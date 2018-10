Diese Lebensversicherer fuhren 2017 das meiste Neugeschäft ein

15.10.2018 – Die deutschen Lebensversicherer haben im vergangenen Jahr einen Neuzugang (eingelöste Versicherungsscheine in der Hauptversicherung) von 4,96 Millionen Policen erzielt. Das entspricht dem niedrigsten Wert in den letzten Jahren. Die meisten Neuverträge (über 600.000) akquirierte die Allianz. Den größten Rückgang im Neuzugang hatte mit über 50.000 Policen die R+V AG zu verzeichnen. Die Credit Life wuchs am stärksten. Dies zeigt der Map-Report 904.

Mit 4,96 Millionen eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung haben die deutschen Lebensversicherer das zahlenmäßig schlechteste Neugeschäft in diesem Jahrtausend eingefahren. Dies ist dem Map-Report 904 – „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2017“ zu entnehmen.

Medial hochgekochte Run-off-Debatte

Nach Ansicht von Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages ist ein Neuzugang von fast fünf Millionen neuen Policen unter den gegebenen Umständen als Erfolg zu werten. Denn neben LVRG, Solvency II, Niedrigzins und Zinszusatzreserve habe das vergangene Jahr ganz im Zeichen einer hitzig geführten Run-off-Debatte gestanden.

Einer der Auslöser war die mittlerweile in die Tat umgesetzte Ankündigung der Generali Lebensversicherung AG, ihren Bestand von über vier Millionen Policen zu verkaufen (VersicherungsJournal 5.7.2018).

„Mitten in den politischen Verhandlungen zu Erleichterungen beim Aufbau der Zinszusatzreserve und dem Umfang eines etwaigen Provisionsdeckels geriet die gesamte Branche unter Generalverdacht der kollektiven Flucht vor eingegangenen Garantien“, analysiert Klages im Map-Report.

Diese Anbieter steigerten das Neugeschäft

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften war die Entwicklung den Map-Report-Daten zufolge höchst unterschiedlich. So konnte 2017 knapp jeder dritte der 79 aufgeführten Lebensversicherer den Neuzugang steigern. Im Jahr zuvor gelang dies mehr als der Hälfte (VersicherungsJournal 5.10.2017), 2015 nur rund jedem vierten Unternehmen (VersicherungsJournal 17.10.2016).

Der größte Zuwachs im Vergleich 2017 zu 2016 stand für die Credit Life AG zu Buche (plus über 60.000). Der Neuzugang der Targo Lebensversicherung AG, die 2016 am stärksten zugelegt hatte, wuchs um knapp 40.000 Policen.

Vergleichsweise stark legten auch die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Hannoversche Lebensversicherung AG sowie die Ergo Lebensversicherung AG zu. Die Steigerungen bewegten sich zwischen fast 26.000 und knapp 20.000 Kontrakten.

„Verlierer“ beim Neuzugang

Deutlich schlechter als im Jahr zuvor fiel der Neuzugang 2016 mit einem Minus von über 50.000 Policen hingegen bei der R+V Lebensversicherung AG aus. Zu den „Verlierern“ zählt auch die Generali mit einem Rückgang von über 36.000 Neuverträgen.

Vergleichsweise hohe Rückgänge hatten auch die Allianz-Tochter Deutsche Lebensversicherungs-AG sowie erneut die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG zu verzeichnen. Beide Gesellschaften holten 2017 über 20.000 neue Kontrakte weniger in ihre Bücher als im Jahr zuvor.

Diese Anbieter erzielten den größten Neuzugang

Von der Vertriebsleistung her das meiste Neugeschäft erzielte im vergangenen Jahr einmal mehr Marktführer Allianz – und zwar mit über 600.000 eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung. Mit über 40 Prozent entfiel davon der größte Anteil auf Rentenversicherungen, knapp unter dieser Marke blieb der Anteil der Kollektivversicherungen.

Knapp 530.000 Neuverträge reichten der Targo zum zweiten Platz in der Rangliste. Die Struktur des Neuzugangs bei der Talanx-Tochter, die Lebensversicherungen ausschließlich über den Bankschalter verkauft, ist allerdings eine völlig andere als beim Marktführer. 2017 haben die Hildener rund 38.000 (Allianz: über 250.000) neue Rentenversicherungen verkauft.

In der Kategorie „Sonstige“ ist die Targo mit gut 1.000 (Allianz über 82.000) Neuverträgen kaum und im Kollektivgeschäft mit 20 (Allianz: etwa 226.000) neuen Policen so gut wie gar nicht unterwegs. Mit über 420.000 neuen Kontrakten – das sind annähernd vier Fünftel des eigenen Neuzugangs – kommt die Talanx-Tochter bei den Risikoversicherungen auf 40 Prozent Marktanteil am Neuzugang der Branche.

Dahinter folgen mit jeweils über 250.000 eingelösten Scheinen die Aachenmünchener Lebensversicherung AG und die R+V AG. Letztere hat ihre Schwerpunkte im Kollektivgeschäft mit über 45 Prozent Anteil am eigenen Neuzugang sowie bei den Rentenversicherungen mit über einem Viertel. Die Aachenmünchener akquiriert neue Verträge hauptsächlich im Bereich „Sonstige“, wozu vor allem Fondspolicen zählen. Dieses Segment macht rund zwei Drittel des Neuzugangs aus.

Weitere Studiendetails

Der Map-Report 904 „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2017“ enthält auf 154 Seiten Übersichten und Grafiken zu diversen Geschäftszahlen wie etwa der Stornoquote (VersicherungsJournal 2.10.2018) von bis zu 82 Lebensversicherern.

