Die größten Fondspolicen-Anbieter nach Kapitalanlagen

3.9.2019 – Die Aachenmünchener verwaltete 2018 die mit Abstand meisten Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungs-Policen. Dahinter folgt Zurich Deutscher Herold. Dies hat das Infinma Institut bei der Analyse der Geschäftsberichte herausgefunden.

WERBUNG

Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hat in der Ausgabe 9/2019 ihrer monatlich erscheinenden Hauszeitschrift „Infinma News“ eine kurze Analyse des Fondspolicengeschäfts in der Lebensversicherung für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht.

„Überschaubare“ Infos in den Geschäftsberichten

Die Analysten kritisieren, dass die Informationen zum Bestand an Fondspolicen, die die Unternehmen in ihren Geschäftsberichten veröffentlichen (müssen), relativ überschaubar seien. So finde man etwa keine Hinweise darauf, wie groß der Anteil der Produkte mit oder ohne Garantie sei. Geförderte Produkte, also Riester und Rürup, ließen sich ebenfalls nicht auswerten.

„Schon alleine die Beantwortung der Frage nach den Prämieneinnahmen im Bereich der Fondspolicen ist nicht ganz trivial“, heißt es in der Zeitschrift. So werde in der Bestandsbewegung der Versicherer lediglich die Sammel-Position „Sonstige Versicherungen“ ausgewiesen. Daran sei aber unter anderem auch das Kapitalisierungs-Geschäft enthalten.

„Im Anhang zur Gewinn- und Verlustrechnung machen die meisten Gesellschaften darüber hinaus Angaben dazu, wie sich die gebuchten Beiträge auf Einzel- und Kollektivversicherungen, auf laufende und Einmalbeiträge beziehungsweise auf Produkte mit und ohne Gewinnbeteiligung und auf Policen, bei denen das Kapitalanlagerisiko vom Versicherten getragen wird, aufteilen“, so die Autoren. Allerdings würden diese nicht von allen Unternehmen einheitlich publiziert.

Als Indikator für die Größe beziehungsweise Bedeutung des Geschäfts mit Fondspolicen hat Infinma die Position „Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungs-Policen“ herangezogen.

Aachenmünchener ist Spitzenreiter

An erster Stelle lieg die Aachenmünchener Lebensversicherung AG mit 16,2 Milliarden Euro. Dahinter folgt die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG mit fast 14 Milliarden Euro.

Die Positionen drei bis fünf belegen die Heidelberger Lebensversicherung AG, die Nürnberger Lebensversicherung AG und die HDI Lebensversicherung AG, für die Werte zwischen über acht und knapp 6,4 Milliarden Euro ausgewiesen werden.

Ebenfalls zu den Top Zehn gehören die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Skandia Lebensversicherung AG, die WWK Lebensversicherung a.G., die Generali Lebensversicherung AG und die Axa Lebensversicherung AG mit Werten zwischen 4,6 und 2,6 Milliarden Euro.

Die Analysten heben als „auffällig“ hervor, dass mit Heidelberger Leben, Skandia und Generali gleich drei Gesellschaften in der Spitzengruppe platziert seien sind, die inzwischen das Neugeschäft eingestellt hätten.

Für diese Anbieter ist das Fondspolicen-Geschäft besonders wichtig

Als einen weiteren Indikator dafür, wie bedeutend die fondsgebundenen Lebensversicherungen (FLV) für das Gesamtgeschäft eines Unternehmens sind, nennt Infinma das Verhältnis zwischen den FLV-Kapitalanlagen zu den konventionellen Kapitalanlagen.

Spitzenreiter ist hier die Skandia mit über 1.550 Prozent, gefolgt von der Heidelberger mit über 1.100 Prozent. Diese extrem hohen Werte erklären die Analysten damit, dass beide Anbieter „nahezu ausschließlich“ fondsgebundenes Geschäft gemacht hätten und dementsprechend der Anteil der konventionellen Kapitalanlagen relativ gering sei.

Bei der Mylife Lebensversicherung AG sind die FLV-Kapitalanlagen immerhin noch mehr als drei Mal groß wie die konventionellen. Werte zwischen 68 und 42 Prozent werden für WWK, Aachenmünchener, Zurich Deutscher Herold, Nürnberger, Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG und die Versicherungsgruppe die Bayerische aufgelistet.

Mylife ist Wachstumsgewinner

Das Institut nennt auch einige Zahlen zur Entwicklung der FLV-Kapitalanlagen. Demnach hatten die zehn größten Gesellschaften ausnahmslos Rückgänge zu verzeichnen.

Am stärksten gewachsen seien die Mylife und der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., für die jeweils eine Verdoppelung zu Buche stand. Die Debeka hatte erst 2016 mit diesem Geschäftszweig angefangen (VersicherungsJournal 1.7.2016).

Stark zugelegt hätten auch die Öffentliche Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg (knapp vier Fünftel) und die Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt (Ösa – über 40 Prozent).

Erster Überblick

„Natürlich wäre es wünschenswert, wenn der Geschäftsbericht eines Lebensversicherers mehr Informationen zu den Fondspolicen hergeben würde“, stellt Infinma am Ende des Berichts heraus.

Allerdings könne man sich mit den vorhandenen Daten „zumindest einen ersten Überblick darüber verschaffen, wie ernst es ein Versicherer mit fondsgebundenen Versicherungen wirklich meint und welche Bedeutung das Fondspolicengeschäft im Vergleich zum klassischen Geschäft hat.“

Beitragsaufkommen mit Fonds- und Indexpolicen

Wer im vergangenen Jahr die meisten Beitragseinnahmen mit fonds- und indexgebundenen Lebensversicherungen erzielt hat, hat die Map-Report-Redaktion im Frühjahr bekannt gegeben. Basis für die Auflistung waren die Angaben der Gesellschaften in den SFCR-Berichten.

Ergebnis: An erster Stelle liegt die Aachenmünchener, gefolgt von Zurich Deutscher Herold und Allianz. Die drei vorgenannten Anbieter erzielten mehr als ein Drittel des Prämienaufkommens des gesamten Marktes in diesem Segment (13.6.2019).