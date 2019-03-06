Dies sind die Top-Regulierer in der Unfallversicherung

19.8.2025 – Besonders gute Erfahrungen bei der Schadenregulierung im Segment Unfallversicherung haben Versicherungsmakler vor allem mit der Haftpflichtkasse und der Interrisk gemacht. Dies geht aus den Asscompact Trends II/2025 hervor. Insgesamt mit der Regulierung zufrieden zeigten sich etwa zwei Drittel der Befragten.

In der Qualität der Schadenkorrespondenz und der Regulierungsdauer sehen unabhängige Versicherungsvermittler ganz allgemein die größten Mängel der Kompositversicherer in der Schadenregulierung (VersicherungsJournal 8.7.2025).

Dies geht aus der aktuellen Auflage der quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH erhobenen Studie Asscompact Trends. Als Sonderthema wurde die „Schadenregulierung im privaten Schaden-/Unfallgeschäft“ unter die Lupe genommen.

Schadenregulierung im privaten Schaden-/Unfallgeschäft

Die Nettostichprobengröße der Auflage II/2025 wird mit 302 Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche angegeben. Diese besitzen zum weit überwiegenden Großteil eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 Nummer 2 GewO). Durchgeführt wurde die Befragung im April 2025.

89,4 Prozent der Befragten sind männlich und 10,6 Prozent weiblich. Sie haben 29 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,5 Jahren. Im Schnitt mit 67,7 Jahren wollen sie aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als jeder Dritte gab an, mindestens bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten zu wollen.

Die wenigsten Unfallversicherer reagieren binnen 24 Stunden

Ein Ergebnis der Befragung: Im Schnitt haben die Befragten in den vergangenen zwölf Monaten drei Schadenfälle in der Unfallversicherung persönlich betreut. Bei etwa jedem Zwanzigsten waren es mehr als zehn Fälle, während mehr als jeder Dritte im Betrachtungszeitraum gar keinen Schadenfall persönlich betreut hat.

Eine Reaktion des Versicherers erfolgte nur in etwa jedem 40. Fall innerhalb von 24 Stunden, womit alle Betroffenen zufrieden waren. Mit einer Reaktionszeit von ein bis drei Tagen – dies traf auf über ein Drittel der Schadenfälle zu – zeigten sich immerhin noch rund 85 Prozent zufrieden.

Mit steigender Reaktionszeit nimmt die Zufriedenheit allerdings immer weiter ab. Reagierte der Versicherer innerhalb von vier bis sieben Tagen, so zeigten sich nur noch zwei Drittel zufrieden. Bei über einer Woche traf dies auf gut jeden vierte Vermittler zu. Letzteres war bei rund jedem sechsten Schaden der Fall.

Mit den Reaktionszeiten mehrheitlich zufrieden

Insgesamt waren annähernd zwei Drittel der Interviewten mit der Reaktionszeit zufrieden. Das entspricht dem dritthöchsten Wert in allen abgefragten Kompositsparten. Höher fiel der Wert nur in der Rechtsschutzversicherung für Privatkunden (12.8.2025) und in der Tierhalterhaftpflichtversicherung (70 Prozent) aus (29.7.2025).

Der mit Abstand niedrigste Wert war in der Wohngebäudeversicherung mit nur 41 Prozent zu beobachten (15.7.2025). Zum Vergleich: In der Privathaftpflichtversicherung lag der Wert immerhin noch bei 64 Prozent (11.7.2025) und in der Kfz-Sparte bei 61 Prozent (22.7.2025).

Haftpflichtkasse vor Interrisk an der Spitze

Gefragt wurde ferner, mit welchen Anbietern die Vermittler in den letzten zwölf Monaten die besten Erfahrungen in der Schadenregulierung gemacht haben. Am häufigsten genannt wurde die Haftpflichtkasse VVaG (über ein Achtel Anteil).

Knapp dahinter liegt die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group mit einem guten Neuntel. Die beiden Unternehmen hatten auch bei einer ähnlich konzipierten Untersuchung vor sieben Jahren an der Spitze gelegen (11.12.2018). In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Baloise Sachversicherung AG Deutschland gegen die gleichauf an vierter Stelle liegenden Akteure VHV Allgemeine Versicherung AG und Stuttgarter Versicherung AG durch.

Dahinter folgen die Volkswohl Bund Sachversicherung AG (inklusive Prokundo GmbH), die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Dialog Versicherung AG. Für die sechs letztgenannten Anbieter votierten zwischen 7,5 und 3,3 Prozent der Befragten.

Der 163-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Interrisk ist auch aus Kundensicht ein Top-Regulierer

Bis auf die Interrisk schaffte es keiner der vorgenannten Marktteilnehmer auch in die Rangliste der aus Kundensicht besten Regulierer.

Dies zeigt eine Untersuchung der Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money aus dem Frühjahr (6.2.2025).