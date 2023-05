Dienstunfähigkeit: Dies sind die besten Tarife im M&M-Urteil

17.5.2023 – Das Analysehaus Morgen & Morgen hat im „M&M Rating Dienstunfähigkeit“ an 15 Tarife von 13 Anbietern die Höchstnote vergeben. Untersucht wurden insgesamt 24 Angebote.

Am Mittwoch hat die Morgen & Morgen GmbH (M&M) nach der Premiere im Vorjahr (VersicherungsJournal 2.6.2022) die zweite Auflage ihres „M&M Rating Dienstunfähigkeit“ vorgelegt.

In den vergangenen Wochen wurden bereits die aktuellen Ratingauflagen zur Erwerbsunfähigkeits- (19.4.2023), zur Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung insgesamt (4.5.2023) sowie zu den Nachversicherungs-Garantien in der BU-Versicherung (6.4.2023) veröffentlicht.

Hintergründe zum Rating

Die Dienstunfähigkeits- (DU-) Klausel sticht nach Aussage der Analysten „unter den Klauseln besonders hervor, da sie in ihrer Ausgestaltung auf dem Versicherungsmarkt stark variiert und von hoher Komplexität geprägt ist. Sie lehnt sich an das Beamtenrecht an. Beamtete Personen stehen in einem Dienstverhältnis und unterliegen besonderen Rechten und Pflichten.

Im Falle einer Dienstunfähigkeit (DU) prüft der Dienstherr, ob und in welchem Umfang die betroffene Person ihre Dienstpflicht weiterhin erfüllen kann. Bei einer positiven Prüfung hat dies finanzielle Auswirkungen, da im Ernstfall eine Ruhestandsversetzung oder Entlassung drohen kann.“

Unabhängig vom Ergebnis des Dienstherrn habe der jeweilige Versicherer das Recht auf eine eigene Prüfung der tatsächlichen BU. Das bedeute, dass Versicherte im Rahmen der BU-Prüfung einen weiteren Prozess durchlaufen müssten, damit die private Arbeitskraftabsicherung zu einer Leistung kommen könne, wird weiter erläutert.

Laut Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating & Analyse bei M&M, sollte eine zeitgemäße Klausel „deshalb das Ziel haben, eine erneute Erstprüfung zu vermeiden. Der Versicherer verzichtet somit auf sein eigenes Prüfrecht und erkennt das Ergebnis des Dienstherrn an.“ Diese Form der DU-Klausel gelte als „echte DU-Klausel“.

Bedingungsanalyse besteht aus sieben Leistungsfragen

Mit dem jetzt vorgelegten Rating bewertet das Analysehaus Berufsunfähigkeits-Tarife und -tarifkombinationen mit Dienstunfähigkeits-Klausel. Die reine Bedingungsanalyse besteht aus sieben Leistungsfragen mit unterschiedlicher Gewichtung.

Mit fünf Punkten gewichtet wird dabei, ob der Versicherer auf unübliche Einschränkungen verzichtet und ob es sich um eine „echte“ DU-Klausel handelt. Vier weitere Aspekte sind mit drei Punkten gewichtet. Darunter ist auch die Leistungsfrage, ob es sich um eine „vollständige“ Klausel handelt, also ob jeder Beamtenstatus (auf Probe, auf Widerruf und auf Lebzeit) anerkannt wird.

„Denn Beamtete auf Widerruf oder Probe können ohne Versorgungsansprüche entlassen werden und in den ersten Jahren als Beamtete auf Lebzeit ist der Versorgungsanspruch begrenzt“, erläutern die Analysten.

Die Leistungsfragen können entweder „voll erfüllt“ (entspricht 100 Prozent der Punkte), „eingeschränkt erfüllt“ (50 Prozent der Punkte) oder „nicht erfüllt“ (entspricht null Punkte) sein. Grundsätzlich gilt eine Antwort als „eingeschränkt erfüllt“, wenn weder „voll erfüllt“ noch „nicht erfüllt“ erreicht ist.

Maximal 23 Punkte zu erreichen

Maximal sind 23 Punkte zu erreichen, für die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne) sind mindestens 20 Zähler erforderlich. Für ein „sehr gut“ (vier Sterne) braucht es 16 Punkte, für ein „durchschnittlich“ (drei Sterne) zwölf Punkte und für ein „schwach“ (zwei Sterne) acht Zähler.

Als Mindestvoraussetzung für fünf oder vier Punkte muss ein Produkt die drei oben genannten Leistungskriterien erfüllen.

Die besten Dienstunfähigkeits-Tarife

Insgesamt hat das Analysehaus 24 Angebote unter die Lupe genommen, drei mehr als im Vorjahr. Knapp zwei Drittel der Offerten erhielten die Höchstnote. Zu dieser Gruppe gehören:

Das Produkt der Universa schaffte es neu in die Spitzengruppe. Darüber hinaus erhielten erneut zwei Tarife eine Vier-Sterne-Bewertung, wiederum drei Angebote einer Drei-Sterne-Bewertung und drei (2022: zwei) Offerten eine Zwei-Sterne-Bewertung. Unverändert ein Produkt kam über einen Stern nicht hinaus.

Die Ergebnislisten können auf dieser Interseite eingesehen werden.