Die Großstädte mit den schlechtesten Kfz-Schadenbilanzen

17.9.2018 – Die ungünstigste Schadenbilanz unter den deutschen Großstädten hat in der Kfz-Haftpflicht- wie auch in der Voll- und Teilkaskoversicherung die Bundeshauptstadt Berlin. Am besten sieht es jeweils in Münster (Westfalen) aus. Dies zeigen Detaildaten aus der neuen Regionalstatistik des GDV.

Ende August hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) die neue Regionalstatistik für 2019 veröffentlicht (VersicherungsJournal 31.8.2018). Basis für die Einstufung ist ein versicherungs-mathematisch berechneter Indexwert, der die Schadenbilanzen für die über 400 Zulassungsbezirke in Deutschland wiedergibt.

Regionalklassen-Einteilung Ein unabhängiger Treuhänder überprüft jedes Jahr die Schadenverläufe der regionalen Zulassungsbezirke. Auf dieser Basis wird eine Neueinstufung in die Regionalklassen vorgenommen, die für die Versicherungs-Unternehmen unverbindlich ist und ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge zur Hauptfälligkeit angewendet werden kann. In der Regel ist dies der 1. Januar 2019, so der GDV. Die Regionalklassen werden unter anderem beeinflusst vom Fahrverhalten der Autofahrer, von der Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge, den örtlichen Straßenverhältnissen, der Schadenhäufigkeit sowie der durchschnittlichen Schadenhöhe. In Kasko werden darüber hinaus örtliche Besonderheiten (wie etwa Diebstahlhäufigkeit, Sturm- und Hagelschäden oder Anzahl der Wildunfälle) berücksichtigt. Entscheidend ist dabei laut Versichererverband nicht, wo ein Schaden entstanden ist, sondern in welchem Zulassungsbezirk der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat. Zwölf Regionalklassen gibt es für die Kfz-Haftpflicht, 16 für die Teilkasko- und neun für die Vollkaskoversicherung.

Kfz-Haftpflicht: Berlin an der Spitze

In den deutschen Metropolen mit mehr als 300.000 Einwohnern gibt es riesige Unterschiede, was die Schadenbilanz betrifft. In der Kfz-Haftpflichtversicherung kommt der „Spitzenreiter“ Berlin auf einen Schadenindex von über 130, was auch bundesweit den Höchstwert bedeutet.

Dahinter folgen die Hansestadt Hamburg, die beiden bayerischen Großstädte München und Nürnberg sowie die nordrheinwestfälische Metropole Essen mit Indexwerten zwischen knapp 129 und fast 124. Diese Städte sind jeweils in die höchste Regionalklasse zwölf eingestuft.

Münster mit der besten Schadenbilanz

Am seltensten kracht es hingegen in Münster (Westfalen). Dort liegt der Indexwert nur bei rund 92, was der Regionalklasse drei entspricht. Ebenfalls vergleichsweise gute Schadenbilanzen gibt es in der Hansestadt Bremen, in der früheren Bundeshauptstadt Bonn und in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Die Werte liegen dort zwischen rund 101 und knapp 107, was den Regionalklassen sieben (Bremen) beziehungsweise acht entspricht.

Angeführt vom Kreis Uckermark in Brandenburg mit einem Schadenindex von 68 werden bundesweit insgesamt 50 Zulassungsbezirke in die niedrigste Regionalklasse eins eingestuft. Der Bundesdurchschnitt 100 entspricht in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Angaben des Versichererverbands zufolge der Regionalklasse sechs.

Vollkasko: Berlin auch mit der schlechtesten Schadenbilanz

In der Vollkaskoversicherung wird die Bundeshauptstadt mit einem Schadenindex von klar über 142 – dies entspricht übrigens auch bundesweit dem Höchstwert – als einzige der 22 deutschen Metropolen in die höchste Regionalklasse neun eingestuft. Dahinter folgen Hamburg (Regionalklasse acht) sowie Leipzig und Köln (Regionalklasse sieben) mit Indexwerten zwischen fast 120 und knapp 114.

Den niedrigsten Schadenindex gibt es auch in Vollkasko in Münster (knapp über 80 – Regionalklasse eins). Dahinter folgt Bielefeld mit einem Schadenindex von knapp 89, was der Regionalklasse zwei entspricht. Schadenindizes von jeweils um die 100 werden für Bremen (Regionalklasse drei), Nürnberg, Duisburg und Bochum (jeweils Regionalklasse vier) ausgewiesen.

Zum Vergleich: Der bundesweit niedrigste Indexwert (etwa 78) steht für den Zulassungsbezirk Wesermarsch in Brake zu Buche, der zusammen mit 38 weiteren Bezirken in die Regionalklasse eins eingestuft wird. In Vollkasko entspricht der Bundesdurchschnitt 100 laut GDV der Regionalklasse vier.

Teilkasko: Münster und Bochum mit der besten Schadenbilanz

Mit einem Schadenindex von fast 140 wird Berlin in der Teilkaskoversicherung in die Regionalklasse elf eingestuft. Dahinter folgen die sächsische Landeshauptstadt Dresden und die baden-württembergische Metropole Karlsruhe mit Indexwerten von jeweils knapp 120, was der Regionalklasse neun entspricht.

Die beste Schadenbilanz weisen den GDV-Daten zufolge die nordrhein-westfälischen Großstädte Münster (Regionalklasse eins), Bochum (Regionalklasse), Köln und Essen (jeweils Regionalklasse drei) aus. Die Indexwerte liegen zwischen knapp 63 und gut 76.

In Teilkasko wird der bayerische Bezirk Ostallgäu mit dem bundesweit höchsten Schadenindex von über 220 in die Regionalklasse 15 eingestuft. Den niedrigsten Wert von rund 50 hatte der Zulassungsbezirk Bamberg zu verzeichnen. Der Bundesdurchschnitt 100 entspricht in Teilkasko der Regionalklasse sieben.

Die Einstufungen der einzelnen Regionalklassen können auf dieser Internetseite abgefragt werden.

Zahlreiche Tarifmerkmale

Wie der GDV weiter erläutert, „lässt sich über eine Veränderung bei der Regionalklasse keine Aussage über die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages treffen“, da es noch diverse weitere Tarifmerkmale gibt. Diese können sich von Versicherer zu Versicherer zum Teil erheblich unterscheiden.

Generell wirke es sich aber umso günstiger auf den Versicherungsbeitrag aus, je besser die Schadenbilanz und damit die Einstufung in die Regionalklasse sind, erläutert der Versichererverband weiter.

Dass allein das Tarifmerkmal Wohnort im Extremfall zu einer erheblichen Preisdifferenz beim Kfz-Versicherungsbeitrag führen kann, hat der Versicherungsmakler Check24 Vergleichsportal GmbH in einer Beispielrechnung herausgefunden (VersicherungsJournal 31.8.2018).

Dieses Tarifmerkmal hält der Leser Rainer Weckbacher „für einen Vergleich total ungeeignet.“ Aufgrund der Indexierung entzögen sich die Regional- wie auch die Typklasse vollkommen der Einflussnahme durch den Kunden. „Einzig und allein die Beitragsdifferenz zu anderen Versicherern ist für einen Kunden wichtig“, so Weckbacher in seinem Leserbrief.