Diese Anbieter stellen die Top-Fünf bei den günstigsten Motorradversicherungen

14.4.2023 – Huk24 heißt der Gewinner in der Kategorie Haftpflicht. In Teilkasko sicherte sich der LVM den ersten Platz, die Helvetia in der Vollkasko. Die Gesamtwertung in der Untersuchung von Verivox im Auftrag von Focus Money zu den günstigsten Krad-Versicherungstarifen gewann ebenfalls die Huk24. Sechs Modellkunden halfen dabei, die preiswerteste Offerte auszuloten. Daneben stellt der BdV klar: Vollkasko lohnt sich nicht immer.

WERBUNG

Zum Beginn dieses Jahres waren laut der Statista GmbH 4,91 Millionen Krafträder in Deutschland angemeldet. Da alle versichert werden müssen, hat die Verivox Versicherungsvergleich GmbH im Auftrag von Focus Money die Tarife von insgesamt 67 Anbietern auf der Suche nach dem günstigsten unter die Lupe genommen. Die Marktabdeckung liegt bei 95 Prozent.

Hintergrund: Versicherte Motorräder haben sich in den vergangenen Jahren als weniger schadenträchtig erwiesen, was den Schadenbedarf leicht senkte (VersicherungsJournal 25.1.2022, 16.3.2023). Das geht aus Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hervor.

Sechs Modellkunden zur Untersuchung herangezogen

Bewertet wurde in insgesamt vier Kategorien, darunter die Haftpflichtversicherung (Mindest-Deckungssumme 50 Millionen Euro), Haftpflicht- plus Teilkaskoversicherung (150 Euro Selbstbeteiligung) sowie Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Vollkasko 300 Euro, inkludierte Teilkasko 150 Euro Selbstbeteiligung). Dazu wurde noch eine Gesamtwertung ermittelt.

Die Tester erstellten sechs Musterkunden aufgrund der Fahrer-Soziodemografie. Diese sind:

„Alter Hase“: 60 Jahre, Schadenfreiheitsrabatt (SF) 25, Fahrleistung pro Jahr: 3.000 Kilometer, Zeitwert der Maschine: 11.640 Euro;

Fahrer mit Motorrad als Zweitfahrzeug: 60 Jahre, kein angerechneter SF, Fahrleistung pro Jahr: 6.000 Kilometer, Zeitwert der Maschine: 18.400 Euro;

Beamter/Lehrer: 40 Jahre, SF 15, Fahrleistung pro Jahr: 1.000 Kilometer, Zeitwert der Maschine: 9.700 Euro (Diese Gruppe fährt laut einer Untersuchung des GDV sicherer als der Durchschnitt) (16.3.2023);

Familienvater: 50 Jahre, SF fünf, Fahrleistung pro Jahr: 9.000 Kilometer, Zeitwert der Maschine: 4.850 Euro, fährt gemeinsam mit dem 25-jährigen Sohn;

„Youngster“: 25 Jahre, SF eins, Fahrleistung pro Jahr: 3.000 Kilometer, Zeitwert der Maschine: 7.680 Euro und

Azubi: 18 Jahre, SF eins, Fahrleistung pro Jahr: 3.000 Kilometer, Zeitwert der Maschine: 2.425 Euro.

Außer dem Familienvater haben alle Fahrer das Saisonkennzeichen April bis Oktober gewählt.

Günstigste Tarife bekamen fünf Punkte

Um die Tarife zu bewerten, hat Verivox jeden der Modellkunden mit Haftpflicht, Teil- und Vollkasko berechnet und Rangreihen gebildet. Die günstigsten Tarife bekamen fünf Punkte, dann absteigend bis zum fünftgünstigsten mit einem Punkt.

„Grundlage für die günstigsten Motorrad-Tarife in der Gesamtwertung über alle Versicherungssparten hinweg bildeten die Rangreihen aus den drei Teilbereichen Haftpflicht, Teil- und Vollkasko“, heißt es zur Untersuchung.

Huk24 in der Gesamtwertung vorn

In der Haftpflicht-Versicherung glänzt die Huk24 AG mit 20 Punkten. Danach folgen:

Bei der Teilkasko erreichte der LVM mit 16 Punkten den Höchstrang. Danach folgen:

die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig: 14 Punkte,

die Huk24: 13 Punkte,

die DA Direkt: zehn Punkte und

die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG: zehn Punkte.

Die Helvetia erreichte bei der Vollkasko 25 Punkte und damit Platz eins. Danach kommen:

die DEVK: 15 Punkte,

die DA Direkt: sieben Punkte,

die Huk AG: sieben Punkte und

die GVV Direktversicherung AG: fünf Punkte.

In der Gesamtwertung steht mit insgesamt 37 Punkten die Huk24 auf Rang eins. Danach folgen auf den Rängen zwei bis fünf:

die DA Direkt: 33 Punkte,

die DEVK: 32 Punkte,

die Helvetia: 28 Punkte und

der LVM: 27 Punkte.

Die gesamte Untersuchung ist hier auf der Seite von Focus zu finden.

BdV: Für viele lohnt sich keine Vollkasko-Versicherung

Alle Maschinen müssen versichert werden, aber nicht für jedes Motorrad lohnt sich auch die Vollkasko-Versicherung, berichtet aktuell der Bund der Versicherten e.V. (BdV) in einer Pressemeldung. Diese Absicherung sei nur für hochpreisige Maschinen oder Neufahrzeuge empfohlen. Gerade Vehikel mit einem hohen Hubraum können schnell tausende Euro in der Absicherung kosten.

Für viele Fahrer sei die Teilkasko eine bessere Alternative. „Bei der Teilkaskoversicherung sollte der Versicherer auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls verzichten. Nur unter dieser Voraussetzung zahlt die Versicherung, wenn man beispielsweise versehentlich ein Stoppschild überfährt“, rät BdV-Vorständin Bianca Boss. So eine Teilkasko leistete zum Beispiel auch bei einem verunglückten Ausweichmanöver (21.12.2022).

Für Saisonkennzeichen entscheiden

Wer neben dem Verzicht auf den Vollkasko-Schutz noch mehr Geld sparen möchte, kann sich für ein Saisonkennzeichen entscheiden, wie es die meisten der Modellkunden getan haben. Der Zeitraum dafür kann zwischen zwei und elf Monaten liegen. Wichtig ist laut dem BdV, dass die Deckungssumme bei jeder Versicherung pauschal 100 Millionen Euro betragen sollte.

Übrigens: Die beste Versicherung hilft nicht, wenn man nicht sicher fährt, wie ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm zeigt (3.2.2023).