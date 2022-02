Die renditestärksten Indexpolicen im Jahr nach dem „Corona-Crash“

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

20.5.2020 –

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat an die 150 Tarife verschiedener Bauart getestet. Etwa jedes sechste Produkt erhielt die Bestnote. Kein Versicherer hat in allen Produktarten „exzellent“ abgeschnitten, aber 14 von ihnen in mindestens einer. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...