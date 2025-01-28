Diese Krankenzusatzversicherer regulieren besonders fair

10.3.2026 – Aus Kundensicht betrachtet bieten mit R+V, Ergo (auch DKV), Barmenia, Provinzial Hannover, Inter, BA die Bayerische, LVM, LKH, Huk-Coburg, DEVK, Arag, Allianz, Münchener Verein, Debeka und Signal Iduna 15 Anbieter von Ergänzungsversicherungen eine „sehr gute“ Schadenregulierung. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor.

Ein weiteres Mal hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor neun Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehören unter anderem die Sparten

Kfz (8.1.2026),

Berufsunfähigkeit (BU) (12.1.2026),

Rechtsschutz (15.1.2026),

Wohngebäude (21.1.2026),

Privathaftpflicht (27.1.2026),

Bauleistung (29.1.2026),

private Krankenversicherung (PKV) (4.2.2026),

Hausrat (11.2.2026),

Tierkranken (17.2.2026),

Reise (24.2.2026) und

Unfall (3.3.2026).

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt hatten. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

WERBUNG

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Krankenzusatz: die besten Regulierer

Die Riege der „sehr guten“ Akteure im Bereich Krankenzusatz vergrößerte sich von zwölf auf 15 Produktanbieter. Hierzu gehören

Dabei gelang der Barmenia, der Bayerischen, der Debeka, der LKH sowie der Signal Iduna der Aufstieg und der Allianz der direkte Wiederaufstieg (30.4.2024) in die Spitzengruppe.

Versicherer mit einer „guten“ Bewertung

Aus dieser – nach nur einem Jahr Zugehörigkeit – verabschieden mussten sich die Envivas Krankenversicherung AG, die Janitos Versicherung AG und die Vigo Krankenversicherung VVaG.

Die drei letztgenannten Akteure erzielten zusammen mit fünf weiteren Anbietern ein „gut“. Zu dieser Gruppe gehören zwischen der Envivas (Mittelwert: 2,60) und der Vigo (2,63) auch die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (2,61).

Dahinter folgen die Universa Krankenversicherung a.G. (2,65), die Concordia Krankenversicherungs-AG (2,65) und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK; 2,67) vor Janitos und Versicherungskammer Bayern (VKB; jeweils 2,68).