Die fairsten bKV-Anbieter aus Arbeitnehmersicht

14.8.2023 – Servicevalue und Focus Money wollten von Verbrauchern wissen, welche Gesellschaften sie in der betrieblichen Krankenversicherung als am fairsten bewerten. Dabei erhielten sieben von 20 Anbietern ein „sehr gut“. Das waren die Allianz, die Arag, die DKV, die Huk-Coburg, die SDK, die Universa und die Württembergische.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus Money zum dritten Mal untersucht, von welchen Anbietern der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) sich die Verbraucher am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Juni durchgeführten Onlinebefragung.

Die Teilnehmer konnten bis zu zwei private Krankenversicherer bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten versichert waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 1.966 Urteile von 1.716 Beschäftigten zu 20 Unternehmen zusammen.

Aktuell verfügen nach Zahlen des Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) gut 1,8 Millionen Beschäftigte über eine bKV (VersicherungsJournal 30.1.2023).

Angaben zur Bewertung

Um das Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Teilnehmern als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden vier Teildimensionen parametrisiert:

faire Tarifleistung,

faire Kommunikation,

fairer Service und

faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Auszeichnung „gut” erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Firmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut” bewerteten Versicherer liegen, bekommen ein „sehr gut”.

Die besten bKV-Anbieter aus Arbeitnehmersicht

In der Gesamtwertung, in welche die vier Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten sieben Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Im vergangenen Jahr waren es noch sechs Top-Platzierte (15.8.2022). Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Einzig die Allianz erzielte dabei in allen vier Kategorien ein „sehr gut“. Die Arag erreichte in drei Kategorien das „sehr gut“, ebenso die Universa, die DKV, die SDK, die Huk-Coburg und die Württembergische. Neu in der Bestenliste sind in diesem Jahr die Arag und die Universa. Dafür verabschiedete sich die Axa Krankenversicherung AG aus der Top-Liste.

Die Punkte „faire Tarifleistungen“ und „Preis-Leistungs-Verhältnis“ haben pro Kategorie sieben „sehr gute“ Anbieter, die anderen beiden Kategorien jeweils sechs.

Versicherer mit einer guten Bewertung

In der „guten“ Wertung finden sich fünf der 20 Anbieter wieder. Das sind die abgestiegene Axa, der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., die Mannheimer Versicherung AG, die Nürnberger Krankenversicherung AG und die R+V Krankenversicherung AG.

Im vergangenen Jahr bekamen noch vier Versicherer den Silberrang. Die Arag ist in die Top-Liste aufgestiegen, die Barmenia Krankenversicherung AG, die Generali Deutschland Krankenversicherung AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. sind hingegen in diesem Jahr nicht mehr in der „guten“ Wertung zu finden.

Weitere Details zu Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können auf der Webseite von Servicevalue nachgelesen werden.