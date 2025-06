Dies sind laut Ascore die aktuell besten Hundehalterhaftpflicht-Versicherungen

18.6.2025 – Das Analysehaus hat für den neuen Jahrgang seine Bewertungsmethodik überarbeitet. Jetzt erhalten nur noch 15 Hundehalterhaftpflicht-Tarife von 13 Anbietern die Höchstnote von sechs Kompassen. Nur Domcura und NV-Versicherungen sind zweimal in der Bestenliste vertreten. Das Teilnehmerfeld umfasste insgesamt 99 Angebote von 52 Produktgebern.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat erneut Hundehalterhaftpflichtversicherungen einem Scoring unterzogen. Für das am Dienstag dieser Woche veröffentlichte Update haben die Analysten 99 Tarife von 52 Produktgebern unter die Lupe genommen.

Das Gesamtergebnis ist auf der Homepage des Analysehauses veröffentlicht. Detailergebnisse sind über einen kostenpflichtigen Zugang erhältlich.

Ascore führte umfassendes Update durch

Die Bewertungsmethodik wurde überarbeitet und erweitert. Diese Anpassungen folgen den jüngsten Marktentwicklungen und den sich ändernden Kundenbedürfnissen, heißt es. Insgesamt 59 Kriterien wurden im Scoring berücksichtigt. Davon waren 22 Kriterien bewertungsrelevant.

Die Analysten erhöhten unter anderem die Mindestanforderungen für wichtige Deckungssummen deutlich. So wurde die Benchmark für Personen-, Sach- und Vermögensschäden von bisher mindestens zehn Millionen Euro auf jetzt mindestens 20 Millionen Euro heraufgesetzt. Die Benchmark für Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen in gemieteten Räumen wurde von mindestens fünf Millionen Euro auf mindestens 15 Millionen Euro angehoben.

Neue Bewertungskriterien

Zudem kamen neue Bewertungskriterien hinzu. Relevant war jetzt zusätzlich, ob im Vertrag über die Kündigungsfrist des Versicherungsnehmers informiert wird und ob Schäden an gemieteten Tiertransportanhängern in Verbindung mit einem ziehenden Kraftfahrzeug in Höhe von mindestens 5.000 Euro versichert sind.

Integriert wurden außerdem neue Individual-Research-(IR-)Kriterien, die nicht bewertungsrelevant sind. So wurde abgefragt, ob eine Tierarztnotfalldeckung inkludiert ist, auf eine Anrechnung einer Mithaftung bei Schäden verzichtet wird und ob im Notfall Unterbringungskosten gedeckt sind.

Produkte in bekannter Weise auf dem Prüfstand

„Die Bewertung erfolgt anhand klar definierter Maßstäbe und Benchmarks. Die Benchmarks orientieren sich am Durchschnitt der analysierten Tarife. Pro erfülltem Kriterium wird ein Punkt vergeben. Die Gesamtpunktzahl wird anschließend auf sechs Kompasse übertragen“, heißt es zum Bewertungsverfahren.

Bestenfalls waren sechs Richtungsanzeiger („herausragend“) erreichbar, im schlechtesten Fall nur einer („schwach“).

Die Bewertungen dazwischen lauteten „ausgezeichnet“ (fünf Kompasse), „sehr gut“ (vier Kompasse), „gut“ (drei Kompasse) und „ausreichend“ (zwei Kompasse).

Nur Domcura und NV zweimal in der Bestenliste

Das Ergebnis: Nur 15 (2024: 33) Hundehalterhaftpflicht-Tarife erhielten die Höchstnote. Jeweils 27 (38 und 16) Angebote sicherten sich fünf und vier Kompasse. 17 (10) Offerten kamen über drei Kompasse nicht hinaus. Ganze acht (vier) Produkte mussten sich mit zwei Richtungsanzeigern zufriedengeben und fünf (null) schafften nur einen einzigen.

Mit sechs Kompassen ausgezeichnet wurden: