Diese Großstädte haben die schlechtesten Schadenbilanzen

22.9.2020 – Die schlechteste Schadenbilanz unter den deutschen Großstädten hat in der Kfz-Haftpflicht- wie auch in der Voll- und Teilkaskoversicherung die Bundeshauptstadt Berlin. Am besten sieht es in Cottbus (Kfz-Haftpflicht), Paderborn (Vollkasko) und Erlangen (Teilkasko) aus. Dies zeigen Detaildaten aus der neuen Regionalklassen-Statistik des GDV.

Ende August hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) die neue Regionalklassen-Statistik veröffentlicht (VersicherungsJournal 26.8.2020). Basis für die Einstufung ist ein versicherungs-mathematisch berechneter Indexwert, der die Schadenbilanzen für die 413 Zulassungsbezirke in Deutschland wiedergibt.

Regionalklassen-Einteilung Ein unabhängiger Treuhänder überprüft jedes Jahr die Schadenverläufe der regionalen Zulassungsbezirke. Auf dieser Basis wird eine Neueinstufung in die Regionalklassen vorgenommen, die für die Versicherungs-Unternehmen unverbindlich ist und ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge zur Hauptfälligkeit angewendet werden kann. In der Regel ist dies der 1. Januar 2021, so der GDV. Die Regionalklassen werden unter anderem beeinflusst vom Fahrverhalten der Autofahrer, von der Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge und den örtlichen Straßenverhältnissen. Dabei sind in Kfz-Haftpflicht nach Verbandsangaben die Versicherungsleistungen für geschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen maßgeblich. In Kasko werden darüber hinaus örtliche Besonderheiten (wie etwa Diebstahlhäufigkeit, Sturm- und Hagelschäden oder Anzahl der Wildunfälle) berücksichtigt. Entscheidend ist dabei laut GDV nicht, wo ein Schaden entstanden ist, sondern in welchem Zulassungsbezirk der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat. Zwölf Regionalklassen gibt es für die Kfz-Haftpflicht, 16 für die Teilkasko- und neun für die Vollkaskoversicherung.

Kfz-Haftpflicht: Berlin an der Spitze

In den deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern gibt es wie auch schon in den Metropolen (31.8.2020) riesige Unterschiede, was die Schadenbilanzen betrifft. Im Bereich Kfz-Haftpflicht kommt der Serien-„Spitzenreiter“ Berlin (11.10.2019, 17.9.2018) auf einen Schadenindex von fast 136. Dies bedeutet auch bundesweit den Höchstwert und – wie für elf weitere Städte – Regionalklasse zwölf.

Dahinter folgen Offenbach, Ingolstadt und Wiesbaden mit Werten von jeweils um die 130. Eine vergleichsweise hohe Schadenbilanz (128 bis 126) haben die Verbandsstatistiker auch für Augsburg, die Hansestadt Hamburg, München und Kassel errechnet.

Dabei hat sich der Indexwert von Berlin um über einen Punkt verschlechtert, derjenige von Augsburg sogar um fast vier Zähler. Ingolstadt, Wiesbaden, Essen und Fürth haben sich jeweils leicht verschlechtert.

Cottbus mit der besten Schadenbilanz unter den Großstädten

Am seltensten kracht es hingegen in Cottbus. Dort liegt der Indexwert nach leichten Steigerung nun bei gut 79, was trotzdem weiterhin der Regionalklasse eins entspricht. In diese ist sonst nur noch Schwerin eingruppiert.

Ebenfalls vergleichsweise gute Schadenbilanzen stehen für die Hansestadt Rostock und Münster (Westfalen) zu Buche, die beide in Regionalklasse zwei eingestuft werden. Lediglich in Münster nahm der Wert ab.

Zum Vergleich: Angeführt vom Kreis Prignitz werden bundesweit 55 Bezirke in die niedrigste Regionalklasse eins eingruppiert. Der Bundesdurchschnitt 100 entspricht in Kfz-Haftpflicht den Angaben des Versichererverbands zufolge der Regionalklasse sechs.

Vollkasko: Berlin mit der schlechtesten Bilanz

In Vollkasko wird weiterhin die Bundeshauptstadt – aktuell mit einem Schadenindex von fast 140 – als einzige der Metropolen hierzulande in die höchste Regionalklasse neun eingestuft. Dies entspricht übrigens auch bundesweit dem Höchstwert. Dahinter folgen die Hansestadt Hamburg (Klasse acht) sowie Augsburg, Ulm, Leipzig, Pforzheim und München (jeweils Regionalklasse sieben) mit Indexwerten zwischen 120 und knapp 113.

Dabei verbesserte sich die Schadenbilanz in fast allen der aufgezählten Städte. In der bayerischen Landeshauptstadt verschlechterte sich das Schadengeschenen hingegen deutlich und in Pforzheim leicht.

Den niedrigsten Schadenindex unter den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern haben die Verbandsstatistiker in Vollkasko für Paderborn errechnet (gut 81 – Regionalklasse eins). In die niedrigste Klasse sind auch Oldenburg (Oldenburg), Münster (Westfalen), Gütersloh, Erlangen und Hamm (Westfalen) eingruppiert. Die Werte liegen zwischen knapp 83 und gut 86.

Laut GDV entspricht der Bundesdurchschnitt 100 hier der Regionalklasse vier. Am besten schnitt der niedersächsische Zulassungsbezirk Wesermarsch in Brake mit einem Indexwert von 76 ab. 33 weitere Bezirke wurden wie Wesermarsch in Regionalklasse eins eingruppiert.

Erlangen mit der niedrigsten Schadenbilanz in Teilkasko

Mit einem Schadenindex von 58 ist Erlangen in Teilkasko die führende Großstadt in der Bundesrepublik. An zweiter und dritter Stelle liegen Münster (Westfalen – 61) und Würzburg (63). Alle drei Städte sind in die niedrigste Regionalklasse eins eingestuft, wobei sich lediglich in Würzburg die Schadenbilanz verschlechterte.

Die schlechteste Schadenbilanz unter den großen Städten weist auch in Teilkasko Berlin auf (136 Indexpunkte). Der Wert verbesserte sich um fast vier Punkte, so dass es aktuell für Regionalklasse zehn (Vorjahr: elf) reichte.

Auf Bundesebene steht für Berlin – anders als in Vollkasko und Kfz-Haftpflicht – nicht der Höchstwert zu Buche, der für den Bezirk Ostallgäu mit über 208 ausgewiesen wird. Insgesamt schnitten sogar 39 Zulassungsbezirke schlechter ab als die Bundeshauptstadt.

Vergleichsweise hohe Indexwerte hatte auch Cottbus (126) sowie Aachen, Köln und Chemnitz (jeweils um die 116) zu verzeichnen Cottbus ist in Regionalklasse zehn eingruppiert, die drei anderen Städte in klasse neun.

Zahlreiche Tarifmerkmale für den Versicherungsbeitrag

Wie der GDV weiter erläutert, „lässt sich über eine Veränderung bei der Regionalklasse keine Aussage über die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages treffen“, da es noch diverse weitere Tarifmerkmale gibt. Diese können sich von Versicherer zu Versicherer zum Teil erheblich unterscheiden.

Die Einstufungen aller 413 Zulassungsbezirke in die einzelnen Regionalklassen können auf dieser Internetseite abgefragt werden.