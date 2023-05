Dies sind die Lebensversicherer mit den höchsten Beschwerdequoten

15.5.2023 – In der Lebensversicherung hat die Bafin im vergangenen Jahr mit 1.131 Beschwerden etwa acht Prozent mehr abschließend bearbeitet als im Jahr zuvor. Im Schnitt waren es rund 1,4 Reklamationen pro 100.000 Verträge. Auf die höchste Beschwerdequote kam die Proxalto. Auffällig ist, dass sich mit Entis, Heidelberger und Skandia drei weitere Run-off-Gesellschaften aus der Viridium-Gruppe unter den Anbietern mit hohen Quoten wiederfinden. Die Marktgrößen schnitten bis auf eine Ausnahme besser als der Branchenschnitt ab.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat im vergangenen Jahr 1.131 Beschwerden über die deutschen Lebensversicherer abschließend bearbeitet. Dies ist der aktuellen unternehmens-individuellen Beschwerdestatistik der Behörde zu entnehmen, die vergangene Woche veröffentlich wurde.

Anders als in der privaten Krankenversicherung (VersicherungsJournal 9.5.2023), aber wie in der Kfz-Sparte (10.5.2023) entwickelte sich das Reklamationsaufkommen negativ. Es stieg – nach einer leichten Verminderung im Jahr zuvor (10.5.2022) – um 8,3 Prozent beziehungsweise 86 Stück an.

Insgesamt nur verschwindend wenige Reklamation

Auf Fünfzehnjahressicht betrachtet lag der aktuelle Wert nur drei Mal niedriger, und zwar in den drei vorangegangenen Jahren (25.5.2021, 19.5.2020). 2011 und 2013 waren es noch in etwa doppelt so viele Reklamationen (14.5.2014, 4.4.2012). 2008 lag das Volumen sogar noch fast vier Mal so hoch (22.4.2009).

Die Beschwerdequote (Reklamationen in Relation zum Bestand von knapp 82,3 Millionen Verträgen zum Jahresende 2021) liegt weiterhin bei 1,4 Beanstandungen pro 100.000 Kontrakte – und damit auf verschwindend niedrigem Niveau.

Proxalto mit der höchsten Quote

Insgesamt werden in der Beschwerdestatistik 63 (2021: 69) Lebensversicherer aufgeführt. Unter den aufgelisteten Gesellschaften errechnen sich für fünf Anbieter Werte von mehr als sechs Reklamationen pro 100.000 Kontrakte.

Auf dem unrühmlichen Spitzenplatz landete die Proxalto Lebensversicherung AG mit einer Quote von fast 15 (470 Beanstandungen bei etwa 3,21 Millionen Policen). Dahinter folgt mit einer Quote von knapp 14 die Entis Lebensversicherung AG (neun Beschwerden bei 66.200 Verträgen).

Quoten zwischen acht und knapp sieben stehen zu Buche für die Heidelberger Lebensversicherung AG (27 Reklamationen bei etwa 336.000 Kontrakten), die Skandia Lebensversicherung AG (15 Beanstandungen bei etwa 210.000 Policen) und die LPV Lebensversicherung AG (71 Eingaben bei 1,08 Millionen Verträgen). Letztgenannter Anbieter firmierte früher als PB Lebensversicherung AG (11.1.2023).

Viridium nennt Hintergründe

Proxalto, Entis, Heidelberger und Skandia gehören zum Abwicklungsspezialisten Viridium-Gruppe. Die vier Run-off-Gesellschaften hatten bereits im Jahr zuvor zu den Lebensversicherern mit besonders großen Beschwerdeproblemen gehört.

Als Hintergrund für Verzögerungen und längere Bearbeitungszeiten hatte Viridium seinerzeit die Zusammenlegung der Kundenservice-Einheiten und die Migration der Bestände auf eine einheitliche IT-Plattform genannt (Medienspiegel 14.5.2022).

Die Gruppe teilte im Mai via Pressemeldung mit, dass die hohe Komplexität der IT-Modernisierung für einzelne Kundengruppen zu temporären, aber spürbaren Einschränkungen im Service geführt habe.

„Inzwischen sind die Nacharbeiten in der IT und im Kundenservice sehr weit fortgeschritten, die Prozesse laufen zunehmend reibungslos, wenngleich weitere temporäre Auswirkungen im Kundenservice nicht völlig auszuschließen sind. Die Anzahl der Kundenbeschwerden geht seit dem Hoch im Herbst 2022 deutlich zurück“, hieß es von Viridium.

Weitere Akteure mit einer Zwei vor dem Komma

Vergleichsweise hohe Quoten zwischen 2,8 und 2,0 Beschwerden pro 100.000 Verträge errechnen sich für vier weitere Marktteilnehmer.

Hierzu gehören die Itzehoer Lebensversicherungs-AG (zwei Reklamationen bei 71.000 Kontrakten), die Barmenia Lebensversicherung a.G. (sechs Beanstandungen bei knapp 270.000 Policen), die Süddeutsche Lebensversicherung a.G. (eine Eingaben bei 46.000 Millionen Policen) und die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG (13 Beschwerden bei 650.000 Verträgen).

Beim Vorjahres-Spitzenreiter Skandia ging die Quote deutlich von 28 auf Sieben zurück. Die Heidelberger verbesserte sich leicht, während die Beschwerdequote der Entis sich um drei Punkte erhöhte. Von Vier auf 14 nach oben schnellte der Wert der Proxalto.

So schlugen sich die Branchengrößen

Von den zehn größten Gesellschaften (mehr als zwei Millionen Verträge) schnitt nur die Proxalto schlechter als der Markt ab. Nur minimal besser als der Branchenschnitt von 1,4 Reklamationen je 100.000 Verträge agierte die Ergo Lebensversicherung AG (48 Eingaben bei 3,50 Millionen Kontrakten).

Werte mit einer Eins vor dem Komma hatte ansonsten nur noch die Axa Lebensversicherung AG (29 Beschwerden bei 2,49 Millionen Policen) und die Nürnberger Lebensversicherung AG (25 Beanstandungen bei 2,40 Millionen Verträgen) zu verzeichnen.

Quoten von jeweils 0,7 schafften die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (38 Eingaben bei 5,27 Millionen Kontrakten) und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (20 Beschwerden bei 2,80 Millionen Policen).

Zwischen 0,6 und 0,4 Beanstandungen je 100.000 Verträge hatten der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG und die R+V Lebensversicherung AG zu verzeichnen. Größere Veränderungen um mehr als einen Punkt waren bei keinem Anbieter zu beobachten.

Nachteil für wachstumsstarke Versicherer

Seit rund einem Vierteljahrhundert veröffentlicht die Bafin jährlich eine nach Versicherungs-Unternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte Beschwerdestatistik. Diese stellt den Angaben zufolge eine Momentaufnahme dar, die durch verschiedene Ereignisse beeinflusst sein kann. Versicherer ohne Beschwerden werden beispielsweise gar nicht aufgeführt.

Die Zahlen sollen „einen Indikator über Qualität und Größe des Versicherungsgeschäfts“ vermitteln, so die Aufsicht. Die Behörde weist jedoch auf die begrenzte Aussagekraft der Statistik über die Qualität einzelner Unternehmen hin. Denn eine Aussage darüber, ob die bearbeiteten Beschwerden begründet gewesen sind oder nicht, geben die Daten nicht her.

Zudem werde die im Laufe eines Jahres abschließend von der Bafin bearbeitete Beschwerdezahl in Relation zu den versicherten Risiken zum Vorjahresende gesetzt. „Stark expandierende Versicherer […] werden durch die Nennung der Bestandszahlen benachteiligt, weil sich der im Laufe des Jahres erhöhte Bestand, aus dem sich die Beschwerden ergeben, nicht in der Statistik wiederfindet“, so die Begründung.