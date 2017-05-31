WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Diese Versicherer und Vermittler sind aus Verbrauchersicht besonders zuverlässig

13.10.2025 (€) – Die höchste Zuverlässigkeit weisen laut einer Untersuchung von Servicevalue die Allianz (Versicherer – Multikanal), die Cosmos (Direktversicherer), die Debeka (Versicherer – Exklusiv), und die LV 1871 (Versicherer – Makler) auf. In die Siegerlisten trugen sich auch die Helmsauer-Gruppe (Versicherungsmakler), die Global Finanz (Finanzvertriebe) und Allvest (digitale Versicherungsexperten) ein.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Direktvertrieb · Insurtech · Lebensversicherung · Marktforschung · Ranking · Rechtsschutz · Versicherungsmakler
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Deutscher Fairness-Preis 2023: Die besten Versicherer
20.10.2023 – Kunden bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz von diversen Akteuren der Versicherungswirtschaft in verschiedenen Kategorien. Zehn Unternehmen fahren als Gewinner nach Hause. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Das sind die Digital-Champions 2023 aus Verbrauchersicht
28.7.2023 – In acht relevanten Kategorien wurde die Top-Platzierten ausgewertet. Dabei kam es im Vorjahres-Vergleich zu einigen Veränderungen. Der beste Versicherer schaffte es im Gesamtranking hoch in die Spitzengruppe. Versicherungsmakler und Finanzvertriebe konnten weniger überzeugen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Das sind die Digital-Champions 2022 aus Verbrauchersicht
19.7.2022 – Welche Unternehmen im Netz und in den sozialen Medien die größte Nähe zu ihren Kunden erzeugen, hat Servicevalue ausgewertet. Auch Firmen der Assekuranz sind als Branchensieger vorne dabei. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Das sind die Digital-Champions 2021 aus Kundensicht
16.7.2021 – Welche Unternehmen im Internet und in den sozialen Medien am besten aufgestellt sind und die größte Nähe zu ihren Kunden erzeugen, hat eine Studie ausgewertet. Auch Firmen der Assekuranz spielen vorne mit. Es gibt acht Sieger aus der Branche. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Trophäen für die Assekuranz
31.5.2017 – Morgen & Morgen hat private Krankenversicherer analysiert und Softfair die beste Berufsunfähigkeits-Versicherung gesucht. Bipro kürte Versicherer und deren Partner. Für einen Ekomi-Award mussten Versicherer ihre Kunden überzeugen. (Bild: M&M) mehr ...
 
Welche Versicherer und Vermittler von Kunden am häufigsten empfohlen werden
24.6.2025 – In einer aktuellen Untersuchung wurden die Unternehmen ermittelt, die Verbraucher tatsächlich und besonders oft weiterempfehlen. In den 19 Kategorien mit Versicherungsbezug trugen sich 15 Anbieter in die Siegerlisten ein. Viele Marktakteure verloren ihren Spitzenplatz aus dem Vorjahr. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Dies sind die Versicherer und Vermittler mit den zufriedensten Kunden
30.4.2025 – Wer in Verbindung mit bestimmten Schlagwörtern zur Kundenzufriedenheit im Web besonders positiv besprochen und kommentiert wird, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Welche Anbieter sich bei den (Direkt-) Versicherern, Maklern, Finanz- und Anlageberatern und Insurtechs durchgesetzt haben. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...