Diese Bausparkassen behandeln ihre Kunden am fairsten

2.5.2025 – Servicevalue und Focus Money wollten von Kunden wissen, welche Anbieter sie als am fairsten bewerten. Dabei erhielten die fünf Bausparkassen Schwäbisch Hall, BHW, Mainz, Signal Iduna und Wüstenrot ein „sehr gut“. Neu in die Spitzengruppe eingestiegen ist die Signal Iduna, herausgefallen die Alte Leipziger.

Die Servicevalue GmbH hat auch in diesem Jahr in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money wieder untersucht, von welchen Bausparkassen sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Februar und März durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 1.492 Urteile von 1.353 Verbrauchern zu 13 Unternehmen zusammen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde der Begriff den Angaben zufolge durch die folgenden vier Teildimensionen mit insgesamt 18 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faires Produktangebot (Attraktivität der Bausparvarianten, Auswahl an Bausparvertragsvarianten, Passgenauigkeit der Bausparvarianten, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen);

faire Kundenberatung (Beratungsqualität, Erfassung finanzieller Verhältnisse, Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse, Transparenz der Berechnungen, Beratung zu staatlichen Fördermöglichkeiten);

fairer Kundenservice (Einhaltung von Gesprächsterminen, angenehmer Service, Reaktion bei Anliegen (schnell und lösungsorientiert), leichter Mitarbeiterkontakt, angemessener Informationsumfang);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Höhe der Guthabenverzinsung, Bonusverzinsung/Sparbonus, Angemessenheit des Darlehenszinses, Transparenz der Kosten/Gebühren).

Vierstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Bausparkassen aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die vier Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten fünf Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge)

Dabei schaffte die Debeka den Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser verabschieden musste sich im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 3.5.2024) die Alte Leipziger Bauspar AG. Letztere bildet zusammen mit der Deutschen Bausparkasse Badenia AG und der Signal Iduna Bauspar AG das „gute“ Verfolgerquartett.

Dahinter rangieren im online veröffentlichten Ranking ohne Auszeichnung fünf Landesbausparkassen.

Drei Akteure sind zum sechsten Mal in Folge „sehr gut“

Alle fünf Anbieter aus der Spitzengruppe schafften in allen vier Testsegmenten ein „sehr gut“.

Nur drei Gesellschaften erreichten sechs Mal in Folge die Topplatzierung unter den fairsten Bausparkassen. Dies sind Schwäbisch Hall, BHW und Wüstenrot. Sechsmal gelang dies der Bausparkasse Mainz (nicht 2019), viermal der Signal Iduna (nicht 2021, nicht 2024).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 107-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Bausparkassen 2025“ können in diesem Studienflyer (PDF, 475 KB) nachgelesen werden.