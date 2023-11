Dies waren 2022 die häufigsten und teuersten Schäden in Wohngebäude

22.11.2023 – Im vergangenen Jahr verursachte die Gefahr „Sturm/Hagel“ die meisten Schäden. In Summe waren Leitungswasserschäden am teuersten. Dies zeigen aktuelle GDV-Zahlen. Zwischen 2011 und 2022 waren bei erstgenannter Gefahr und erweiterten Elementarschäden immense Schwankungen zu beobachten, was Schadenzahl, Versicherungsleistungen und Kosten pro Ereignis betrifft. Bei Leitungswasser- und vor allem bei Feuerschäden zeigt der Trend insbesondere hinsichtlich der Kosten deutlich nach oben.

Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Anbieter 7.671 Millionen Euro an Versicherungsleistungen in der verbundenen Wohngebäudeversicherung erbracht.

Dies entspricht einem Rückgang um über ein Viertel im Vergleich zum Jahr davor (VersicherungsJournal 26.9.2022). Seinerzeit war insbesondere wegen der verheerenden Schäden durch das Sturmtief „Bernd“ im (VersicherungsJournal Archiv) eine neue Rekordsumme von gut 10,6 Milliarden Euro entstanden.

101 Milliarden Euro seit 2002

Der aktuelle Betrag entspricht dem zweithöchsten seit 2002. Am billigsten kam die Branche 2003 und 2005 mit jeweils weniger als drei Milliarden Euro weg. Die ausbezahlten Leistungen zwischen 2002 und 2022 summieren sich auf mehr als 101,2 Milliarden Euro.

Die großen Ausschläge nach oben sind vor allem auf die Anzahl und Schwere von Naturgefahren-Ereignissen zurückzuführen. So hatte die Assekuranz 2013 neben dem „Jahrhundert“-Hochwasserereignis (3.7.2013) mit „Andreas“ auch noch einen der teuersten Stürme aller Zeiten zu verkraften (26.8.2013).

2018 verursachten sowohl die beiden Sturmtiefs „Bennet“ und „Eberhard“ (12.3.2019) als auch der Pfingststurm „Jörn“ (13.6.2019, 19.6.2019) jeweils rund eine Milliarde Euro an versicherten Sachschäden. Und 2021 kam dann „Bernd“.

Sturm/Hagel als häufigste Ursache

Häufigste Schadenursache waren – wie 2018 (28.8.2019) – Sturm- und Hagelschäden. Nach GDV-Angaben hatte die Branche für 1,19 Millionen solcher Schäden an Wohngebäuden einzustehen.

An zweiter Stelle liegen mit 1,06 Millionen Stück die Leitungswasserschäden. Diese waren 2021, 2020 und 2019 sowie zwei und drei Jahre davor (23.9.2020, 30.8.2018, 23.2.2018) am häufigsten aufgetreten.

Dahinter folgen Feuerschäden mit etwa 150.000 Ereignissen vor den erweiterten Elementargefahren (40.000 Schäden). In letztere Kategorie sind laut GDV die Gefahren Überschwemmung (Ausuferung und Starkregen), Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch subsummiert.

Leitungswasserschäden als teuerste Ursache

Den größten Posten der Bruttoaufwendungen machten zuletzt, wie bereits in den Jahren vor 2021, die Leitungswasserschäden aus. Dafür zahlten die Gebäudeversicherer im vergangenen Jahr 3,84 Milliarden Euro.

Am zweitteuersten waren die Sturm- und Hagelschäden. Dafür mussten die Versicherer laut der Verbandsstatistik 1,85 Milliarden Euro bezahlen. Dahinter folgen die Feuerschäden mit 1,6 Milliarden Euro vor den Schäden durch erweiterte Elementargefahren mit 180 Millionen Euro.

Leitungswasserschäden werden zu immer größerem Problemfeld

Im vergangenen Jahr kamen die Bruttoaufwendungen für Leitungswasserschäden auf einen Anteil von erneut 36 Prozent an den gesamten Aufwendungen des Geschäftsjahres. Mit weit über 3,8 Milliarden Euro wurde zudem ein neuer Höchstwert erreicht. Zum Vergleich: 2011 waren es letztmals unter zwei Milliarden Euro gewesen.

Nachdem sich die Schadenzahl 2021 auf den zweithöchsten Wert seit 2011 erhöht hatte, ging es zuletzt wieder nach unten (minus fast ein Zehntel). Allerdings lag die Zahl im Betrachtungszeitraum relativ konstant in einem Korridor zwischen knapp 1,1 und gut 1,2 Millionen.

Der Schadendurchschnitt hat wie die Gesamtleistung fast kontinuierlich von Jahr zu Jahr zugenommen. Für das vergangene Jahr weist der Versichererverband hier einen Wert von erstmals über 3.600 Euro aus. Der Betrag hat sich binnen Jahresfrist um mehr als ein Achtel erhöht. Im Vergleich zu 2011 hat er sich sogar mehr als verdoppelt.

Weitere Details und Hintergründe zum Leitungswasserschaden-Geschehen der vergangenen Jahre hatte der Versichererverband vor drei Jahren bekannt gegeben (20.11.2020).

Kräftige Schwankungen bei Sturm- und Hagel- sowie Elementarschäden

Bei den Sturm- und Hagelschäden haben sich die Leistungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr mit fast zwei Dritteln deutlich schwächer erhöht als die mehr als doppelt so hoch ausgefallene Schadenzahl. Dies ist vor allem auf eine Orkanserie im Februar (21.2.2022, 22.2.2022, 28.2.2022) zurückzuführen.

In der Folge ist der durchschnittliche Schaden um über ein Viertel auf 1.572 Euro gesunken. Seit 2011 waren die durchschnittlichen Kosten pro Fall nur zwei Mal höher. Im Betrachtungszeitraum zeigen sich große Schwankungen. So lag die Zahl der Sturm- und Hagelschäden zwischen 400.000 (2016) und 1,2 Millionen (2015 und 2018).

Die Versicherungsleistungen bewegten sich zwischen 2,34 Milliarden Euro im oben erwähnten Ausnahmejahr 2013 und 580 Millionen Euro im Jahr 2012. Im letztgenannten Jahr war mit 941 Euro auch der niedrigste Schadendurchschnitt zu beobachten. Den höchsten gab es der Verbandsstatistik zufolge 2013.

Das Schadengeschehen bei den erweiterten Elementargefahren schwankte ebenfalls immens. Vom Ausnahmejahr 2021 mit Rekordwerten bei Schadenzahl, Leistungen und durchschnittlichen Kosten pro Fall einmal abgesehen, zahlten die Versicherer für in der Spitze 80.000 Schadenereignisse bis zu 660 Millionen Euro an Versicherungsleistungen (jeweils 2013). In diesem Jahr lag auch der Schadendurchschnitt mit 9.100 Euro besonders hoch.

Feuerschäden werden immer teurer

Bei den Feuerschäden nahmen die Versicherungsleistungen von 2011 bis 2022 bis auf eine Ausnahme kontinuierlich zu. Zuletzt war ein kräftiger Anstieg um fast ein Drittel auf einen neuen Rekordwert von 1,6 Milliarden Euro zu beobachten. Damit waren die Bruttoaufwendungen 2022 mehr als doppelt so hoch wie 2011.

Der Schadendurchschnitt stieg auf einen neuen Rekordwert von fast 10.800 Euro. Das ist mehr als das Zweieinhalbfache als 2011. Die Zahl der versicherten Ereignisse ging auf einen neuen Tiefstwert von 150.000 zurück. Für 2015 werden in der GDV-Statistik mit 230.000 die meisten Feuerschäden im Betrachtungszeitraum ausgewiesen.