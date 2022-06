Die Deutschen sind in Sachen Vermögensaufbau (zu) optimistisch

29.6.2022 – Viele Privatanleger blenden die Geldentwertung als Bedrohung für ihre Ersparnisse aus. Und eine Mehrheit weiß nicht, welche Faktoren den Vermögenaufbau positiv beeinflussen. Dennoch schätzen so viele Sparer wie nie ihre Chancen auf Reichtum optimistisch ein. Zu diesen widersprüchlichen Ergebnissen kommt eine Umfrage der GfK im Auftrag des Assetmanagers RWB.

Wenn es um Geld geht, liegen Schein und Sein weit auseinander. Für eine Mehrheit der Deutschen ist die hohe Inflation kein Grund, ihre Strategie in punkto Geldanlage zu ändern. Auf der anderen Seite meint ein hoher Anteil der Sparer, dass die persönlichen Chancen, erfolgreich ein Vermögen aufzubauen, so gut wie nie stehen.

Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen „Reichtumsstudie 2022“. Seit 2017 führt die GfK SE jährlich im Auftrag der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) die Umfrage durch. Die jüngste Erhebung fand im Mai statt. Die Datenbasis stellt eine Befragung von 1.000 Personen zwischen 18 und 74 Jahren dar.

Reich ist man mit einer Million Euro

Die Studie untersucht, wie die Deutschen zur Geldanlage stehen und wie sie Chancen und Risiken des Vermögensaufbaus bewerten. Generell möchte gut jeder zweite hierzulande „reich sein“ (54,7 Prozent). Im Vorjahr waren es allerdings noch 57,2 Prozent der Bürger (VersicherungsJournal Medienspiegel 5.7.2021) und 2017 sogar 70 Prozent.

Die Definition von Reichtum mutet hierzulande fast bescheiden an. Auf die Frage „ab welcher Vermögenshöhe inklusive Immobilienbesitz würden Sie jemanden als ‚reich‘ bezeichnen?“, findet die Mehrheit eine klare Antwort. 34,9 Prozent meinen, man sei ab einer Million Euro, Wohneigentum eingeschlossen, vermögend. Nur 12,3 Prozent der Befragten setzt den Wert ab drei Millionen Euro an.

Unterschied in der gefühlten Wahrnehmung

Die persönliche Chance auf einen hohen Kontostand sehen 2022 über 14 Prozent als „sehr hoch“ oder „eher hoch“ an. Seit 2017 ist das der höchste Wert. Warum die Deutschen in Sachen Vermögensaufbau so optimistisch sind, beantwortet die Umfrage nicht.

Die RWB vermutet einen Unterschied in der gefühlten Wahrnehmung. „Im Supermarkt und an der Tankstelle spüren Verbraucher die Inflation unmittelbar in Form höherer Preise. Das Ersparte auf dem Konto verliert hingegen nicht nominal an Wert, sondern in Form eines abstrakten, schleichenden Kaufkraftverlustes“, lässt sich Norman Lemke, Vorstand des Asset-Managers, zitieren.

Die Inflation als Bedrohung für die eigenen Rücklagen blendet die Mehrheit aus. 61,4 Prozent planen angesichts der hohen Inflationsraten kein Umdenken in Sachen Geldanlage. 18,4 Prozent der Befragten geben sich ahnungslos und nur 20,3 Prozent halten eine Richtungsänderung für „sehr/eher wahrscheinlich“.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: RWB)

Gut elf Prozent wollen durch Lottospielen reich werden

Bei den Chancen, die eigenen Ersparnisse zu mehren und erfolgreichen Vermögensaufbau zu betreiben, ist die Mehrheit mit knapp 25 Prozent planlos („weiß nicht/keine Angabe“). Immerhin 20,1 Prozent der Befragten glauben an eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung und 19,1 Prozent sind von „einer langfristigen Geldanlage“ überzeugt, um ihre Rücklagen aufzustocken.

Nur 15,2 Prozent der Teilnehmer meint, dass man in Deutschland mit einer Unternehmensgründung reich werden kann.

Das Zockergen ist in Deutschland nicht wirklich weit verbreitet. 11,2 Prozent der Befragten wollen die Chancen auf viel Geld mit Lottospielen erhöhen und 9,6 Prozent sehen in spekulativen Investments den finanziellen Heilsbringer.