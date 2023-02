Die häufigsten Beschwerdegründe in Krankenzusatz

6.2.2023 – Beim PKV-Ombudsmann sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Reklamationen zu Ergänzungs-Versicherungen eingegangen als 2021. Dabei betrafen die meisten Eingaben das Themenfeld Vertragsauslegung. Die Beitragshöhe oder -anpassungen verloren deutlich an Gewicht, während der Themenkomplex „Versicherungsfall vor Vertragsbeginn“ deutlich häufiger Zankapfel war. Das zeigt der aktuelle Tätigkeitsbericht 2022 der Schlichtungsstelle.

WERBUNG

Der Großteil der beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) eingegangenen, zulässigen Schlichtungsanträge betraf zwar auch im vergangenen Jahr die Krankenvollversicherung.

Dabei blieb der Anteil der Reklamationen zu Krankenzusatzpolicen mit nur noch knapp einem Sechstel (minus fast fünf Prozentpunkte) deutlich hinter dem Neunjahreshöchststand aus dem Vorvorjahr (VersicherungsJournal 10.2.2021) zurück. Dies ist dem Anfang Februar vorgelegten Tätigkeitsbericht 2022 (PDF, 3,7 MB) der Schlichtungsstelle zu entnehmen.

Krankenzusatz: Am häufigsten geht es um Vertragsauslegungen

Während in der Vollversicherung am häufigsten die Beitragshöhe oder Beitragsanpassungen hinter einer Eingabe steckten (2.2.2023), ging es in Krankenzusatz wie im Vorjahr (4.2.2022) in den meisten Fällen um Vertragsauslegungen. Zum Hintergrund wird in dem Bericht erläutert:

„Da die Leistungen der Versicherer in diesem Bereich häufig im Zusammenhang mit Vorleistungen anderer Kostenträger stehen, sind die einzelnen Versicherungs-Bedingungen teilweise sehr komplex. Dem geschuldet kommt es – wie bei der Krankheitskosten-Vollversicherung – zwischen den Versicherten und den Unternehmen häufig zu Uneinigkeiten darüber, ob und in welchem Umfang der Versicherer Leistungen zu erbringen hat.“

252 (2021: 343; 2020: 285) der 930 (1.074; 1.083) zulässigen Schlichtungsanträge betrafen dieses Themenfeld. Der Anteil an den Krankenzusatz-Beschwerden hat sich kräftig vermindert, und zwar von einem knappen Drittel im Vorjahr auf ein gutes Viertel. Zum Vergleich: Vier Jahre zuvor waren es noch über 40 Prozent (7.2.2019). In der Vollversicherung fiel nur etwa jede 30. Eingabe in diese Kategorie.

Deutlich seltener ging es um Gebührenstreitigkeiten

Zweithäufigster Zankapfel bei den Ergänzungs-Versicherungen war die Kategorie „Versicherungsfall vor Vertragsbeginn“. Der Anteil fiel mit rund einem Achtel fast doppelt so groß aus wie im Jahr zuvor, wodurch dieses Motiv von vier auf zwei nach oben kletterte.

Genau andersherum verhielt es sich bei den Gebührenstreitigkeiten, die mit einem um über die Hälfte gesunkenen Anteil von weniger als einem Zwölftel nur noch dritt- (Vorjahr: zweit-) häufigster Beschwerdegrund waren.

An vierter und fünfter Stelle liegen dicht beieinander mit jeweils über sechs Prozent die Kategorien „medizinische Notwendigkeit“ und „Anzeigepflicht-Verletzungen“. Jeweils etwa jede 15. Reklamation war diesen Segmenten zuzuordnen. Etwa jede 37. (Vorjahr: 20.) Beschwerde betraf die Beitragshöhe oder Beitragsanpassungen. 2020 waren es mit einem guten Siebtel noch deutlich mehr.

Etwa jede sechste Schlichtung erfolgreich

Wie aus dem Tätigkeitsbericht weiter hervorgeht, konnte die Ombudsstelle 2022 inklusive der im Vorjahr offen gebliebenen Verfahren knapp 4.300 Schlichtungsanträge abschließend bearbeiten. In weiterhin knapp drei von vier Fällen war eine Schlichtung nicht möglich.

In rund jedem 15. (2021: 16.) Fall wurde das Verfahren auf Wunsch des Antragsstellers eingestellt. In mehr als jedem fünften Fall konnte der PKV-Ombudsmann eine Einigung erzielen. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit wird mit 46 (Vorjahre: 50; 83) Tagen nach Eingang der vollständigen Beschwerdeakte angegeben.

Auch Versicherungsombudsmann legte Tätigkeitsbericht vor

Ende Januar hat auch der Versicherungsombudsmann e.V. seinen „Tätigkeitsbericht 2022“ (PDF, 726 KB) vorgelegt. Ergebnis: Im Berichtsjahr gingen 15.150 Anträge auf die Durchführung eines Streitbeilegungs-Verfahrens (§ 4 Absatz 1 VSBInfoV) gegen Versicherungs-Unternehmen ein. Weit mehr als ein Drittel betraf die Rechtsschutz- oder die Lebensversicherung (23.1.2023).

Über Versicherungsvermittler zählte der Schlichter im vergangenen Jahr knapp 700 Eingaben. Deren Zahl hat sich aufgrund eines Sonderfaktors mehr als verdoppelt, bleibt aber auf sehr niedrigem Niveau (24.1.2023).