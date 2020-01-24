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Dies sind die besten Versicherer und Makler für den Mittelstand

18.3.2026 (€) – Kleine und mittlere Unternehmen arbeiten oft mit vielen Dienstleistern zusammen – teilweise sehr eng. Mit welchen Partnern aus der Assekuranz sie besonders zufrieden sind, hat Servicevalue wieder zusammen mit der Wirtschaftswoche untersucht. Die Nummer eins unter den Versicherern und Maklern sind demnach zum wiederholten Male die SV Sparkassenversicherungen und neuerdings Dr. Hörtkorn.

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Marktforschung · Mitarbeiter · Preis-Leistungs-Verhältnis · Ranking · Strategie · Versicherungsmakler
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