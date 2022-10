Diese Tarife für E-Autos sind laut Finanztest „besonders leistungsstark“

17.10.2022 – In einer Untersuchung der Stiftung Warentest weisen 25 Stromer-Tarife von 22 Anbietern Leistungen auf, die über den Mindestanforderungen der Verbraucherschützer liegen. Die Produkte von Cosmos, Friday, Huk24, Huk-Coburg und WGV sind zudem laut der Auswertung „besonders günstig“.

Neben Haftpflichtpolicen für Verbrenner (VersicherungsJournal 12.10.2022) hat die Redaktion der Stiftung Warentest kürzlich auch Tarife für E-Autos geprüft. Die Ergebnisse werden am Ende ihres zehnseitigen Beitrags „In zehn Schritten zum guten Vertrag“ in der aktuellen Ausgabe Finanztest 11/2022 vorgestellt.

Aufgelistet sind 25 Produkte von 22 Anbietern – allesamt Haftpflichttarife plus Vollkasko. Die Absicherung, die zusätzlich zu Teilkaskoschäden auch bei Vandalismus und selbst verschuldeten Schäden am eigenen Fahrzeug zahlt, wird von den Testern bei Stromern empfohlen. Denn diese seien häufig neu oder selbst als Gebrauchte noch hochwertig, heißt es.

Verwunderung über die Bedingungswerke

Einige Versicherer würden spezielle Tarife für E-Autos anbieten, andere bestehende Produkte aufstocken. Dann seien mitunter jedoch wichtige Leistungen nur in teuren Varianten erhältlich.

Insgesamt zeigen sich die Verbraucherschützer erstaunt darüber, „wie vage und ungenau die Versicherungs-Bedingungen oft formuliert sind“. Selbst für Finanztest-Fachleute sei manchmal nur schwer nachzuvollziehen gewesen, was genau versichert ist.

Fünf Mindestkriterien

Die Tester haben sich Jahresprämien für 40- und 70-jährige Fahrer zum Stichtag 1. September dieses Jahres übermitteln lassen. Weitere Angaben zu den Modellkunden werden nicht gemacht.

Die veröffentlichte Tabelle listet die Anbieter in alphabetischer Reihenfolge auf. Es folgen die Tarifbezeichnungen sowie Angaben zum Beitragsnachlass, zur Neupreisentschädigung und zu Folgeschäden am Akku. Zudem informiert die Aufstellung über Leistungen bei Diebstahl, über Allgefahren, Schutz bei Cyberangriff, Entsorgung des Akkus sowie Schutzbrief.

Das Tabellenwerk zeigt nur Tarife, die mehr als die folgenden empfohlenen Mindestleistungen bieten:

24 Monate Neupreisentschädigung für Pkw und Akku,

20.000 Euro für Folgeschäden von Tierbissen und Kurzschluss,

volle Erstattung bei Diebstahl von Ladekabeln und mindestens 3.000 Euro bei mobilem Ladegerät,

Allgefahrendeckung mindestens 20.000 Euro und

Autoschutzbrief.

Fünf besonders leistungsstarke und günstige Tarife

Unter den 25 vorgestellten Produkten sind fünf Angebote farblich hervorgehoben. Diese sind „die in diesem Segment besonders günstigen Tarife“, heißt es zur Begründung. Angaben zu den Jahresbeiträgen werden allerdings nicht gemacht.

Die gekennzeichneten Tarife werden von folgenden Versicherern aufgelegt:

Ebenfalls über den Mindestanforderungen der Verbraucherschützer liegen:

Preisspanne bei weiterem Modellfall beträgt 762 Euro

An anderer Stelle listen die Tester zehn Tarife auf, die die erheblichen Preisunterschiede verdeutlichen sollen. Sie gehen über die empfohlenen Mindestleistungen nicht hinaus.

Die Modellkundin ist 30 Jahre alt, wohnt in München, fährt privat einen Renault „ZOE E-Tech R 110“ als Neuwagen, den sie jährlich 8.000 Kilometer bewegt und in der Tiefgarage parkt. Sie ist in der Schadenfreiheitsklasse (SF) 10 eingestuft, war im vergangenen Jahr schadenfrei und wählt eine Selbstbeteiligung in der Vollkasko von 300 Euro sowie einen Schutzbrief.

Hier liegt die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG mit zwei Tarifen („Komfort“ und „Komfort Plus“) vorne, die Jahresbeiträge von 330 Euro beziehungsweise 383 Euro bieten. Es folgt die Verti Versicherung AG („Klassik“) mit einer jährlichen Prämie von 400 Euro.

Der teuerste Tarif, der nicht genannt wird, verlangt einen Jahresbeitrag in Höhe von 1.092 Euro. Die Preisspanne beträgt damit für diese Beispielkundin 762 Euro.

Bezugsquelle

Der Beitrag „In zehn Schritten zum guten Vertrag“ ist auf den Internetseiten der Stiftung Warentest in Auszügen veröffentlicht. Der Heftartikel lässt sich für 4,90 Euro an gleicher Stelle freigeschalten.

Außerdem ist der Bericht im aktuellen Heft Finanztest 11/2022 abgedruckt. Die Ausgabe kann auf der Homepage der Verbraucherschützer online für 6,90 Euro bestellt werden. Der Download liegt bei 5,99 Euro.