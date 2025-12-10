Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Diese Lebensversicherer erhöhen die Überschussbeteiligung

11.12.2025 – Jede dritte der bisher bekannten 24 Deklarationen für 2026 liegt über dem Niveau des laufenden Jahres. Den größten Aufschlag hat die Athora vorgenommen (plus 0,5 Prozentpunkte), die damit nach jetzigem Stand auch die höchste laufende Verzinsung bietet. (3,50 Prozent). Sie liegt auch bei der gesamten Verzinsung mit 4,5 Prozent vorn. Dies zeigt ein Überblick des VersicherungsJournals.

In den vergangenen Tagen haben einige weitere Marktteilnehmer ihre Überschussdeklarationen für 2026 veröffentlicht. Die R+V Lebensversicherung AG, mit 7,7 Prozent Marktanteil die Nummer zwei der Branche, informiert per Pressemitteilung über eine „erneut attraktive Verzinsung“ für das kommende Jahr.

R+V Lebensversicherung: Bis zu 3,05 Prozent

Das Unternehmen bietet 2026 im Neugeschäft für ihre „wichtigsten“ Produkte mit Garantiebestandteilen aus der „Safe+Smart“-Produktfamilie für das sichere Kapital eine laufende und gleichzeitig auch gesamte Verzinsung von bis zu 3,05 Prozent.

Dieser Wert gilt unverändert (VersicherungsJournal 5.12.2024) für die „R+V-AnsparKombi Safe+Smart“. Bei der „R+V-AnlageKombi Safe+Smart“ sind es weiterhin 3,0 Prozent.

WERBUNG

Auch LV 1871 und LVM mit stabiler laufender Verzinsung

Auch die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) belässt ihre laufende Verzinsung bei 2,7 Prozent. Inklusive Schlussüberschussbeteiligung und Beteiligung an den Bewertungsreserven beträgt die gesamte Verzinsung weiterhin (29.1.2025) bis zu 3,6 Prozent.

Die LVM Lebensversicherungs-AG belässt ihre laufende Verzinsung bei 2,4 Prozent, wie das Unternehmen der Redaktion mitteilte.

DEVK mit konstanter Überschussbeteiligung

Die beiden DEVK-Lebensversicherer halten die laufende Verzinsung ebenfalls konstant. Beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. sind es weiterhin (10.12.2024) 3,0 Prozent, bei der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG unverändert 2,4 Prozent. Im Jahr davor wurde letztmalig angehoben (1.12.2023).

Lebensversicherung laufende Verzinsung - DEVK (Bild: Wichert)

Die gesamte Verzinsung bleibt nach Unternehmensangaben für 2026 bei bis zu 4,1 (Verein) beziehungsweise bis zu 3,3 Prozent (Allgemeine).

Wer nicht erhöht hat

Von den bisher vorliegenden 24 Deklarationen von 20 Produktgebern mit über 50 Prozent Marktanteil bleibt zwei Drittel unverändert. Zu dieser Gruppe gehören neben den vorgenannten Akteuren unter anderem auch die Provinzial Lebensversicherung AG, die Swiss Life Lebensversicherung SE und die Versorgungswerk der Presse GmbH (5.12.2025).

Keine Veränderung vorgenommen haben auch die Nürnberger Lebensversicherung AG (19.11.2025), die Axa Lebensversicherung AG (20.11.2025), die Ideal Lebensversicherung a.G., die Allianz Lebensversicherungs-AG (1.12.2025) sowie die VPV Lebensversicherungs-AG.

Zahlreiche Erhöhungen

Ihre laufende Verzinsung für 2026 angehoben haben die Entis Lebensversicherung AG (von 3,35 auf 3,4 Prozent), die Proxalto Lebensversicherung AG (von 2,6 auf 2,7 Prozent) und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Letztere erhöht um jeweils 0,15 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent (Klassik) beziehungsweise auf 2,5 Prozent („Moderne Klassik“) (24.11.2025).

Lebensversicherung laufende Verzinsung 2026 - Erhöher (Bild: Wichert)

Ihren Satz angehoben haben auch die Ergo Lebensversicherung AG (von 2,7 auf 3,0 Prozent), die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (von 2,8 auf 2,9 Prozent) (21.11.2025) sowie die Inter Lebensversicherung AG von 3,25 auf 3,4 Prozent (18.11.2025).

Am stärksten erhöht hat die Athora Lebensversicherung AG (plus 0,5 Prozentpunkte), die sich mit 3,5 Prozent laufender Verzinsung an die Spitze des Marktes setzt. (14.11.2025), dahinter folgen Entis und Inter (jeweils 3,4 Prozent) und die Provinzial (3,25 Prozent).

Lebensversicherung höchste laufende Verzinsung 2026 (Bild: Wichert)

Die höchste gesamte Verzinsung bietet nach jetzigem Stand die Athora mit 4,5 Prozent. Eine Vier vor dem Komma steht ansonsten nur noch bei der Presseversorgung, der Provinzial, der Ergo Vorsorge und, wie oben beschrieben, beim DEVK-Verein.

Übersicht Überschussdeklarationen (Stand: 10.12.2025)

Anbieter

Marktanteil

Gesamte Verzinsung

Laufende Verzinsung

2026

2025

Veränderung

Alle Werte in Prozent, bis auf Veränderung (in Prozentpunkten); * = keine konkreten Werte veröffentlicht; ** = für die Klassik, für „Universal Life“ andere Regelung; Quelle Marktanteile (verdiente Bruttobeiträge 2024): Map-Report 941; Quelle Deklarationen: Unternehmensangaben, eigene Recherche.

Allianz (Klassik)

26,46

3,50

2,70

2,70

-

Allianz („Perspektive“)

 

3,80

2,80

2,80

-

Alte Leipziger (Klassik)

3,00

2,60

2,40

2,25

+0,15

Alte Leipziger (Klassik modern)*

 

2,75

2,50

2,35

+0,15

Athora

0,13

4,50

3,50

3,00

+0,50

Axa (auch DBV)

2,03

*

3,00

3,00

-

DEVK AG

0,50

bis zu 3,30

2,40

2,40

-

DEVK Verein

0,35

bis zu 4,10

3,00

3,00

-

Entis

0,05

*

3,40

3,35

+0,05

Ergo Leben

1,61

3,25

3,00

2,70

+0,30

Ergo Vorsorge

1,41

bis zu 4,20

2,90

2,80

+0,10

Ideal

0,28

bis zu 3,70**

3,00

3,00

-

Inter

0,09

„im Schnitt“ 3,84

3,40

3,25

+0,15

LV 1871

0,79

bis zu 3,60

2,70

2,70

-

LVM

0,99

*

2,40

2,40

-

Nürnberger Lebensversicherung AG

2,47

„rund“ 3,38

2,95

2,95

-

Presseversorgung (Klassik)

 

4,00

2,90

2,90

-

Presseversorgung („Perspektive“)

 

4,30

3,00

3,00

-

Provinzial

2,37

bis zu 4,05

3,25

3,25

-

Proxalto

2,14

*

2,70

2,60

+0,10

R+V AG („AnlageKombi Safe+Smart“)

7,68

3,00

3,00

3,00

-

R+V AG („AnsparKombi Safe+Smart“)

 

3,05

3,05

3,05

--

Swiss Life

1,57

2,80

2,50

2,50

-

VPV

0,45

3,75

3,00

3,00

-

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Lebensversicherung · Mapreport · Marktanteil · Rechnungszins · Überschussbeteiligung · Versorgungswerk · Zinsen
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Weitere Lebensversicherer geben Überschussbeteiligung bekannt
15.12.2022 – Mit den drei Ergo-Lebensversicherern, der Hannoverschen, der LV 1871 und dem Volkswohl Bund haben in den letzten Tagen weitere Akteure ihre Überschussdeklarationen veröffentlicht. Erhöht hat die laufende Verzinsung nur einer von ihnen. Er setzt sich damit zugleich an die Spitze des Marktes. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Rund jeder zweite Lebensversicherer senkt Überschussbeteiligung
9.1.2020 – Mittlerweile sind die Deklarationen 2020 von über 60 Anbietern mit 88 Prozent Marktanteil bekannt. Zahlreiche Unternehmen – darunter auch die Marktgrößen Allianz, Debeka und R+V – senken die laufende Verzinsung zum Teil deutlich. Wer zu den Schlusslichtern und Spitzenreitern gehört. mehr ...
 
Diese Lebensversicherer senken die Überschussbeteiligung
20.12.2019 – Mittlerweile sind über 50 Deklarationen für 2020 von Anbietern mit 70 Prozent Marktanteil bekannt. Zahlreiche Unternehmen senken die laufende Verzinsung – um in der Spitze bis zu 0,5 Prozentpunkte. Wer zu den Spitzenreitern und Schlusslichtern gehört. (Bild: Wichert) mehr ...
 
So verändern sich die Überschussbeteiligungen
13.12.2019 – Bislang sind rund zwei Dutzend Deklarationen für 2020 von Anbietern mit fast 51 Prozent Marktanteil bekannt. Anders als im Jahr 2019, haben viele die laufende Verzinsung gesenkt, darunter auch der Branchenprimus Allianz und nun auch die Nummer zwei, die R+V. Wer am meisten bietet. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Ergo gibt Überschussbeteiligung bekannt
9.12.2019 – Am Freitag hat die Versicherungsgruppe die Überschussdeklarationen ihrer nur noch drei Lebensversicherer veröffentlicht. Deren Kunden werden weiterhin unterschiedlich behandelt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Drei weitere Anbieter geben Überschussbeteiligung bekannt
5.12.2025 – Mit der Provinzial hat nun auch die Nummer neun im Markt ihre Deklaration für 2026 veröffentlicht. Auch die Swiss Life und die Presseversorgung haben mitgeteilt, wie sie ihre Kunden im kommenden Jahr bedienen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Mehr als jeder zweite Lebensversicherer erhöht die Überschussbeteiligung
10.12.2024 – Auch Signal Iduna, Provinzial, DEVK, Proxalto und Entis haben ihre Deklarationen für 2025 veröffentlicht. Einer von ihnen setzt sich an die Spitze des Marktes. Wer am stärksten angehoben hat, zeigt ein Überblick des VersicherungsJournals über 26 Anbieter mit mehr als 50 Prozent Marktanteil. (Bild: Wichert) mehr ...