Diesen Versicherungsschutz haben Urlauber im Gepäck

30.1.2020 – Fast drei von vier Deutschen begeben sich üblicherweise nicht ohne speziellen Versicherungsschutz auf Urlaubsreisen. Dies zeigt die Studie „Reisen 2019“ von Allianz Partners, für die 500 Erwachsene befragt wurden.

Nur etwas mehr als jeder vierte Bundesbürger geht ohne speziellen Versicherungsschutz auf Reisen. Zu diesem Ergebnis kommt die am Mittwoch veröffentlichte Studie „Reisen 2019“. Für diese hat die deutsche Abteilung der Allianz Partners Gruppe zusammen mit der Marketagent.com Online Research GmbH Mitte Dezember 500 erwachsene Deutsche zu diversen Reisethemen online befragt.

Unter den jungen Erwachsenen unter 30 Jahren ist der Anteil der Nichtversicherten mit über einem Drittel deutlich überdurchschnittlich groß ausgeprägt. In der älteren Generation ab 60 Jahren ist es hingegen nur rund jeder Fünfte, der nicht versichert auf Reisen geht.

Versicherungsschutz auf Reisen

Insgesamt gab rund jeder fünfte Befragte an, auf Reisen keinen Versicherungsschutz zu nutzen. Etwa jeder 15. Interviewte macht sich nach eigenem Bekunden über dieses Thema keine Gedanken.

Knapp jeder dritte Umfrageteilnehmer besitzt nach eigenen Angaben einen Jahresschutz. Jeweils gut jeder Vierte gab an, über die Kreditkarte beziehungsweise eine Autofahrerclub-Mitgliedschaft oder einen Schutzbrief vor ungewollten Eventualitäten auf Reisen abgesichert zu sein.

Gut jeder Fünfte wählte die Antwortoption „Ja, elektronische Gesundheitskarte“. Eine Einzelreiseversicherung beziehungsweise einen Stornoschutz besitzt nach Selbstauskunft knapp über beziehungsweise unter jeder zehnte Befragte. Mehrfachnennungen waren möglich.

Nur wenige größere Veränderungen

Größere Schwankungen von fünf oder mehr Prozentpunkten sind im Vergleich zu den beiden Vorgängeruntersuchungen bei nur wenigen Antwortoptionen zu beobachten. So hat sich der Anteil der Verweise auf die elektronische Gesundheitskarte auf Dreijahressicht fast halbiert.

Der Anteil mit Schutz über eine Autofahrerclub-Mitgliedschaft oder einen Schutzbrief ist um etwa ein Siebtel, derjenige eines Stornoschutzes sogar um über ein Drittel zurückgegangen. Andererseits gab aktuell fast ein Viertel mehr an, keinen Versicherungsschutz auf Reisen zu besitzen oder sich darüber keine Gedanken zu machen.

Sicherheitsmaßnahmen

Gefragt wurde im Rahmen der Untersuchung ferner danach, wie Haus oder Wohnung gegen Einbrüche geschützt sind, wenn man auf Reisen ist. Annähernd jeder zweite Interviewte bittet seine Nachbarn, aufmerksam zu sein, oder gibt ihnen einen Schlüssel.

Fast jeder Dritte vermeidet es, seinen Urlaub in den sozialen Medien zu erwähnen. Jeweils rund jeder vierte Umfrageteilnehmer gab an, die Post in ein Postfach oder ins Haus legen zu lassen beziehungsweise alle Türen zuzusperren und die Rollläden herunterzulassen.

Jeweils circa jeder Zwölfte schaltet seine Alarmanlage an oder dreht via Smartphone-App oder programmierter Zeitschaltuhren abends das Licht auf. Keine Gedanken über dieses Thema macht sich in etwa jeder sechste Befragte.