Dies sind die Sieger beim „Innovationspreis der Assekuranz“

12.10.2023 – Morgen & Morgen und das Versicherungsmagazin haben jetzt ihre jährlichen Auszeichnungen verliehen. In mindestens einer Kategorie bekamen die Baloise, die DFV und die Hansemerkur eine Auszeichnung. Letztere wurde als einziger Anbieter in allen drei Kategorien mit Gold prämiert.

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) und der Mitinitiator Versicherungsmagazin haben zum mittlerweile zehnten Mal den „Innovationspreis der Assekuranz“ verliehen. Als Ziel des Wettbewerbs nennt das Software- und Analyseunternehmen, „echte Innovationen der Versicherungswirtschaft hervorzuheben und mit einer unabhängigen Auszeichnung im Markt zu kennzeichnen, um Vermittlern sowie Verbrauchern mehr Orientierung zu bieten“.

Neben den Versicherungs-Unternehmen waren Assekuradeure zur Teilnahme mit Tarifen im Bereich Technik oder Abwicklung zugelassen. Prämierungen wurden in Gold, Silber oder Bronze in den drei Kategorien Produktdesign/ Versicherungstechnik, Kundennutzen und Digitalisierung vergeben.

Eine fünfköpfige Jury fällte die Urteile

Über die Preisvergabe hat nach einem nicht genannten Verfahren eine fünfköpfige Jury entschieden. Sie bestand aus:

Eingereicht wurden insgesamt 15 (2022: 17; 2021: 39) Bewerbungen. Eine Auszeichnung erhielten fünf Produkte von fünf Anbietern. Im Vorjahr traf dies auf zehn Offerten von acht Anbietern zu (VersicherungsJournal 23.9.2021).

Dreimal Gold für die Hansemerkur

Die Juroren vergaben aktuell insgesamt drei (Vorjahre: acht; neun) goldene und zwei (zwei; sechs) silberne Auszeichnungen, dafür aber erneut keine (zwei) bronzene. In allen drei Kategorien mit Gold bedacht wurde die Hansemerkur Krankenversicherung AG für das Produkt „Krebs-Scan“ (VersicherungsJournal 5.4.2023, 5.5.2023).

„Die Zusatzversicherung zur Krebsfrüherkennung begleitet die Versicherten vom Anfangsverdacht bis hin zur finalen Diagnose und unterstützt im Falle einer notwendigen Therapie. Im Zentrum des Produkts steht dabei ein spezieller Bluttest, der in Kombination mit moderner Bildgebung helfen soll, Tumore frühzeitig zu erkennen“, erläutern die Award-Initiatoren.

Bei der Bewertung habe die Jury auch die kritische Diskussion des Verfahrens (Medienspiegel 7.6.2023, Medienspiegel 19.7.2023, 16.8.2023) bewertet. Sie erkannte „aber den sehr hohen Mehrwert sowohl für die Kunden als auch für die Versicherer an, denn je frühzeitiger einer Krankheit erkannt und behandelt werden kann, desto vorteilhafter und kostengünstiger ist es für alle Beteiligten.“

V.l.n.r.: Dr. Kay Schicker (Versicherungs-Mathematiker), Eberhard Sautter (Vorstandsvorsitzender der Hanse Merkur) und Robert Raeder (Abteilungsleiter Mathematik) (Bild: Hanse Merkur)

Zweimal Silber

Silber in der Kategorie Kundennutzen ging an die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland für das Produkt „Baloise Best Invest mit Baustein Vario Plus“. Die Juroren halten die Fondpolice für „eine smarte Lösung, um Renditechancen und Sicherheit zu kombinieren und flexibel den Lebensumständen der Versicherten anzupassen.“

Ebenfalls Silber erhielt „DFV Snap“ der DFV Deutschen Familienversicherung AG. Dabei handelt es sich um ein On-Demand-Unfallversicherung (8.9.2022), die einen situationsbedingten Versicherungsschutz für 24 Stunden bietet und mit ein paar Klicks per App abgeschlossen werden kann. „Die Jury würdigt die Einfachheit dieser digitalen Lösung“, wird mitgeteilt.