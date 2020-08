Dies sind die gefragtesten Fondsgruppen

19.8.2020 – Die Fondsgesellschaften hatten im den ersten sechs Monaten 2020 einen Nettomittelzufluss von rund 38 Milliarden Euro zu verzeichnen. Der Löwenanteil floss in offene Spezialfonds, in die vor allem Versicherer und Vorsorgeeinrichtungen investierten. Privatanleger steckten jeweils rund fünf Milliarden Euro neue Gelder insbesondere in Immobilien- und Mischfonds. Aus Aktienfonds zogen sie hingegen 2,5 Milliarden Euro ab.

In der ersten Jahreshälfte hat die Fondsbranche netto 37,9 Milliarden Euro eingesammelt. Dies gab der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) am Dienstag bekannt.

Im Vergleichszeitraum der beiden Vorjahre waren es jeweils um die 40 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 15.8.2019, 10.8.2018). Vor drei Jahren lagen die Nettomittelzuflüsse mit 79 Milliarden Euro (10.8.2017) allerdings noch in etwa doppelt so hoch.

Spezialfonds sammelten Mehrheit der Gelder ein

Den größten Anteil am Neugeschäft hatten nach Angaben des BVI wieder offene Spezialfonds für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke. Sie erhielten mit netto 33,3 Milliarden Euro gut ein Achtel weniger an neuen Einlagen als zwischen Januar und Juni des Vorjahres.

Offene Publikumsfonds sammelten mit 4,3 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel ein wie im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2017 war das Mittelaufkommen mit 36 Milliarden Euro noch etwa acht Mal größer gewesen.

Geschlossenen Fonds flossen in den ersten sechs Monaten 1,6 (Vorjahreszeitraum: 1,7) Milliarden Euro zu. Freie Mandate, also Vermögensverwaltungs-Aufträge außerhalb von Investmentfonds, entwickelten sich negativ. Anders als im Vorjahr, aber wie schon in den vier Jahren davor, denn in den musste die Branche einen Milliardenbetrag an die Kunden zurückzahlen.

Immobilienfonds beim Publikum führend

Unter den Publikumsprodukten am erfolgreichsten waren nach Angaben des Verbandes mit 5,2 (6,1) Milliarden Euro Netto-Zuflüssen Immobilienfonds. Mischfonds bekamen 4,6 Milliarden neue Gelder. Zwischen Januar und Juni 2019 war der Absatz (0,3 Milliarden Euro) regelrecht eingebrochen. In Rentenfonds wurden netto 1,5 Milliarden Euro investiert.

Aus Geldmarktfonds zogen Anleger unter dem Strich 1,5 (eine) Milliarde Euro ab, aus Aktienfonds 2,5 Milliarden Euro. Letzteren waren im Vorjahreszeitraum noch 0,7 Milliarden Euro zugeflossen.

Marktentwicklung Investmentfonds (Bild: BVI)

Verwaltetes Vermögen rückläufig auf hohem Niveau

Das in offenen Publikumsfonds verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2020 auf 1.061 (Vorjahresstichtag: 1.053) Milliarden Euro. Davon entfiel über ein Drittel Aktienfonds, ein gutes Viertel auf Mischfonds und fast ein Fünftel auf Rentenfonds.

Zusammen mit 387 (390) Milliarden Euro in freien Mandaten, 16 (elf) Milliarden Euro in geschlossenen Fonds und 1.869 (1.772) Milliarden Euro in offenen Spezialfonds verwaltete die Investmentbranche Mitte des Jahres über 3.333 (3.226) Milliarden Euro. Dies sind 65 Milliarden Euro weniger als beim Rekordstand zum Jahresende (12.2.2020).

„Im Vergleich zum Ende des ersten Quartals (3.139 Milliarden Euro) ist das Vermögen – insbesondere aufgrund der sich erholenden Börsen nach deren Einbruch im März – um mehr als sechs Prozent gestiegen“, teilte der Verband mit.

Große Bedeutung von Versicherern und Vorsorgeeinrichtungen

Das von offenen Spezialfonds verwaltete Vermögen ist zusammengerechnet zu fast zwei Drittel von Versicherungs-Gesellschaften (617 Milliarden Euro) und Altersvorsorge-Einrichtungen wie Versorgungswerken oder Pensionskassen (555 Milliarden Euro) investiert. Dabei hat sich der Anteil Altersvorsorge-Einrichtungen binnen zehn Jahren auf 30 Prozent in etwa verdoppelt.

Hinsichtlich der Neuanlagen lieferten sich die Altersvorsorge-Einrichtungen (16,4 Milliarden Euro) und die Versicherer (16,0 Milliarden Euro) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kreditinstitute investierten nur 1,4 Milliarden Euro. Private Organisationen ohne Erwerbszweck zogen genauso Gelder ab wie Industrie- und Dienstleistungs-Unternehmen außerhalb des Finanzsektors.