Diese Reiserücktritts-Versicherungen sind laut Finanztest „sehr gut“

14.12.2022 – Die Verbraucherschützer haben 138 Reiserücktritt-Versicherungen durchleuchtet. Prämiert wurden nur Produkte, die gleichzeitig einen Reiseabbruch abdecken. Geprüft wurden sowohl Tarife für Singles als auch für Familien, jeweils als Verträge für Einzelreisen und als Jahresverträge. In allen vier Sparten liegt die Travelsecure ganz vorne, teilt sich bei den Jahrespolicen aber den Spitzplatz mit der Europ Assistance.

Das Reisefieber ist ungebrochen. Der DRV Deutscher Reiseverband e.V. spricht von einer „deutlich angezogenen Nachfrage“ nach dem Ende der Corona-Restriktionen. Ziele mit angenehm milden oder warmen Temperaturen haben aktuell Hochkonjunktur. Und auch für das kommende Jahr sei man trotz Inflation und Energiekrise zuversichtlich, dass die Deutschen ihre Urlaubspläne verwirklichen werden.

Gleichzeitig hat die Pandemie das Risikobewusstsein der Reisenden geschärft. Dies berichtet die Redaktion der Stiftung Warentest in ihrer Ausgabe Finanztest 1/2023.

Schutz gegen Rücktritt und Abbruch

Die Verbraucherschützer haben deshalb 138 Reiserücktritts-Versicherungen getestet. Geprüft wurden sowohl Tarife für Singles als auch für Familien, jeweils als Verträge für Einzelreisen und als Jahresverträge.

In dem achtseitigen Bericht werden nur Produkte vorgestellt, die eine Reiserücktritts- mit einer Reiseabbruch-Versicherung kombinieren. Außerdem wird bei allen dargestellten Angeboten auf eine Selbstbeteiligung verzichtet. Ergebnisse zu Tarifen mit einem Selbstbehalt, der meist bei 20 Prozent der Stornokosten liegt, sind online in einem zusätzlichen Beitrag veröffentlicht.

Rücktritt im Mittelpunkt

Die Gesamtnote setzt sich aus drei Teilnoten zusammen. Die Wertung des Bereichs Reiserücktritt ging zu 65 Prozent ein. Hier wurden sechs allgemeine sowie zwölf weitere Prüfkriterien abgefragt. Dazu gehören verbraucherfreundliche Abschluss- und Kündigungsfristen und eine Regelung, dass der Versicherer voll leistet, auch wenn der Kunde eine andere Versicherung in Anspruch nehmen könnte.

Zudem wurde unter anderem geprüft, ob Versicherungsschutz besteht, wenn einer „Risikoperson“ etwas zustößt. Oder ob geregelt ist, dass zu diesem Kreis auch Personen zählen, die minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen. Durchleuchtet wurden die Tarife ferner nach Angaben, welche Erkrankungen genau versichert sind.

Außerdem wollten die Tester beispielsweise wissen, ob der Versicherer auch bei Verschlechterung von Erkrankungen zahlt, die vor der Reise bestanden und lange nicht behandelt werden mussten. Oder ob pandemische Erkrankungen wie Covid-19 abgedeckt sind.

Zwei weitere Teilnoten

Die Bedingungen zum Reiseabbruch wurden zu 25 Prozent gewertet. Dazu zählten Fragen, ob der Versicherer zusätzliche Kosten für Rückreise, Unterkunft und Verpflegung übernimmt oder nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen erstattet. Ebenso, ob er bei Abbruch in der ersten Reisehälfte den Reisepreis oder entgangene Reiseleistungen voll zurückzahlt.

Merkmale, die die Lesbarkeit, Übersichtlichkeit, Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit der Kundenunterlagen betrafen, gingen zu zehn Prozent in die Gesamtnote ein. Hier orientierten sich die Prüfer am Verständlichkeitsindex der Universität Hohenheim.

Tabellen und Detailinformationen

In den veröffentlichten Tabellen informieren die Tester nicht nur über Anbieter, Tarife und Noten, sondern auch über die maximale Reisedauer, sofern diese begrenzt ist. Zudem erfährt der Leser, ob der Pandemiefall und ob Kinder, und dann bis zu welchem Alter mitversichert sind.

Aufgeführt werden außerdem Zusatzinformationen, die nicht in die Wertung eingingen. Unter anderem wird genannt, ob eine Corona-Quarantäne versichert ist, ob ein positiver PCR-Test als Rücktrittsgrund anerkannt wird und welche Alterskohorten für die Beiträge zugrunde gelegt werden.

Ergänzend werden Beiträge nach Altersklassen für einen Reisepreis von 1.000 Euro, von 3.000 Euro und von 6.000 Euro ausgewiesen. Diese hängen auch etwas vom Alter des Versicherten ab, bei Familienverträgen vom Jahrgang des ältesten Versicherten, wird berichtet. Online sind überdies Beiträge für Reisen im Wert von 500 Euro und 1.500 Euro veröffentlicht.

Hinzu kommen Angaben zur Höchst-Versicherungssumme und Teilnahme am Ombudsverfahren. Weitere Detailinformationen werden in einer Vielzahl an Fußnoten geliefert.

Singles bietet Travelsecure bei Einzelverträgen Top-Konditionen …

Testsieger bei den Single-Tarifen für Einzelreisen wurde Travelsecure, eine Marke der Würzburger Versicherungs-AG. Der Tarif „Reiserücktritts-Versicherung Topschutz ohne SB“ erzielte als einziger die Gesamtnote „sehr gut“ (1,5).

Die Produkte von weiteren sieben Anbietern wurden als „gut“ befunden. Darunter befindet sich die Hansemerkur Reiseversicherung AG, die knapp an der Höchstnote vorbei auf dem zweiten Platz landete (1,6). Ihre „Reise-Rücktritts-Versicherung + Urlaubsgarantie + Selbstbehaltübernahme“ bietet dabei mit der Note 1,3 bessere Bedingungen beim Reiserücktritt als der Spitzenreiter, der hier auf 1,5 kommt.

Einen Wimpernschlag entfernt schaffte es die Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland auf Rang drei. Der Tarif „Reiserücktritts-Versicherung Einmalschutz ohne SB“ wurde mit der Gesamtnote 1,7 ausgezeichnet und offeriert mit der Teilnote 1,5 die besten Konditionen beim Reiseabbruch. Die Note „gut“ erhielten ferner:

… sowie auch neben Europ Assistance bei Jahresverträgen

Bei den Angeboten für Jahresverträgen teilen sich Europ Assistance („Reiserücktritts-Versicherung Jahresschutz ohne SB“) und Travelsecure („Jahres-Reise-Karte Basispaket ohne SB“) den Spitzenplatz. Beide erzielten ein „sehr gut“ (1,5), wobei Europ Assistance beim Reiseabbruch und Travelsecure bei der Verständlichkeit etwas besser abschnitt.

Als „gut“ befunden wurden außerdem folgende sechs Akteure:

Hansemerkur („Jahres-Reise-Rücktritts-Versicherung + Urlaubsgarantie“; 1,6),

ADAC Versicherung AG („Reiserücktritts-Versicherung Exklusiv ohne SB“; 1,9),

LVM („Jahresversicherung Singletarif ohne SB“; 2,0),

Barmenia („Reiserücktritts-Versicherung Travel + ohne SB“; 2,1),

Ergo („Jahres-Reiserücktritts-Versicherung (inklusive Reiseabbruch-Versicherung) ohne SB“; 2,1) und

Signal Iduna („Jahres-Reise-Rücktrittskosten- und Reise-Abbruchkosten-Versicherung“; 2,4).

Familien fahren am besten mit Travelsecure bei Einzelverträgen …

Auch bei den Einzelverträgen für Familien steht die Travelsecure als einziger Anbieter mit einer „sehr guten“ Gesamtwertung („Reiserücktritts-Versicherung Topschutz ohne SB“; 1,5) auf dem Siegertreppchen ganz oben.

Die zweithöchste Note erreichten sieben Gesellschaften. Dies sind:

Hansemerkur („Reise-Rücktritts-Versicherung + Urlaubsgarantie + Selbstbehaltübernahme“; 1,6),

Europ Assistance („Reiserücktritts-Versicherung Einmalschutz ohne SB“; 1,7),

Barmenia („Reiserücktritts-Versicherung Travel Day ohne SB“; Note 2,0),

LVM („Einmalschutz Familientarif ohne SB“; 2,0),

Ergo („Reiserücktritts-Versicherung (inklusive Reiseabbruch-Versicherung) ohne SB“; 2,1),

Signal Iduna („Reise-Rücktrittskosten- und Reise-Abbruchkosten-Versicherung Individual“; 2,4) und

Travelprotect („Einmalversicherung ohne SB“; 2,5).

... und ebenso, wie auch mit Europ Assistance, bei Jahresverträgen

Das Bild wiederholt sich auch bei den Familien-Angeboten, die Reisen ein Jahr lang absichern. Sieger wurden Europ Assistance („Reiserücktritts-Versicherung Jahresschutz ohne SB“; 1,5) und Travelsecure („Jahres-Reise-Karte Basispaket ohne SB“; 1,5). Kleine Unterschiede zwischen den Akteuren gibt es beim Reiseabbruch und der Verständlichkeit.

Mit der Note „gut“ wurden außerdem diese sieben Versicherer bewertet:

Hansemerkur („Jahres-Reise-Rücktritts-Versicherung + Urlaubsgarantie“; 1,6),

ADAC („Reiserücktritts-Versicherung Exklusiv ohne SB“; 2,0),

LVM („Jahresversicherung Familientarif ohne SB“; 2,0),

Barmenia („Reiserücktritts-Versicherung Travel + ohne SB“; 2,1),

Ergo („Jahres-Reiserücktritts-Versicherung (inklusive Reiseabbruch-Versicherung) ohne SB“; 2,1),

Signal Iduna („Jahres-Reise-Rücktrittskosten- und Reise-Abbruchkosten-Versicherung“; 2,5) und

Travelprotect („Jahres-Reiseversicherung ohne SB“; 2,5).

Bezugsquelle

Der Beitrag „Gut versichert, wenn der Traum vom Urlaub platzt“ ist auf den Internetseiten der Stiftung Warentest in Auszügen veröffentlicht. Der Heftartikel lässt sich für 4,90 Euro an gleicher Stelle freigeschalten.

Außerdem ist der Bericht im aktuellen Heft Finanztest 1/2023 abgedruckt. Die Ausgabe kann auf der Homepage der Verbraucherschützer online für 6,90 Euro bestellt werden. Der Download liegt bei 5,99 Euro.