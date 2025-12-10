Diese Lebensversicherer erhöhen die Überschussbeteiligung

11.12.2025 – Jede dritte der bisher bekannten 24 Deklarationen für 2026 liegt über dem Niveau des laufenden Jahres. Den größten Aufschlag hat die Athora vorgenommen (plus 0,5 Prozentpunkte), die damit nach jetzigem Stand auch die höchste laufende Verzinsung bietet. (3,50 Prozent). Sie liegt auch bei der gesamten Verzinsung mit 4,5 Prozent vorn. Dies zeigt ein Überblick des VersicherungsJournals.

In den vergangenen Tagen haben einige weitere Marktteilnehmer ihre Überschussdeklarationen für 2026 veröffentlicht. Die R+V Lebensversicherung AG, mit 7,7 Prozent Marktanteil die Nummer zwei der Branche, informiert per Pressemitteilung über eine „erneut attraktive Verzinsung“ für das kommende Jahr.

R+V Lebensversicherung: Bis zu 3,05 Prozent

Das Unternehmen bietet 2026 im Neugeschäft für ihre „wichtigsten“ Produkte mit Garantiebestandteilen aus der „Safe+Smart“-Produktfamilie für das sichere Kapital eine laufende und gleichzeitig auch gesamte Verzinsung von bis zu 3,05 Prozent.

Dieser Wert gilt unverändert (VersicherungsJournal 5.12.2024) für die „R+V-AnsparKombi Safe+Smart“. Bei der „R+V-AnlageKombi Safe+Smart“ sind es weiterhin 3,0 Prozent.

Auch LV 1871 und LVM mit stabiler laufender Verzinsung

Auch die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) belässt ihre laufende Verzinsung bei 2,7 Prozent. Inklusive Schlussüberschussbeteiligung und Beteiligung an den Bewertungsreserven beträgt die gesamte Verzinsung weiterhin (29.1.2025) bis zu 3,6 Prozent.

Die LVM Lebensversicherungs-AG belässt ihre laufende Verzinsung bei 2,4 Prozent, wie das Unternehmen der Redaktion mitteilte.

DEVK mit konstanter Überschussbeteiligung

Die beiden DEVK-Lebensversicherer halten die laufende Verzinsung ebenfalls konstant. Beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. sind es weiterhin (10.12.2024) 3,0 Prozent, bei der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG unverändert 2,4 Prozent. Im Jahr davor wurde letztmalig angehoben (1.12.2023).

Die gesamte Verzinsung bleibt nach Unternehmensangaben für 2026 bei bis zu 4,1 (Verein) beziehungsweise bis zu 3,3 Prozent (Allgemeine).

Wer nicht erhöht hat

Von den bisher vorliegenden 24 Deklarationen von 20 Produktgebern mit über 50 Prozent Marktanteil bleibt zwei Drittel unverändert. Zu dieser Gruppe gehören neben den vorgenannten Akteuren unter anderem auch die Provinzial Lebensversicherung AG, die Swiss Life Lebensversicherung SE und die Versorgungswerk der Presse GmbH (5.12.2025).

Keine Veränderung vorgenommen haben auch die Nürnberger Lebensversicherung AG (19.11.2025), die Axa Lebensversicherung AG (20.11.2025), die Ideal Lebensversicherung a.G., die Allianz Lebensversicherungs-AG (1.12.2025) sowie die VPV Lebensversicherungs-AG.

Zahlreiche Erhöhungen

Ihre laufende Verzinsung für 2026 angehoben haben die Entis Lebensversicherung AG (von 3,35 auf 3,4 Prozent), die Proxalto Lebensversicherung AG (von 2,6 auf 2,7 Prozent) und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Letztere erhöht um jeweils 0,15 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent (Klassik) beziehungsweise auf 2,5 Prozent („Moderne Klassik“) (24.11.2025).

Ihren Satz angehoben haben auch die Ergo Lebensversicherung AG (von 2,7 auf 3,0 Prozent), die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (von 2,8 auf 2,9 Prozent) (21.11.2025) sowie die Inter Lebensversicherung AG von 3,25 auf 3,4 Prozent (18.11.2025).

Am stärksten erhöht hat die Athora Lebensversicherung AG (plus 0,5 Prozentpunkte), die sich mit 3,5 Prozent laufender Verzinsung an die Spitze des Marktes setzt. (14.11.2025), dahinter folgen Entis und Inter (jeweils 3,4 Prozent) und die Provinzial (3,25 Prozent).

Die höchste gesamte Verzinsung bietet nach jetzigem Stand die Athora mit 4,5 Prozent. Eine Vier vor dem Komma steht ansonsten nur noch bei der Presseversorgung, der Provinzial, der Ergo Vorsorge und, wie oben beschrieben, beim DEVK-Verein.

Übersicht Überschussdeklarationen (Stand: 10.12.2025) Anbieter Marktanteil Gesamte Verzinsung Laufende Verzinsung 2026 2025 Veränderung Allianz (Klassik) 26,46 3,50 2,70 2,70 - Allianz („Perspektive“) 3,80 2,80 2,80 - Alte Leipziger (Klassik) 3,00 2,60 2,40 2,25 +0,15 Alte Leipziger (Klassik modern)* 2,75 2,50 2,35 +0,15 Athora 0,13 4,50 3,50 3,00 +0,50 Axa (auch DBV) 2,03 * 3,00 3,00 - DEVK AG 0,50 bis zu 3,30 2,40 2,40 - DEVK Verein 0,35 bis zu 4,10 3,00 3,00 - Entis 0,05 * 3,40 3,35 +0,05 Ergo Leben 1,61 3,25 3,00 2,70 +0,30 Ergo Vorsorge 1,41 bis zu 4,20 2,90 2,80 +0,10 Ideal 0,28 bis zu 3,70** 3,00 3,00 - Inter 0,09 „im Schnitt“ 3,84 3,40 3,25 +0,15 LV 1871 0,79 bis zu 3,60 2,70 2,70 - LVM 0,99 * 2,40 2,40 - Nürnberger Lebensversicherung AG 2,47 „rund“ 3,38 2,95 2,95 - Presseversorgung (Klassik) 4,00 2,90 2,90 - Presseversorgung („Perspektive“) 4,30 3,00 3,00 - Provinzial 2,37 bis zu 4,05 3,25 3,25 - Proxalto 2,14 * 2,70 2,60 +0,10 R+V AG („AnlageKombi Safe+Smart“) 7,68 3,00 3,00 3,00 - R+V AG („AnsparKombi Safe+Smart“) 3,05 3,05 3,05 -- Swiss Life 1,57 2,80 2,50 2,50 - VPV 0,45 3,75 3,00 3,00 -

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.