Die Mehrheit der Neurenten wird ohne Abschläge gezahlt

25.10.2021 – Viele wünschen sich, wenn möglich, früher als zum regulären Eintrittsalter in Rente zu gehen. Bei zwei aktuellen Rentenarten ist dies mit Abschlägen möglich. Letztes Jahr hat weniger als jeder Vierte, der 2020 in den Ruhestand gegangen ist, diese Varianten in Anspruch genommen. Vor einigen Jahren war der Anteil der Neurentner, die Rentenabschläge in Kauf nahmen, mehr als doppelt so hoch. Das liegt auch an den mittlerweile höheren Voraussetzungen für eine vorzeitige Altersrente mit Abschlägen.

Derzeit können verschiedene gesetzliche Altersrentenarten unter bestimmten Voraussetzungen vor dem festgelegten Renteneintrittsalter für eine reguläre Altersrente (Regelaltersrente) in Anspruch genommen werden. Diese Regelaltersgrenze ist je nach Geburtsjahr das 65. bis 67. Lebensjahr.

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte und der Altersrente für Schwerbehinderte ist ein früherer Renteneintritt jedoch nur möglich, wenn die versicherten Rentenabschläge in Kauf nehmen.

Fast ein Viertel aller Neurentner nehmen Abschläge hin

Im letzten Jahr haben laut einer Statistik der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 820.219 Personen erstmals eine Altersrente erhalten. Davon haben 192.586 und damit 23,5 Prozent eine Altersrente mit Rentenabschlägen in Anspruch genommen.

In den Jahren 2008 bis 2011 lag der Anteil der Altersrenten mit Abschlägen bei den Neurentnern noch zwischen 45,2 und 48,2 Prozent.

Einige Rentenarten mit Abschlägen gibt es nicht mehr

Der Rückgang hängt unter anderem damit zusammen, dass bestimmte Rentenarten mit Abschlägen für alle, die nach 1951 geboren wurden, nicht mehr neu beantragt werden können.

Das ist zum einen die Altersrente für Frauen und zum anderen die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit. Bei beiden Rentenarten war ein Renteneintritt bereits mit dem 60. Lebensjahr mit Abschlägen möglich – allerdings nur für Personen, die vor 1952 geboren wurden und die sonstigen Voraussetzungen erfüllten.

Beispielsweise entfielen 2011 noch 44,5 Prozent aller Altersrenten mit Abschlägen auf Bezieher eine Altersrente für Frauen sowie weitere 17,1 Prozent auf Rentner mit einer Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit. 2020 hatten dagegen aus den genannten Gründen weniger als 0,1 Prozent aller Neurentner eine solche Altersrente erhalten.

Hohe Voraussetzungen für vorzeitigen Renteneintritt

Zudem ermöglicht seit 2012 die neue Altersrente für besonders langjährig Versicherte schon vor dem regulären Renteneintrittsalter, nämlich je nach Geburtsdatum bereits zwischen dem 63. und 65. Lebensjahr, die ungekürzte Versorgung zu erhalten. Allerdings muss man dazu mindestens eine 45-jährige Wartezeit vorweisen können.

Auch für die anderen aktuellen Altersversorgungen sind hohe Kriterien für einen vorzeitigen Renteneintritt zu erfüllen. So muss für eine Altersrente für langjährig Versicherte ab dem 63. Lebensjahr mit Rentenabschlägen eine Wartezeit von 35 Jahren erfüllt sein.

Für die Altersrente für Schwerbehinderte mit Abschlägen ist ein Schwerbehinderungsgrad ab 50, eine 35-jährige Wartezeit und je nach Geburtsjahr ein Renteneintrittsalter zwischen 60 und 62 Jahren nötig.

Eine Altersrente für Schwerbehinderte ohne Rentenabschläge ist je nach Geburtsdatum zwischen dem 63. und 65. Lebensjahr möglich. Wer ab 1964 geboren ist, kann mit einem Renteneintrittsalter von 65 Lebensjahren diese Versicherungsleistung abschlagsfrei beziehen.

Abschlaghöhe

Die Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente für langjährig Versicherte ist seit einigen Jahren die gleiche wie für die Regelaltersrente. Für jeden Monat, den die Versicherten vor deren Erreichen in Rente gehen, wird die Versorgung um 0,3 Prozent verringert. Insgesamt beträgt der Rentenabschlag je nach Geburtsdatum bis zu 14,4 Prozent.

Die Altersrente für Schwerbehinderte beginnt die ungekürzt je nach Geburtsjahr im 63. bis 65. Lebensjahr. Wer sich früher zur Ruhe setzen will, muss pro Monat ebenfalls auf 0,3 Prozent verzichten; je nach Geburtsdatum können das bis zu 10,8 Prozent sein.

Insgesamt lag der durchschnittliche Rentenabschlag, den Versicherte letztes Jahr in Kauf nahmen, bei 27,04 Abschlagsmonaten und damit bei rund 8,11 Prozent ihrer Bezüge. 2008 bis 2011 waren es noch zwischen 36,25 und 39,42 gekürzten Monaten, was zwischen 10,9 und 11,8 Prozent der Rente entsprach.