Die Condor im Praxistest: Wie gut eignet sich der Versicherer für die private Altersvorsorge?

Rentenversicherungen stellen ein wichtiges Instrument zur Optimierung der privaten Altersvorsorge dar. Denn nach wie vor gibt es keine alternativen Produkte, die eine lebenslange Rentenzahlung garantieren. Daher sollte die private Rentenversicherung immer ein Baustein in der Ruhestandsplanung sein, neben dem klassischen Wertpapierdepot und der vermieteten Immobilie.

Daniel Wenzel (Bild: privat)

Bei eher wertpapieraffinen Kunden wie auch Maklern kann insbesondere die Condor Lebensversicherungs-AG punkten. Denn die Auswahl an Investmentfonds in ihren Tarifen ist überragend.

Die Produktpalette des Versicherers deckt alle drei Vorsorgeschichten ab, mit Ausnahme von Riester-Produkten. Hier wurde das Neugeschäft im letzten Jahr eingestellt.

Rürup-Tarif der Condor unter der Lupe

Da zu meiner Zielgruppe überwiegend die gutverdienenden Angestellten und Selbstständigen zählen, empfehle ich häufig steuerlich geförderte Basisrenten. Daher geht es in diesem Testbericht auch um den Rürup-Tarif „Congenial basis C79“. Für diesen Bericht fiel die Entscheidung auf den Provisionstarif. Daneben bietet die Condor aber auch einen Nettotarif oder einen Tarif mit reduzierter Courtage an.

Für den nachfolgenden Tarifcheck wurde ein Musterkunde mit folgenden Parametern zugrunde gelegt:

Das Eintrittsalter ist 38 Jahre.

Die Beitragszahlungsdauer (Aufschubzeit) soll 29 Jahre betragen.

Der Beitrag beträgt 150 Euro pro Monat.

Als Anlage wurde der ETF „Vanguard All World, WKN: A1JX52“ gewählt.

Schauen wir uns zunächst die Kosten des Angebots genauer an.

Produktkosten

Im Musterangebot beträgt die Effektivkostenquote 1,4 Prozent. Nach Abzug der Fondskosten von 0,22 Prozentpunkten kommt das Angebot der Condor demnach auf eine Versicherungskosten-Quote von 1,18 Prozent. Damit liegt die Condor immer noch im guten Mittelfeld. Anbieter wie etwa die Nürnberger Versicherungen sind da allerdings noch günstiger.

Die Kostenaufteilung des Provisionstarifs sieht im Detail wie in der folgenden Übersicht dargestellt aus.

Condor, Rürup-Provisionstarif („Congenial basis C79“), Kostenaufteilung Abschluss- und Vertriebskosten in % der Bewertungssume 2,5 Kosten vom laufenden Beitrag in % 8,0 Kosten vom gebildeten Kapital in % 0,39 Kosten Zuzahlung in % 3,0 Kosten im Rentenbezug je 100 Euro Rente in Euro 1,50

Zieht man alle Kosten ab und geht von einer linearen Wertentwicklung von sechs Prozent pro Jahr aus, dann erhält unser Musterkunde nach 29 Jahren Aufschubdauer und einem konstant gezahlten Monatsbeitrag von 150 Euro eine lebenslange Rente von 305 Euro pro Monat gezahlt, ohne Überschüsse wohlgemerkt.

Bei einem durchaus realistisch eingeschätzten Überschusssatz im Rentenbezug von 1,75 Prozent sind es 406 Euro pro Monat.

Auswahl an Fonds

Wie schon eingangs erwähnt, ist das Fondsangebot der Condor mehr als ausreichend. Es umfasst ganze 190 Fonds und lässt für Makler und Kunden kaum Wünsche offen.

Neben zahlreichen gemanagten Fonds – davon sind einige auch als kostengünstige „Insti-Tranche“ mit deutlich geringerer Kostenquote erhältlich – beinhaltet die Fondspalette auch ETFs und Dimensional Fonds. Daneben kann der Kunde aus bis zu elf Strategien auswählen. An der Stelle sei noch erwähnt, dass die Condor bei vielen gemanagten Fonds einen Teil der Kosten in Form von Überschüssen an ihre Kunden rückvergütet.

Insgesamt können Kunden bis zu zwölfmal im Jahr Fonds kostenfrei shiften und switchen, also sowohl die Gesamtanlage als auch die monatliche Fondsaufteilung verändern. Das ist meines Erachtens auch ausreichend, jedenfalls habe ich in mehr als 20 Jahren Beratertätigkeit noch nicht erlebt, dass Sparer häufiger etwas an der Aufteilung verändern möchten.

Das gewählte Portfolio kann bis zu 20 verschiedene Fonds beinhalten. Auch das sollte einer Diversifikation des Portfolios Genüge tragen.

Zusatzoptionen und Features

Die Condor bietet einige erwähnenswerte Optionen an. Neben einer Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit kann auch eine Berufsunfähigkeitsrente integriert werden. Gerade bei einer Basisrente ist das ein wichtiges Kriterium, denn die steuerliche Absetzbarkeit einer Berufsunfähigkeitsrente kann sich für bestimmte Kunden durchaus lohnen.

Wie es sich für einen guten Fondsversicherer gehört, kann sowohl ein aktives als auch ein passives Ablaufmanagement implementiert werden. Insbesondere bei Tarifen ohne Beitragsgarantie halte ich diese Option für sehr wichtig, denn ein Ablaufmanagement sorgt in den letzten Jahren vor Rentenbeginn für Glättung und Risikominimierung.

Wer möchte, kann auch ein automatisches Rebalancing für die gewählte Fondsaufteilung vereinbaren. Dabei wird die ursprünglich gewählte Fondsaufteilung einmal jährlich und automatisch wieder hergestellt.

Fazit

Die Condor wartet mit interessanten Tarifen zur Altersvorsorge auf. Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen, die über Fonds und ETFs eine lebenslang gezahlte Zusatzrente aufbauen möchten. Denn mit seiner umfangreichen Auswahl an Investments braucht der Versicherer den Vergleich mit anderen Anbietern wie beispielsweise der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. nicht zu scheuen.

Was besonders gut gefällt, ist die transparente Darstellung der Versicherungsleistungen im Angebot. So werden Renten und Ablaufleistungen sowohl mit als auch ohne eventuelle Überschüsse dargestellt.

Bei den Kosten dagegen bewegt sich die Condor nur noch im Mittelfeld.

Und zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass es bei dem Lebensversicherer nach wie vor keine Option für einen fondsgebundenen Rentenbezug gibt. Gerade bei Rürup-Tarifen ohne die Möglichkeit der Kapitalentnahme stellt das allerdings ein wichtiges Auswahlkriterium für Kunden dar. Hier bleibt zu hoffen, dass die Condor da noch nachbessert.

Daniel Wenzel

Der Autor ist Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler und arbeitet als unabhängiger Finanzberater. Zudem ist er als Partner beim Versicherungsmakler EFC AG tätig.