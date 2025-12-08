Die unterschätzte Hauptursache für Schäden im Haus

13.3.2026
Die R+V Allgemeine Versicherung AG hat ausgewertet, welche Sachschäden 2025 von den Kunden ihrer Wohngebäudepolicen gemeldet wurden. Allein im vorigen Jahr handelte es sich in rund 45.400 Fällen um Reparaturen, die durch defekte Wasserleitungen notwendig geworden sind.
Leitungswasser verursachte 2025 demnach 61 Prozent aller Schäden, die im Bereich Wohngebäude reguliert wurden. Damit führte es zu mehr Schäden als Feuer, Sturm, Überschwemmungen und alle weiteren abgedeckten Risiken zusammen, berichtet die genossenschaftliche Assekuranz.
Eine hohe Relevanz dieser oft unterschätzten Ursache bestätigt auch die branchenweite Langzeitbetrachtung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). In den zwanzig Jahren bis 2024 verzeichneten deutsche Wohngebäudeversicherer Schadenaufwände für
„Dies ist umso bemerkenswerter, da Leitungswasserschäden deutlich weniger mediale Aufmerksamkeit erhalten als Sturm-/Hagel- oder Elementargefahrenschäden“, kommentiert der GDV die Zahlen. Fatal sei, dass die Verursacher teurer Reparaturen häufig lange unentdeckt blieben.
„Eine defekte Dichtung oder feine Risse und kleine Löcher in Leitungen können großen Schaden anrichten“, sagt R+V-Produktentwicklerin Conny Flörcks. „In solchen Fällen breitet sich das Wasser oft tage- oder wochenlang unbemerkt aus, bis irgendwann feuchte Flecken an den Wänden auftauchen.“
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