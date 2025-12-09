Diese Wohngebäudeversicherer bieten besonderes faire Konditionen

18.2.2026

Die Servicevalue GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Redaktion der Zeitschrift Focus Money untersucht, welche Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen aus Konsumentensicht zu besonders fairen Konditionen anbieten. Die Studie „Fairste Konditionen 2026“ basiert auf 157.231 Kundenurteilen von Verbrauchern zu 1.291 Anbietern in 61 Kategorien. Die Urteile wurden im Rahmen einer im Dezember 2025 und Januar 2026 durchgeführten Onlinebefragung eingeholt.

Dabei ging es um folgende Frage: „Inwieweit trifft es aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus zu, dass Angebote und Leistungen von Anbieter [Branche XY] zu fairen Konditionen verkauft werden?“ Zur Auswahl stand den Befragten eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den zwölf Assekuranzkategorien hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 16.2.2026).

In der Kategorie Wohngebäudeversicherer sicherte sich erneut (14.2.2025) die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GV) mit einem Mittelwert von aktuell 2,46 den ersten Platz. In die Spitzengruppe mit dem Prädikat „fairste Konditionen“ schafften es daneben auch

Das vollständige Branchenranking mit 24 weiteren Testkandidaten, acht davon mit überdurchschnittlicher Bewertung, kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Die Auszeichnungen wurden nach folgender Maßgabe vergeben: Je niedriger der Wert, desto besser das Ergebnis. Wer unter dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes lag, bekam das Siegel „fair“. Wer wiederum unter dem Durchschnitt dieser Gruppe lag, erhielt die Auszeichnung „fairste“.