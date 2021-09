Die Krux mit dem Arbeitgeberzuschuss in der bAV

1.9.2021 – Zum 1. Januar 2022 startet Stufe zwei bei der Entgeltumwandlung nach BRSG. Nunmehr sind – soweit Sozialversicherungs-Beiträge gespart werden – die bestehenden Verträge aus dem Altbestand zuschussberechtigt. Über die damit verbundenen rechtlichen und administrativen Fragen schreibt der bAV-Experte und Berater Michael Ries in seinem Gastbeitrag.

Als das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, rieben sich viele Experten die Augen (VersicherungsJournal 24.11.2017). Der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss in § 1a Absatz 1a BetrAVG war eine Überraschung, denn in den ganzen Diskussionsrunden zuvor war nur in Zusammenhang mit der reinen Beitragszusage und dem Sozialpartnermodell von einem Zusatzbeitrag des Arbeitgebers die Rede (heute in § 23 Absatz 2 BetrAVG).

Es stellte sich heraus, dass der neue Zuschuss weder mit Experten diskutiert, noch weiter durchdacht wurde, was sich heute in der Umsetzung deutlich zeigt.

Zweite Stufe ab dem 1. Januar 2022

Michael Ries (Bild: Marc Fippel)

Bei der ersten Stufe des Gesetzes, also der Gewährung des Zuschusses für Zusagen ab dem 1. Januar 2019, waren die rechtlichen und administrativen Fragen übersichtlich und verhältnismäßig einfach zu lösen.

Wie geht man mit einem Mitarbeiter um, der seine schon vor 2019 bestehende Entgeltumwandlung aufhebt, um sie einen Monat später als vermeintlich neue Umwandlung wieder zu beginnen, um den Zuschuss zu erlangen? Was passiert, wenn der Mitarbeiter bereits vier Prozent der Beitragsbemessungs-Grenze (BBG) umwandelt? Hat der Zuschuss Vorrang und wie verhält sich das dann mit den Sozialversicherungs-Beiträgen?

In der zweiten Stufe, also ab dem 1. Januar 2022, sind nunmehr alle bestehenden Direktversicherungs-, Pensionskassen- und Pensionsfondszusagen zuschussberechtig, soweit Sozialversicherungs-Beiträge gespart werden. Hier sind die rechtlichen und administrativen Fragen deutlich komplexer, wie die nachstehenden Ausführungen zeigen.

Die Zuschuss-Kaskade

Fachleute sind sich einig, der Gesetzgeber sieht mit dem Wortlaut des §1a Absatz (1a) BetrAVG eine Kaskade vor. „Der Arbeitgeber muss 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungs-Beiträge einspart.“

Zusätzlich heißt additiv zur bestehenden Entgeltumwandlung in demselben Durchführungsweg, bei demselben Versorgungsträger und im selben Vertrag und zwar nur in dem Umfang, wie Sozialversicherungs-Beiträge gespart werden, maximal 15 Prozent. Dass auch pauschal 15 Prozent weitergegeben werden, ist derweil klargestellt worden.

Welche Probleme müssen Arbeitgeber und deren Berater nun lösen?

Tatsache ist, dass in einem Niedrigzinsumfeld die meisten Versicherer nicht oder nur ganz beschränkt gewillt sind, im selben Vertrag eine Erhöhung zuzulassen. Manch einen Versicherer gibt es schon gar nicht mehr respektive er befindet sich im Run-off. Der Arbeitgeber ist somit gut beraten, wenn er alle Versorgungsträger anschreibt und erfragt, ob eine Erhöhung und wenn ja, zu welchen Rechnungsgrundlagen (unter anderem Garantiezins), umsetzbar ist.

Es ist sinnvoll und empfehlenswert, diese Prüfung durchzuführen und den Arbeitnehmern als Entscheidungsgrundlage mitzugeben. Denn nur, wenn der Versicherer keine oder keine passende Lösung vorschlägt, also kein „zusätzlich“ möglich ist, kann dem Arbeitnehmer das „Reduktionsmodell“ also die Absenkung der Entgeltumwandlung um den Arbeitgeberzuschuss, angeboten werden.

Atmende Entgeltumwandlung

Darf der Gesamtbetrag – bestehend aus Entgeltumwandlung und Arbeitgeberzuschuss – nicht schwanken, weil der Versicherer keine schwankenden Beiträge verarbeiten kann, muss auch der Ausgleich eines schwankenden Arbeitgeberzuschusses durch die Entgeltumwandlung mit dem Arbeitnehmer vereinbart werden. Dies kann mittels einer „atmenden“ Entgeltumwandlungs-Vereinbarung umgesetzt werden.

Das heißt, der Beitrag an den Versicherer bleibt gleich, aber der Teil des Gesamtbeitrages wird immer dann durch Entgeltumwandlung aufgefüllt, wenn der Arbeitgeberzuschuss schwankt oder gar ausbleibt. Das wiederum muss das Lohn- und Gehaltssystem (L&G) unbedingt können.

Das „Reduktionsmodell“ per Direktive des Arbeitgebers oder in einer Betriebsvereinbarung zu regeln, was vereinzelt zu lesen ist, halte ich für falsch. Eine individuelle Entgeltverwendungs-Abrede bedarf einer individuellen, einvernehmlichen Abänderung.

Revisionssicher dokumentieren

Für die „Feinschmecker“ unter uns: Jeder über den gesetzlichen Anspruch gezahlte Beitrag (pauschaler Zuschuss) führt zu abweichenden Verfallbarkeitsfristen (siehe § 1b Absatz 5 BetrAVG) und ist mitbestimmungspflichtig (siehe § 87 Absatz 10 BetrVG). Dieser Umstand ist nicht nur arbeitsrechtlich in Hinblick auf die Mitbestimmung vom Interesse, sondern auch bei regulierten Pensionskassen, die insolvenzschutz-pflichtig geworden sind.

Der Gesamtprozess – von der Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten beim Versicherer bis hin zur Information und Entscheidung des Arbeitnehmers – sollte revisionssicher dokumentiert werden. Hintergrund: Das Rentenstammrecht verjährt erst nach 30 Jahren. Es ist durchaus denkbar, dass Rentner in vielen Jahren monieren, dass sie nicht richtig beraten wurden und der Zuschuss nicht korrekt behandelt worden sei.

Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung gibt Reihenfolge vor

Es ist nicht selten, dass für einen Arbeitnehmer eine Direktversicherung nach § 40b EStG a.F., eine Pensionskasse und eine Direktversicherung jeweils nach § 3 Nummer 63 EStG bestehen. Auch hier stellen sich Fragen nach der Umsetzung im L&G-System: Wie wird der Zuschuss ermittelt und wie wird dieser über die Verträge verteilt?

Sofern der Arbeitgeber sich an die Vorgaben des Gesetzes hält und nur das weitergibt, was er weitergeben muss, wird der Zuschuss über alle Verträge maximiert auf vier Prozent der BBG ermittelt. Wird die Direktversicherung nach § 40b EStG aus Sonderzahlungen, also mit Sozialversicherungs-Ersparnis dotiert, ist dieser Vertrag tendenziell vorrangig zu bezuschussen.

Hier wird der Arbeitgeberzuschuss entweder „zusätzlich“ nicht möglich oder aber auch nicht sinnvoll sein (Stichwort steuerliche Novation). Also wird der Zuschuss in einen gemäß § 3 Nummer 36 EStG dotierten Vertrag gezahlt. Je nach Rückmeldung des Versicherers kann dies bei mehreren Verträgen unterschiedliche Optionen implizieren: Im Ergebnis kann es eine Mischung aus Erhöhung und Reduktionsmodell sein.

Abzuraten ist, alle Zuschüsse bei einem Versicherer zu bündeln. Denn technisch ist die Umsetzung kaum im Standard eines L&G-Systems möglich, insbesondere wenn der Zuschuss von einer echten Sozialversicherungs-Ersparnis abhängt. Hier sind die Mindestbeiträge zu beachten und die Wechselwirkung, wenn beispielsweise vier Prozent der BBG umgewandelt werden und die diese steigt. Dann ist jedes Mal eine händische Korrektur nötig.

Zusammenfassung und Empfehlung

Die Umsetzung ist zügig, aber sauber zu planen. Das Regelwerk, beispielsweise eine bestehende Versorgungsordnung, Betriebsvereinbarung oder Individual-Zusage, muss beachtet werden. Wie wird der Zuschuss ermittelt (spitz, extrem spitz, stumpf oder pauschal)?

Wenn nur eine allgemeine Regelung oder gar keine getroffen worden ist, ist es ratsam, die Zuschussgewährung rechtskonform zu dokumentieren und dann auch einzuhalten. Die Dokumentation erfolgt am besten über eine Versorgungsordnung oder Betriebsvereinbarung.

Die Umsetzungsmöglichkeiten (Erhöhung/Reduzierung) bei den Versorgungsträgern sind zu erfragen und die technische Machbarkeit im Lohn-&-Gehaltssystem-Standard zu prüfen. Es gibt derweil verschiedene Standards, welche mit Beispielberechnungen erklärt sind. Fügen Sie nun die Rückmeldungen der Versicherer mit den L&G-Möglichkeiten zusammen und wählen Sie die Lösung mit der größten Schnittmenge.

Veränderungsprozesse planen

Für alle Einzelfälle sollten individuelle Lösungen getroffen werden. Das Reduktionsmodell bleibt die einfachste Lösung, aber beachten Sie die Kaskade und dokumentieren Sie die Entscheidung der Arbeitnehmer. Eine Reduktion der Entgeltumwandlung kann und muss immer nur eine freiwillige Entscheidung des Arbeitnehmers sein, denn diese Lösung ist eigentlich das Gegenteil, von dem, was gewollt war.

Dokumentieren Sie die Prüfroutinen (Umsetzungsabfrage beim Versicherer, technische Machbarkeit) sowie die Arbeitnehmer-Entscheidung und die Entscheidungsgrundlage, welche Sie ihm an die Hand geben. Planen Sie gleich auch den Veränderungsprozess, wenn Mitarbeiter Gehaltsveränderungen erfahren oder aus einer Elternzeit wiederkommen. Und geben Sie entsprechende Hilfestellung an die Personal- oder Abrechnungsbereich.

Ich wünsche Ihnen eine gute Umsetzung und zufriedene Arbeitgeber.

Michael Ries

Der Autor ist Managing Partner der Ries Corporate Solutions GmbH – Rechtsberatung, Aktuariat, Administration, Insolvenzsicherung. Die Gesellschaft berät Unternehmer, Personalverantwortliche, Makler und Produktanbieter rund um alle Fragen von betriebliche Altersversorgung, Zeitwertkonten und Demografiemanagement.