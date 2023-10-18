Diese Autoversicherer regulieren laut Stiftung Warentest Kaskoschäden am kundenfreundlichsten

16.10.2025 – Die Kunden der SV Sparkassenversicherung sind in der Kfz-Kaskoversicherung laut einer Umfrage der Stiftung Warentest besonders zufrieden mit der Schadenregulierung. Im Vergleich dazu schneiden die ADAC Versicherungen eher schwach ab. Die beiden Marktführer Huk-Coburg und Allianz liegen dazwischen.

Die Stiftung Warentest Verbraucher danach gefragt, wie zufrieden sie mit der Kostenübernahme ihres Kaskoversicherers sind. Die Ergebnisse werden auszugsweise im aktuellen Finanzen-Heft 11/2025 vorgestellt und begleiten einen Artikel, in dem preiswerte Kfz-Versicherungstarife empfohlen werden.

So hat Stiftung Warentest die Kunden befragt

Für die Umfrage hat die Stiftung rund 2.000 Kunden von Kaskoversicherern bevölkerungsrepräsentativ befragt, die in den vergangenen fünf Jahren einen Kaskoschaden gemeldet haben. Umfragezeitraum waren der Juli und August 2025.

Dabei sollte beantwortet werden, ob

die Entscheidung des Versicherers zum Schadenfall für sie nachvollziehbar war,

die Höhe der Kostenübernahme aus ihrer Sicht angemessen war,

der Versicherer schnell genug auf die Schadenmeldung reagiert hat und

die Kommunikation mit dem Versicherer reibungslos verlief oder schwierig war.

Die Befragten konnten ihre Einschätzung jeweils auf einer Skala von eins (= sehr schlecht) bis fünf (= sehr gut) abgeben. Aus den vier Einzelbewertungen bildete Stiftung Warentest den Mittelwert – die sogenannte Zufriedenheitskennzahl, bei der fünf die höchste Zufriedenheit markiert.

Zusätzlich sollten die Verbraucher darauf antworten, ob der Versicherer die Kosten ganz oder teilweise übernahm – oder eine Regulierung des Schadens sogar ablehnte.

Allgemeine Erkenntnisse aus der Umfrage

80,6 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Versicherer die Kosten vollständig übernommen habe. 15,8 Prozent berichteten von einer teilweisen Deckung der Kosten – und in 3,6 Prozent der Fälle hat der Versicherer die Regulierung des Schadens abgelehnt.

Auf Basis der Antworten berechnete Stiftung Warentest für vergleichbare Schadenfälle geschätzte Wahrscheinlichkeiten, wie häufig die einzelnen Versicherer die Kosten vollständig, teilweise oder gar nicht übernehmen.

Die beobachteten Unterschiede verdeutlichten sie anhand von drei Kaskoversicherern:

Die SV Sparkassenversicherungen erstatte in 90 Prozent der Fälle den Kaskoschaden vollständig und in 8,0 Prozent der Fälle teilweise.

Die Axa Versicherung AG komme in 86,4 Prozent der Fälle für die gesamten Kosten auf – und in 10,8 Prozent der Fälle nur teilweise.

Die ADAC Autoversicherung AG leiste in 73,7 Prozent der Fälle vollständig und bei 21,6 Prozent der Schadenmeldungen nur anteilig. Damit liegt der Anteil vollständiger Erstattungen 16,3 Prozentpunkte unter dem Wert des Sparkassenversicherers – und auch deutlich unter dem allgemeinen Durchschnitt vollständiger Erstattungen laut Umfrage.

Zufriedenheitswerte großer Kaskoversicherer

Wie zufrieden die Kunden mit einzelnen Versicherern sind, weist die Stiftung Warentest nur ausschnittsweise am Beispiel von sieben großen Kaskoversicherern aus. Dabei sind mit der Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, Huk24 AG und der Allianz-Gruppe immerhin die Marktführer vertreten: Sie versichern zusammen rund 23 Millionen Pkw.

Stiftung Warentest)" width="338" height="254"> Finanzen 11/2025 (Bild: Stiftung Warentest)

Den höchsten Zufriedenheitswert hat mit 4,2 von fünf möglichen Punkten die SV Sparkassenversicherungen. Ihnen folgen mit je 4,1 Punkten die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, die Generali Deutschland Versicherung AG und die WGV-Versicherung AG.

Dahinter reihen sich die Marktführer ein: Die beiden Töchter der Huk-Coburg erzielen je 4,0 Punkte und die Allianz liegt mit 3,9 Punkten nur knapp dahinter. Der niedrigste Wert wird für die ADAC Autoversicherung mit 3,7 Punkten ausgewiesen.

Bezugsquelle

Das Heft „Stiftung Warentest Finanzen 11/2025“ kann auf der Webseite der Verbraucherschützer für 7,90 Euro bestellt werden. Der PDF-Download kostet 7,49 Euro.