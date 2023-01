Die Krankenkassen mit den niedrigsten Beitragssätzen

10.1.2023 – 65 Körperschaften haben den Zusatzbeitrag für 2023 um bis zu 0,9 Prozentpunkte erhöht, vier Akteure haben um bis zu 0,5 Prozentpunkte abgesenkt. Mit 14,9 Prozent Gesamtbeitragssatz (also 0,3 Prozent Zusatzbeitrag) ist die BMW BKK am günstigsten. Am teuersten ist die BKK Rieker Ricosta Weisser. Dort liegt der Zusatzbeitrag bei 2,0 Prozent (gesamt: 16,6 Prozent).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2023 auf 1,6 Prozent festgesetzt. Zuvor lag er zwei Jahre bei 1,3 Prozent, davor bei 1,1 Prozent (VersicherungsJournal 21.10.2021, 16.9.2020).

Vier Absenkungen

Nur eine Minderheit der Krankenkassen ist diesem Beispiel nicht gefolgt. Dies geht aus kombinierten Daten des Branchen-Informationsportals Krankenkassen.net (ein Projekt von Franke-media.net) sowie des Vergleichsportals Check24 hervor.

So haben 26 Akteure den Zusatzbeitrag für 2023 auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Darunter befinden sich mit der Techniker Krankenkasse (unverändert 1,2 Prozent) und der Barmer (weiterhin 1,5 Prozent) auch die beiden größten Marktteilnehmer (18.1.2022) mit zusammen etwa 15,4 Millionen Mitgliedern.

Vier Kassen haben den Zuschlag auf den Einheitsbeitrag sogar gesenkt. Zu letzterer Gruppe gehören die BKK Groz-Beckert (minus 0,5 Punkte auf 0,4 Prozent), die BKK Herkules (minus 0,31 Punkte auf 1,09 Prozent), die SKD BKK (minus 0,14 Punkte auf 1,15 Prozent) und die BKK Rieker Ricosta Weisser (minus 0,2 Punkte auf 2,0 Prozent).

Die Krankenkassen mit den stärksten Erhöhungen

Andererseits haben 65 der 96 Krankenkassen den Zusatzbeitrag erhöht. Im Vorjahr hatte dies nur etwa jede fünfte Körperschaft getan, während zehn Akteure Absenkungen vorgenommen hatten (8.2.2022). Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) nimmt nicht am Zusatzbeitrags-Verfahren teil.

Am stärksten aufgestockt hat die BKK EVM, und zwar von 0,0 auf 0,9 Prozent. Jeweils 0,7 Prozentpunkte mehr sind es bei der BKK exklusiv und der BKK Faber-Castell & Partner. Letztere hatte bei der vorangegangenen Übersicht der Redaktion den höchsten Zuschlag vorgenommen (19.12.2022). Um 0,5 Punkte erhöht haben die Bahn-BKK und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, um 0,41 Punkte die BKK Dürkopp Adler.

Kurioses Detail am Rande: Per Brief über eine Erhöhung des Zusatzbeitrag müssen die Kassen ihre Mitglieder aktuell nicht informieren. Der Gesetzgeber hat diese Regelung von Anfang Januar bis Ende Juni 2023 ausgesetzt (Medienspiegel 2.11.2022). Wer von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen will, muss sich also eigenständig informieren und handeln.

Die Kassen mit den niedrigsten und höchsten Beitragssätzen

Die Spitzenposition in der Rangliste der günstigsten Krankenkassen nimmt wie im Vorjahr die BMW BKK mit weiterhin 14,9 Gesamtbeitragssatz (Zusatzbeitrag: 0,3 Prozent) ein. Dahinter folgt die BKK Groz-Beckert mit 15,0 (Vorjahr 15,5) Prozent vor der BKK Voralb Heller Index Leuze mit unverändert 15,1 Prozent Beitragssatz (Zusatzbeitrag: 0,5 Prozent).

Andererseits müssen die Mitglieder der BKK Rieker Ricosta Weisser – trotz der Absenkung – mit 16,6 Prozent den höchsten Gesamtbeitragssatz zahlen. Am zweitteuersten ist nach der deutlichen Erhöhung die BKK exklusiv mit 16,59 Prozent. Darin ist ein Aufschlag auf den Einheitsbeitragssatz von 1,99 Prozent enthalten.

Jeweils bei 16,5 Prozent liegt der Gesamtbeitragssatz bei der Karl Mayer BKK und der AOK Nordost – Die Gesundheitskasse (Zusatzbeitrag: 1,9 Prozent). 16,49 Prozent sind es bei der AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse (Zusatzbeitrag: 1,89 Prozent).