche Vorgabe, dass Steuern und Beiträge zur Krankenversicherung gleich zu behandeln seien.

Sache des Versicherers

Den Einwand der Frau, dass durch die Abzüge ihre verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsgarantie verletzt werde, ließen die Richter ebenfalls nicht gelten.

Denn durch die zeitliche Streckung der Versicherungsbeiträge sowie der Ersparnis aus der Steuerfreiheit der Entgeltumwandlung während der Ansparphase würden ihr von der Versicherungsleistung im Ergebnis circa 20.000 Euro verbleiben.

Dass die Betroffene bei Vertragsabschluss in Hinblick auf die steuerlichen Konsequenzen möglicherweise falsch beraten worden sei, sei im Übrigen nicht Sache des Staates, sondern die des Versicherungs-Unternehmens.