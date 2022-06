Die elektronische Patientenakte macht der PKV zu schaffen

2.6.2022 – Die privaten Krankenversicherer hinken hinterher: Nach vier Jahren gibt es noch keinen Anbieter, der seinen Kunden das Tool zur Verwaltung von Gesundheitsdaten offerieren kann. R+V und Signal Iduna wollen mit der Akte 2023 an den Start gehen. Andere quälen sich noch mit der Wahl der IT-Profis, die die Umsetzung stemmen sollen.

Die R+V Krankenversicherung AG prescht vor und kündigte am 1. Juni für ihre Versicherten eine elektronische Patientenakte (ePA) für den Sommer 2023 an. Für die technische Umsetzung arbeiten die Wiesbadener mit der IBM Deutschland GmbH (IBM Consulting) zusammen.

In der Anwendung stehen den Versicherten dann unter anderem Befunde, Arztbriefe oder Impfpass digital zur Verfügung. Der Patient entscheidet, mit wem er die Daten teilen möchte oder welche Leistungserbringer welche Dokumente einsehen können.

Neben der R+V hat auch die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. die Einführung der ePA auf ihrer Webseite für 2023 anvisiert.

Gemeinsame Projekte mussten gekippt werden

Die gesetzlichen Krankenversicherer müssen die ePA bereits seit Anfang 2021 anbieten, alle gesetzlich Versicherten sollen somit dieses Tool erhalten. So will es das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) (PDF, 370 KB). Aber die Krankenkassen dürfen seit dem 1. April die Kosten für die Anwendung nicht mehr finanzieren.

Das heißt, gemeinsame Projekte privater Krankenversicherer (PKV) und der Kassen wurden gekippt. So musste die Vivy GmbH in ihrer gleichnamigen App die Funktion „elektronische Gesundheitsakte“ schließen (VersicherungsJournal 28.1.2022).

Davon betroffen waren aufseiten der privaten Anbieter die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Barmenia Krankenversicherung a.G., die Gothaer Krankenversicherung AG und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) (28.10.2019).

Seit vier Jahren sind elektronische Patientenakten auf dem Markt, darunter auch die „TK-Safe“ der Techniker Krankenkasse, die zusammen mit IBM Deutschland entwickelt wurde (13.6.2018). Mit an Bord waren hier auch die Central Krankenversicherung AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Die Qual der Wahl

Laut Branchenexperten arbeiten die größten zehn Krankenversicherer (nach Vollversicherten, 11.4.2022) „mit Hochdruck“ an eigenen Lösungen, um ihren Versicherten ab kommenden Sommer die digitale Anwendung bieten zu können.

Es gibt aber noch Hürden: Nicht bei allen Gesellschaften sei die Entscheidung für den entsprechenden Partner, der die technische Umsetzung übernimmt, gefallen. IBM kann hier aufgrund der Entwicklung von „TK Safe“ wohl eine entsprechende Expertise vorweisen.

Allerdings würden die Beschlüsse auf den Vorstandsetagen wohl in den nächsten Wochen fallen, so dass die PKV-Schwergewichte Mitte kommenden Jahres ihre jeweiligen Anwendungen präsentieren könnten. Kleinere Versicherer würden sich dann über Kooperations-Vereinbarungen retten, so die Aussagen von Beobachtern.