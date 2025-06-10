Die besten Wohngebäudeversicherungen laut Handelsblatt

5.2.2026 – In einer Rangliste nach Preis-Leistungs-Verhältnis vergibt die Redaktion des Handelsblatts derzeit fünf von 17 getesteten Angeboten die Bestnote. Denn sie erreichen einerseits jeweils die beste Produktbewertung von Franke und Bornberg. Andererseits bezahlt ein Musterkunde hierfür im Schnitt weniger als knapp 680 Euro pro Jahr. Hinter diesen Topprodukten stehen die Anbieter Adcuri, Domcura, Gothaer, Interrisk und VHV.

Analysten der Franke und Bornberg GmbH haben für die Handelsblatt-Redaktion Wohngebäudepolicen von 17 Versicherern untersucht. Sie gehen dafür von einem Musterkunden aus, der ein Haus mit Baujahr 2017 und einer Wohnfläche von 134 Quadratmetern – auch gegen Elementargefahren – absichern möchte.

Die Ratingagentur bewertet die Qualität der Vertragsbedingungen anhand von 81 Kriterien. Um als hochwertige Tarife zu gelten, müssen sie unter anderem bei grober Fahrlässigkeit oder Vandalismus leisten. Sie übernehmen demnach zudem Aufräumungs- und Abbruchkosten sowie Schäden an Ableitungsrohren.

Laut dem Bericht „Das sind die besten Wohngebäudeversicherungen“ fließt die so bewertete Qualität der Policen mit 70 Prozent in die Gesamtnote ein. Die restlichen 30 Prozent macht der Faktor Preis aus. Er wurde jeweils als Durchschnittsprämie für Immobilien in den sechs deutschen Städten Berlin, Dresden, Hamburg, Hannover, Köln und München berechnet.

Fünf Gebäudeversicherungen erreichen die Höchstnote „Exzellent“

In dem Ranking erreichen fünf der 17 analysierten Tarife die Höchstnote „Exzellent“. Sie kombinieren jeweils das Produktrating „FFF+ = Hervorragend“ von Franke und Bornberg mit einer durchschnittlichen Jahresprämie in den sechs Städten von weniger als knapp 680 Euro zum Stand Januar 2026.

Den Spitzenplatz der Rangliste belegt das Produkt „Plus – Schadenfreiheit, Ableitungsrohre“ der Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Die Police zum Preis von 583,49 Euro für den Musterfall sammelt die maximale Gesamtpunktzahl von 100 ein.

Es folgt mit 98 Punkten der Tarif „KLASSIK-GARANT inklusive Baustein EXKLUSIV (Wert 1914)“ der VHV Versicherungen, für den 623,43 Euro fällig werden. Dahinter rangiert das „Einfamilienhauskonzept – Top-Schutz“ der Domcura AG mit 636,44 Euro (97 Punkte).

Ein günstigerer Wohngebäudetarif hat ein schlechteres Rating

Ebenfalls als exzellent benotet wurden zwei Policen, die jeweils auf 95 Punkte kommen. Dies ist erstens das „Konzept XXL“ der Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group (671,13 Euro). Und zweitens der „Premium-Schutz-Wohnfläche“ der Adcuri GmbH (678,16 Euro), die eine hundertprozentige Tochter der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG ist.

Die zweitbeste Gesamtnote „Sehr gut“ erhalten sechs mit „FFF+“ geratete Policen, deren Anbieter hierfür zwischen 690,07 und 855,42 Euro verlangen. Dies sind die Grundeigentümer-Versicherung VVaG, HDI Versicherung AG, Interlloyd Versicherungs-AG, die Janitos Versicherung AG, die Alte Leipziger Versicherung AG und Rhion.digital, eine Marke der Rhion Versicherung AG.

Günstiger (760,09 Euro), aber nur mit einem „FFF = Sehr gut“ geratet, ist das einzige mit „Gut“ benotete Produkt: „Premium (Wohnflächenmodell)“ der Dialog Versicherung AG. Als „Befriedigend“ bewertet werden fünf Policen. Deren Anbieter sind die Adam Riese GmbH, die Allianz Versicherungs-AG, die Axa Versicherung AG, die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, und die Oberösterreichische Versicherung AG, Niederlassung in Deutschland.