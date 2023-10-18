Diese Autoversicherer regulieren laut Stiftung Warentest Kaskoschäden am kundenfreundlichsten

16.10.2025 – Die Kunden der SV Sparkassenversicherung sind in der Kfz-Kaskoversicherung laut einer Umfrage der Stiftung Warentest besonders zufrieden mit der Schadenregulierung. Im Vergleich dazu schneiden die ADAC Versicherungen eher schwach ab. Die beiden Marktführer Huk-Coburg und Allianz liegen dazwischen.
Die Stiftung Warentest Verbraucher danach gefragt, wie zufrieden sie mit der Kostenübernahme ihres Kaskoversicherers sind. Die Ergebnisse werden auszugsweise im aktuellen Finanzen-Heft 11/2025 vorgestellt und begleiten einen Artikel, in dem preiswerte Kfz-Versicherungstarife empfohlen werden.
Für die Umfrage hat die Stiftung rund 2.000 Kunden von Kaskoversicherern bevölkerungsrepräsentativ befragt, die in den vergangenen fünf Jahren einen Kaskoschaden gemeldet haben. Umfragezeitraum waren der Juli und August 2025.
Dabei sollte beantwortet werden, ob
Die Befragten konnten ihre Einschätzung jeweils auf einer Skala von eins (= sehr schlecht) bis fünf (= sehr gut) abgeben. Aus den vier Einzelbewertungen bildete Stiftung Warentest den Mittelwert – die sogenannte Zufriedenheitskennzahl, bei der fünf die höchste Zufriedenheit markiert.
Zusätzlich sollten die Verbraucher darauf antworten, ob der Versicherer die Kosten ganz oder teilweise übernahm – oder eine Regulierung des Schadens sogar ablehnte.
80,6 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Versicherer die Kosten vollständig übernommen habe. 15,8 Prozent berichteten von einer teilweisen Deckung der Kosten – und in 3,6 Prozent der Fälle hat der Versicherer die Regulierung des Schadens abgelehnt.
Auf Basis der Antworten berechnete Stiftung Warentest für vergleichbare Schadenfälle geschätzte Wahrscheinlichkeiten, wie häufig die einzelnen Versicherer die Kosten vollständig, teilweise oder gar nicht übernehmen.
Die beobachteten Unterschiede verdeutlichten sie anhand von drei Kaskoversicherern:
Wie zufrieden die Kunden mit einzelnen Versicherern sind, weist die Stiftung Warentest nur ausschnittsweise am Beispiel von sieben großen Kaskoversicherern aus. Dabei sind mit der Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, Huk24 AG und der Allianz-Gruppe immerhin die Marktführer vertreten: Sie versichern zusammen rund 23 Millionen Pkw.
Den höchsten Zufriedenheitswert hat mit 4,2 von fünf möglichen Punkten die SV Sparkassenversicherungen. Ihnen folgen mit je 4,1 Punkten die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, die Generali Deutschland Versicherung AG und die WGV-Versicherung AG.
Dahinter reihen sich die Marktführer ein: Die beiden Töchter der Huk-Coburg erzielen je 4,0 Punkte und die Allianz liegt mit 3,9 Punkten nur knapp dahinter. Der niedrigste Wert wird für die ADAC Autoversicherung mit 3,7 Punkten ausgewiesen.
Das Heft „Stiftung Warentest Finanzen 11/2025“ kann auf der Webseite der Verbraucherschützer für 7,90 Euro bestellt werden. Der PDF-Download kostet 7,49 Euro.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.