Diese Unfallversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

12.7.2024 – Servicevalue und die Zeitschrift Focus Money wollten von Versicherungsnehmern wissen, welche Unfallversicherer aus ihrer Sicht am fairsten sind. Mit „sehr gut“ bewertet wurden die zwölf Anbieter ADAC, Allianz, Cosmos, DEVK, Ergo, Generali Deutschland, Huk-Coburg, LVM, Provinzial, R+V, SV und Württembergische.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money wieder die Fairness von privaten Unfallversicherern aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Das Beratungshaus führt die Wettbewerbsanalyse regelmäßig im einjährigen Turnus durch (VersicherungsJournal 13.7.2023, 14.7.2022).

Die aktuelle Erhebung erfolgte im April und Juni. Insgesamt 3.138 (Vorjahr: 3.220) Kunden äußerten sich in einer Onlinebefragung zu 36 (36) Anbietern. Dabei bewerteten die Teilnehmer jeweils bis zu zwei Gesellschaften, bei denen sie in den vergangenen 24 (zwölf) Monaten Kunden waren. So kamen 3.512 (3.652) Urteile zusammen.

Teildimensionen der Fairness von Unfallversicherern

Um den subjektiven Begriff „Fairness“ messbar zu machen, waren die Versicherungsnehmer dazu aufgefordert, verschiedene Teildimensionen mit mehreren Service- und Leistungsmerkmalen zu beurteilen. Dies waren:

faires Produktangebot (Produktvielfalt, Flexibilität der Produktmerkmale, Produkte für verschiedene Personengruppen, Qualität der Versicherungsleistungen, Nachvollziehbarkeit der Versicherungsprämien, Gefühl der Sicherheit durch Produkte und Leistungen, Aufzeigen der Produktunterschiede, Angemessenheit der Gliedertaxe, interessante Zusatzleistungen),

faire Versicherungsbedingungen (Transparenz der Versicherungsbedingungen, Verständlichkeit der Vertragsunterlagen, klare Hervorhebung der Leistungsausschlüsse, Deutlichkeit des Rücktrittsrechts / der Kündigung),

faire Kundenberatung (Fachkompetenz der Mitarbeiter, Beratungsqualität, Beantwortung aller Kundenfragen, Beratung zur Rentenhöhe und Vertragslaufzeit, Aufklärung zur Auswirkung von Progression und Invaliditätsgrad auf Kapitalzahlung),

fairer Kundenservice (leichte Kontaktmöglichkeit der Mitarbeiter, Freundlichkeit der Mitarbeiter, Eigeninitiative der Mitarbeiter, Qualität der Anliegenbearbeitung, Kulanz bei Beschwerden/ Problemen, Verlässlichkeit der Aussagen),

faire Schadenregulierung (unbürokratische Vorgehensweise im Schadenfall, Unkompliziertheit der Schadenabwicklung, Einhalten von Leistungszusagen im Schadenfall, Reaktionszeit bei Schadenfall-Anfragen) und

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis, Vorhersehbarkeit der Beiträge, angemessene Beitragshöhe).

Zusätzlich ermittelten die Analysten die Kundenbindung anhand der vier Faktoren emotionale Bindung, Treue, Loyalität und Weiterempfehlung.

Berechnung der Ergebnisse

„Das Gesamtergebnis berechnet sich als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen. Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Service- und Leistungsmerkmalen“, schreiben die Analysten zur Berechnungsgrundlage.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene sowie auf den Teildimensionen einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen die Note „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Die elf fairsten Anbieter aus Kundensicht

In der Gesamtwertung erhielten zwölf (elf) Akteure die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

In der Spitzengruppe gab es lediglich einen Auf- und keinen Absteiger. Nach einer einjährigen Pause gehört nun die Württembergische wieder zu den Topanbietern.

In allen sechs Teildimensionen schafften der ADAC, die Allianz, die Ergo, die Huk-Coburg und der LVM die Höchstnote. Fünfmal gelang dies der Generali, der Cosmos und der DEVK. Viermal erreichten die Provinzial und die R+V sowie dreimal die SV ein „sehr gut“. Rückkehrer Württembergische bekam ebenfalls dreimal die Top-Note.

Sieben Akteure im Fünf-Jahresranking

Servicevalue weist zudem ein Fünf-Jahresranking aus. Folgende Unternehmen sind demnach seit 2020 durchgängig mit mindestens drei „sehr guten“ Noten in der Jahresliste der fairsten Anbieter vertreten:

ADAC,

Allianz,

Cosmos,

DEVK,

Ergo,

Generali,

Huk-Coburg,

LVM,

Provinzial und

SV.

Der 360-seitige Chart-Berichtsband „Kundenurteil: Fairness von Unfallversicherern 2024. Wettbewerbsanalyse mit Detail-Auswertungen für 36 Unfallversicherer“ ist bei Servicevalue erhältlich. Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis der Benchmarkstudie können in diesem Studienflyer (PDF, 476 KB) nachgelesen werden.

Eine aktuelles Produktrating zu Unfallversicherungen hat am gestrigen Donnerstag die Franke und Bornberg GmbH veröffentlicht. Das Analysehaus hat 417 Tarife von 76 Versicherern untersucht. Davon erreichte fast jeder zehnte die Bestnote „FFF+“ und jeweils fast ein Viertel die folgenden beiden Stufen. Fast 16 Prozent wurden als mangelhaft („F“) oder ungenügend („F-“) eingestuft (11.7.2024).