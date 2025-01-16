Die Rechtsschutztarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis laut Wirtschaftswoche

5.12.2025 – Die KS Auxilia, Örag und die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft bieten nach Interpretation der Wirtschaftswoche die besten Rechtsschutztarife für den Musterfall einer jungen Familie. Insgesamt sieben Tarife wurden mit der Bestwertung ausgezeichnet.

Die Redaktion der Wirtschaftswoche hat in Zusammenarbeit mit der Morgen & Morgen GmbH Rechtsschutzversicherungen verglichen. Die Ergebnisse werden im Onlineartikel „Versicherungsvergleich – der beste Rechtsschutz“ präsentiert.

Musterfall ist eine junge Familie

Der Tarifvergleich fand anhand eines Musterfalls statt. Demzufolge hat eine Familie vor Kurzem Eigentum erworben und möchte nun folgende Bereiche absichern:

Privatrechtsschutz,

Berufsrechtsschutz,

Verkehrsrechtsschutz,

Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz für eine selbst genutzte Wohneinheit.

Der Versicherungsnehmer ist 35 Jahre alt und lebt in Köln. Als Versicherungssumme wurden 150.000 Euro vereinbart, zudem ein Selbstbehalt von 500 Euro.

Weil es sich in dem Beispielsfall um eine preissensible Familie handelt, hat das Analysehaus für die Auswertung nur die jeweils günstigsten Tarife der Versicherer berücksichtigt, heißt es im Artikel. Nach Interpretation der Wirtschaftswoche werden damit jene Rechtsschutztarife gekürt, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Bewertung anhand von 14 Kriterien

Die Analysten haben 14 Bewertungskriterien mit unterschiedlichen Ausprägungen definiert. Wurde ein Kriterium vollständig erfüllt, gab es fünf Punkte; bei teilweiser Erfüllung 2,5 Punkte und bei Nichterfüllung keinen Punkt. Die Kriterien sind:

Deckungssumme allgemein,

Deckungssumme weltweit,

Steuergerichtsrechtsschutz,

Sozialgerichtsrechtsschutz,

rechtliche Interessen außerhalb Europas,

Selbstbeteiligung,

Beitragsfreiheit bei Arbeitslosigkeit,

Kaution,

erbrechtliche Streitigkeiten,

Rechtsschutz in Ehesachen,

sonstige Verwandte mitversichert,

Mediationsverfahren,

Verwaltungsbehörden und

Halt- und Parkverstöße.

Darüber hinaus wurde auch die zu zahlende Versicherungsprämie mit maximal 50 Punkten eingerechnet. Je günstiger der Tarif, desto mehr Punkte gab es. Wie viele Tarife genau unter die Lupe genommen wurden, teilt die Wirtschaftswoche nicht mit. Die Tabelle weist nur 15 Tarife aus, die mit „exzellent“, „sehr gut“ und „gut“ bewertet wurden.

Tarif der KS Auxilia ist Testsieger

Insgesamt sieben Tarife erzielten die Höchstwertung „exzellent“. Die höchste Gesamtpunktzahl erreichte der Tarif „Jurprivat“ der KS Auxilia Versicherungen. Das verdankt er vor allem der vollen Punktzahl für seine vergleichsweise günstige Prämie – 235 Euro muss die Testfamilie dafür zahlen. Für seine Leistungen erhielt der Tarif 55 Punkte.

Die zweithöchste Punktzahl erhielt die Örag Rechtsschutzversicherungs-AG für ihren Tarif „Standard“. Bei den Leistungen schnitt er mit 57,5 Punkten sogar besser ab als der Testsieger. Allerdings ist er im Testfall mit rund 314 Euro Jahresprämie etwas teurer, weshalb es nur 40 Prämienpunkte gibt.

Die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG (NRV) hatte mit „All-In Dynamik“ im letzten Jahr noch den Testsieg errungen (VersicherungsJournal 5.12.2024). Diesmal landete der Tarif auf dem dritten Rang. Auch er schnitt bei den Leistungen mit 57,5 Punkten besser ab als der Testsieger. Die errechnete Prämie von knapp 309 Euro ergab aber nur 40 Punkte in der Preiswertung.

Weitere Tarife mit Höchstwertung

Die weiteren Versicherer mit Höchstwertung sind:

Die Redaktion des Focus Money Versicherungsprofi hat vor wenigen Tagen ebenfalls Rechtsschutzversicherungen für Singles und Familien verglichen (3.12.2025). Beim Leistungsvergleich landeten dort Tarife der Arag SE, Domcura AG und Ergo Versicherung AG auf den vordersten Plätzen.