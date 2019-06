Digitale Tarife werden in der PKV stark zunehmen

4.6.2019 – Die privaten Krankenversicherer bauen die kostenlosen, zusätzlichen Leistungen für die Vollversicherten weiter aus. Führend sind hier Axa, Hallesche und Allianz. Das zeigt eine aktuelle Studie zum Wandel in der privaten Krankenversicherung. Bis 2020 soll der Markt einen starken Anstieg an digitalen Services und Tarifen verzeichnen.

Digitale Zusatzleistungen spielen für die private Krankenversicherung (PKV) eine immer größere Rolle. Die Wettbewerber haben bereits das Rennen um die besten Services an der Kundenfront eröffnet, so das Fazit auf einer Fachtagung im vergangenen Herbst (VersicherungsJournal 22.11.2018).

Allerdings variiert das Angebot an zusätzlichen Leistungen stark. Die Unternehmensberatung Mücke Sturm & Company GmbH (MS&C) hat in einer aktuellen Studie die Offerten von 14 Versicherern im Mai unter die Lupe genommen. Die Auswertung trägt den Titel „Der Wandel der privaten Krankenversicherungen: vom Kostenerstatter zum ganzheitlichen Gesundheits-Dienstleister“. Auszüge der Auswertung stehen hier zur Verfügung (PDF, 1,3 MB).

Axa führend bei digitalen Services

Die meisten privaten Krankenversicherer bauen laut den Beratern ihr Portfolio an zusätzlichen Angeboten weiter aus. Viele Mehrwerte werden Vollversicherten als kostenlose Zusatzleistung angeboten, oft in Verbindung mit speziellen Tarifen.

Ein Beispiel für dieses Vorgehen sei das neue Angebot der Axa Krankenversicherung AG. Gemeint ist der gerade erst gestartete Tarif „Active-Me“, der in ein „Ökosystem Gesundheit“ eingebettet ist. Er setzt auf Belohnung und einen ganzen Strauß von digitalen Leistungen (VersicherungsJournal 28.5.2019).

Der Kölner Versicherer bietet seit 2018 „die meisten digitalen Services entlang der gesamten Versorgungskette an“, schreibt MS&C in den Studienunterlagen.

Versicherer bauen Angebote aus

Insgesamt setzen die Anbieter die Entwicklung zum ganzheitlichen Gesundheitsversorger fort, indem „sie weiter mit digitalen Services in die Versorgungskategorien Prävention, Diagnose & Information, Behandlung & Monitoring sowie Administration vordringen“, so ein Ergebnis der Studie.

Neu im Bereich „Behandlung & Monitoring“ seien seit vergangenem Jahr zusätzliche Offerten für Kinder und Jugendliche sowie zu Bluthochdruck und Schlaganfall.

Debeka liegt im Mittelfeld

Im Schnitt bieten die Versicherer laut Auswertung der Berater „drei Servicebereiche mehr an als im Jahr 2018“. Auch durch ihren neuen Tarif „Active-Me“ liegt die Axa mit 31 Mehrwert-Bereichen vorne. Es folgt die Hallesche Krankenversicherung a.G. mit 21 Servicebereichen, die Versicherungskammer Bayern mit 19 und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG mit 18.

Der Marktführer Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. liegt mit 15 zusätzlichen Kategorien im Mittelfeld. Schlusslichter bilden 2019 die R+V Krankenversicherung AG und die Continentale Krankenversicherung a.G. mit jeweils fünf Servicebereichen.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: MS&C)

Online-Sprechstunde bieten die meisten Versicherer an

Mit 31 Prozent verzeichnet die Versorgungskategorie „Behandlung & Monitoring“ den stärksten Zuwachs an Angeboten. Auch in den Kategorien Administration und Prävention werden im Schnitt 24 und 26 Prozent mehr Servicebereiche angeboten, erklären die Berater in ihren Unterlagen.

Führend in der Kategorie „Behandlung & Monitoring“ ist die Online-Sprechstunde mit 71 Prozent der untersuchten Versicherer. Es folgen Angebote zum Thema Pflege (64 Prozent) und Services zu „Depression“ (50 Prozent).

Im Bereich Prävention (Impfung, Reisen und Stress/Wohlbefinden) wird ein Drittel der analysierten digitalen Leistungen von der Hälfte der von MS&C untersuchten Krankenversicherer bedient.

Elektronische Akte wird beliebter, aber nicht bei allen

Das bisherige Kerngeschäft der PKV decken alle Gesellschaften in Form von administrativen digitalen Services und einer Rechnungs-App ab. Die digitale Gesundheitsakte gewinne bei den Versicherern an Popularität, schreiben die Berater.

2018 bezeichneten nur 46 Prozent der Anbieter diese Kategorie als aufstrebenden Bereich. 2019 waren es schon 64 Prozent.

Erste Versicherer wie die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die nicht an der vorliegenden Studie teilnahm, stellen die erst 2018 eingeführte digitale Patientenakte aber bereits wieder in Frage (VersicherungsJournal 29.5.2019).

Insgesamt gehen die Berater ab 2020 dennoch von einem „starken Anstieg an digitalen Services und digitalen Tarifen“ im Markt aus.