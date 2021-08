Diese Krankenversicherungen für Hunde sind besonders leistungsstark

23.8.2021 – In der Zeitschrift Finanztest 9/2021 wurden 65 Krankenvoll-Versicherungen für Hunde von zwölf Anbietern untersucht. 80 Prozent der untersuchten Tarife und Tarifkombinationen haben nach Ansicht der Tester ein „sehr hohes“ oder „hohes“ Leistungsniveau. Analysiert wurden Beiträge, Bedingungen und Leistungen für drei Modellhunde.

Die meisten Krankenvoll-Versicherungen für Hunde leisten nach Einschätzung der Stiftung Warentest auf einem hohen oder sogar sehr hohen Niveau. Es handelt sich aber um einen „optimalen Schutz mit Restrisiko“, so die Tester in der Ausgabe 09/2021 der Zeitschrift Finanztest.

Ihre Argumentation verweist auf den hohen Preis. Für einen mittelgroßen, dreijährigen Mischling kostet ein sehr hoher Leistungsschutz zwischen 728 und 2.432 Euro im Jahr – bei bestehender Kündigungsmöglichkeit der Anbieter. Eine Kritik, die nicht neu ist (VersicherungsJournal 26.3.2021).

Denn: Anders als in der Operationskosten- (OP-) Versicherung (19.8.2021) garantiere in der Krankenvollversicherung kein Anbieter den vollständigen Versicherungsschutz lebenslang. „Es kann also passieren, dass nach der ersten großen Rechnung die Kündigung kommt“, so Finanztest.

65 Tarife und Tarifkombinationen untersucht

Zur Kündigungspraxis ist den Testern nichts bekannt, wie sie einräumen. Die meisten der 65 untersuchten Tarife und Tarifkombinationen der zwölf Anbieter seien noch recht neu und die Versicherungsdichte noch nicht sehr groß. In Großbritannien böten mehrere Versicherer für das gesamte Hundeleben geltende „lifetime insurances“ an.

Nur die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG verzichte ab dem vierten Jahr auf das Recht, zur Hauptfälligkeit oder nach einem Versicherungsfall zu kündigen. Dafür müssen die Kunden allerdings akzeptieren, dass der Voll- in einen OP-Schutz heruntergestuft werden kann.

Die Helvetia Versicherungen verzichten zwar nach dem dritten Vertragsjahr auf die Kündigung nach einem Schadenfall, aber nicht auf das ordentliche Kündigungsrecht zur Hauptfälligkeit.

15 Angebote mit „sehr hohem“ Leistungsniveau

Wie bei der OP-Versicherung, wurde auch bei der Krankenvollversicherung alles untersucht, was in Deutschland von Versicherern oder Assekuradeuren angeboten wird. Auch zu diesem Test lieferte die Tiergarant Versicherungsdienst GmbH, die zur niederländischen Veterfina B.V. (Petplan) gehört, keine Daten und fehlt daher im Finanztest-Bericht.

Der Kreis der Anbieter besteht wieder aus zwölf Gesellschaften, die aber nicht ganz identisch mit dem OP-Schutz sind. Beispielsweise bietet die DFV Deutsche Familienversicherung AG Krankenvoll-, aber keine OP-Tarife an, während es sich bei der IAS - Internationale Assekuranz-Sonderrisiken GmbH & Co. KG genau umgekehrt verhält.

(Bild: Lier)

Die Tester bescheinigen 15 der 65 untersuchten Tarife und -kombinationen ein „sehr hohes“ und 37 ein „hohes“ Leistungsniveau – also insgesamt 80 Prozent ein zumindest hohes Leistungsniveau. Zehn Tarife haben ihrer Bewertung nach ein „mittleres“ und drei ein „niedriges“ Niveau.

Untersuchte Kriterien und Bedingungen

Untersucht wurden die Leistungen für zwei Modell-OPs – teure Bandscheiben-OP (3.530 Euro) und die nichtoperative Behandlung einer Magen-Darm-Entzündung (2.350) – an den bereits aus dem Bericht über die OP-Versicherung bekannten drei Beispielhunden (Jack-Russell-Terrier, sechs Monate alt, Mischling, drei Jahre, Labrador Retriever, sieben Jahre).

Bereits die Vertragsbedingungen der OP-Tarife hatten die Tester als „oft unübersichtlich, schwer vergleichbar“ und mit „versteckten Leistungs-Einschränkungen“ kritisiert. Die Regelungen für die Krankenvollversicherung halten sie nun „oft noch komplizierter und schwerer durchschaubar“. Hundehalter sollten nicht nur auf eine Leistungsgrenze schauen, warnen sie.

Dabei muss auch gerechnet werden: Bei einigen Tarifen sinken die Leistungen im Alter durch steigende Selbstbehalte und die Jahresbeiträge steigen. Damit kann je nach Vertragslaufzeit aus einem günstigen Tarif ein teurer werden. Auf den automatischen Beitragsanstieg verzichten Uelzener und DFV.

Tarife mit „sehr hohem“ Leistungsniveau schließen in der Regel die von Finanztest ausgewählten Behandlungen und OPs nicht aus. Ausnahmen sind Endoprothesen bei der Agila Haustierversicherung AG sowie nichtoperative Zahnbehandlungen bei zwei Tarifen der Helvetia Versicherungen.

Gezeigt werden Modell-Behandlungen und Begrenzungen

Die Tester nennen für jeden Tarif das Höchsteintrittsalter, die Eintrittsbeiträge für die drei Beispielhunde und den automatischen Beitragsanstieg nach Vertragsschluss. Alle Tarife der Allianz Versicherungs-AG sowie zwei Tarife der Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. sind ohne Höchsteintrittsalter.

Für die beiden Modell-Behandlungen werden die Erstattungshöhen für jeden Tarif genannt. Einige Tarife erstatten die Operation vollständig. Für die nichtoperative Behandlung gibt es maximal 2.320 Euro (Tarif „Kranken Premium 100 %“ der Barmenia).

Aufgelistet wird, ob die Kosten für bestimmte Leistungen wie Physiotherapie, alternative Heilmethoden, Kastration, Hilfsmittel et cetera übernommen werden. Der Test zeigt zudem die Begrenzungen der Leistungshöhe bei den Tarifen – sprich: die maximale Erstattung im Versicherungsjahr für OPs und Behandlungen, die Selbstbeteiligung je Fall und Obergrenzen für die Erstattung von Tierarzthonoraren.

Empfehlung der Tester

Die Tarifempfehlung der Tester stellt ab auf die günstigsten Tarife mit sehr hohem Leistungsniveau, ohne die von ihnen untersuchten Ausschlüsse, mit freier Tierarztwahl und einer Selbstbeteiligung, die mit dem Alter des Hundes nicht steigt.

Unter diesen Voraussetzungen werden für den Jack Russel und den Mischling der „Barmenia Kranken Premium 100%“ oder der „Allianz TK Kleintiere Smart 100% + HB 5 000“ empfohlen.

Für den Labrador Retriever sind danach die besten Angebote der „Helvetia PetCare Komfort + AH + Zahn“ und der „Barmenia Kranken Premium 100%“.

Die Zeitschrift Finanztest 9/2021 ist für 6,50 Euro im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Das Heft ist auch als E-Paper für 5,99 Euro online erhältlich. Der „Test Hundekrankenversicherung“ ist auch einzeln abrufbar und kostet 3,00 Euro.