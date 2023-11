Diese Berufsunfähigkeits-Versicherer bieten eine „hervorragende“ Schadenregulierung

7.11.2023 – Dem BU-Leistungspraxisrating von Franke und Bornberg haben sich neun Akteure gestellt. Sechs von ihnen erhielten die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“). Dies sind die Allianz, die Ergo Vorsorge, die Generali, der HDI, die Nürnberger und die Zurich Deutscher Herold.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat am Montag die aktuelle Auflage ihres BU-Leistungspraxisratings vorgelegt. Es ist ein Teil des Unternehmensratings der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherer, deren Ergebnisse die Analysten bereits Mitte Oktober veröffentlicht haben.

An dem Unternehmensrating, in das neben der Leistungspraxis auch die Teilbereiche „Stabilität des BU-Geschäfts“ und „Kundenorientierung in der Antragsphase“ einfließen, hatten nur vier Akteure teilgenommen. Alle schnitten insgesamt mit der Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) ab (VersicherungsJournal 19.10.2023).

Neun Teilnehmer

Für das BU-Leistungspraxisrating meldete das Analysehaus aktuell neun Teilnehmer. Das sind zwei weniger als im Vorjahr, als es mit elf Testkandidaten einen Teilnehmerrekord gab (21.10.2022).

Nicht mehr dabei sind die Continentale Lebensversicherung AG und die Dialog Lebensversicherungs-AG, die vor Jahresfrist mit „gut“ („FF+“) abgeschnitten hatten.

BU-Leistungspraxis: sechs Anbieter mit der Höchstnote

Ihr „sehr gut“ aus dem Vorjahr bestätigten die Gothaer Lebensversicherung AG, die Hannoversche Lebensversicherung AG und die Signal Iduna Lebensversicherung AG.

Die Höchstnote bekam neben den „Wiederholungstätern“, der Allianz Lebensversicherungs-AG, der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, der Generali Deutschland Lebensversicherung AG und der Nürnberger Lebensversicherung AG, auch die HDI Lebensversicherung AG.

In der Ergebnisliste im FuB-Internetauftritt sind allerdings nur fünf Testkandidaten aufgeführt. Es fehlen die vier Teilnehmer am BU-Unternehmensrating (Ergo Vorsorge, Generali, HDI und Nürnberger), deren Bewertungen hier eingesehen werden können.

Der Veröffentlichung nicht zugestimmt

Nach Angaben der Analysten haben an dem Leistungspraxisrating weitere Versicherungs-Gesellschaften teilgenommen. Allerdings hätten sie einer Veröffentlichung ihrer Ergebnisse nicht zugestimmt.

Dazu FuB-Geschäftsführer Michael Franke: „Nur wenige BU-Versicherer erreichen auf Anhieb eine Top-Bewertung. Dafür braucht es Zeit und Konsequenz“. Nach seiner Aussage unterstreicht die Teilnahme „aber den Anspruch, kundenorientiert und transparent zu regulieren“.

Das Urteil beruht auf Daten, Stichproben und Interviews

Beim BU-Leistungspraxisrating wird laut den Bewertungsrichtlinien (PDF, 376 KB) „die Professionalität von Lebensversicherungs-Gesellschaften bei der Abwicklung von Leistungsfällen im Bereich der Berufsunfähigkeit. Im Mittelpunkt steht dabei eine interne Untersuchung des Unternehmens mit einer Prüfung vor Ort.“

Das Ratingurteil beruht auf einer Erhebung von Daten sowie auf Stichproben und Interviews vor Ort im jeweiligen Unternehmen. Auf den Prüfstand kommen drei Bewertungsbereiche, die unterschiedlich gewichtet werden:

Qualität der Leistungsfall-Bearbeitung (50 Prozent),

Unterstützung des Kunden (25 Prozent) und

Qualität der Leistungsentscheidung (25 Prozent).

Die Bewertungsskala umfasst sieben Notenstufen. Sie reicht von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“), „FF+“ („gut“), „FF“ („befriedigend“), „F+“ (ausreichend“) und „F“ (mangelhaft“) bis hin zu „F-“ („ungenügend“). Weitere Details stehen in den Bewertungsrichtlinien.