Die Rechtsschutztarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis laut Wirtschaftswoche

5.12.2025 – Die KS Auxilia, Örag und die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft bieten nach Interpretation der Wirtschaftswoche die besten Rechtsschutztarife für den Musterfall einer jungen Familie. Insgesamt sieben Tarife wurden mit der Bestwertung ausgezeichnet.
Die Redaktion der Wirtschaftswoche hat in Zusammenarbeit mit der Morgen & Morgen GmbH Rechtsschutzversicherungen verglichen. Die Ergebnisse werden im Onlineartikel „Versicherungsvergleich – der beste Rechtsschutz“ präsentiert.
Der Tarifvergleich fand anhand eines Musterfalls statt. Demzufolge hat eine Familie vor Kurzem Eigentum erworben und möchte nun folgende Bereiche absichern:
Der Versicherungsnehmer ist 35 Jahre alt und lebt in Köln. Als Versicherungssumme wurden 150.000 Euro vereinbart, zudem ein Selbstbehalt von 500 Euro.
Weil es sich in dem Beispielsfall um eine preissensible Familie handelt, hat das Analysehaus für die Auswertung nur die jeweils günstigsten Tarife der Versicherer berücksichtigt, heißt es im Artikel. Nach Interpretation der Wirtschaftswoche werden damit jene Rechtsschutztarife gekürt, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
Die Analysten haben 14 Bewertungskriterien mit unterschiedlichen Ausprägungen definiert. Wurde ein Kriterium vollständig erfüllt, gab es fünf Punkte; bei teilweiser Erfüllung 2,5 Punkte und bei Nichterfüllung keinen Punkt. Die Kriterien sind:
Darüber hinaus wurde auch die zu zahlende Versicherungsprämie mit maximal 50 Punkten eingerechnet. Je günstiger der Tarif, desto mehr Punkte gab es. Wie viele Tarife genau unter die Lupe genommen wurden, teilt die Wirtschaftswoche nicht mit. Die Tabelle weist nur 15 Tarife aus, die mit „exzellent“, „sehr gut“ und „gut“ bewertet wurden.
Insgesamt sieben Tarife erzielten die Höchstwertung „exzellent“. Die höchste Gesamtpunktzahl erreichte der Tarif „Jurprivat“ der KS Auxilia Versicherungen. Das verdankt er vor allem der vollen Punktzahl für seine vergleichsweise günstige Prämie – 235 Euro muss die Testfamilie dafür zahlen. Für seine Leistungen erhielt der Tarif 55 Punkte.
Die zweithöchste Punktzahl erhielt die Örag Rechtsschutzversicherungs-AG für ihren Tarif „Standard“. Bei den Leistungen schnitt er mit 57,5 Punkten sogar besser ab als der Testsieger. Allerdings ist er im Testfall mit rund 314 Euro Jahresprämie etwas teurer, weshalb es nur 40 Prämienpunkte gibt.
Die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG (NRV) hatte mit „All-In Dynamik“ im letzten Jahr noch den Testsieg errungen (VersicherungsJournal 5.12.2024). Diesmal landete der Tarif auf dem dritten Rang. Auch er schnitt bei den Leistungen mit 57,5 Punkten besser ab als der Testsieger. Die errechnete Prämie von knapp 309 Euro ergab aber nur 40 Punkte in der Preiswertung.
Die weiteren Versicherer mit Höchstwertung sind:
Die Redaktion des Focus Money Versicherungsprofi hat vor wenigen Tagen ebenfalls Rechtsschutzversicherungen für Singles und Familien verglichen (3.12.2025). Beim Leistungsvergleich landeten dort Tarife der Arag SE, Domcura AG und Ergo Versicherung AG auf den vordersten Plätzen.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.