Die besten Wohngebäudeversicherungen laut Focus Money

20.2.2026 – Focus Money Versicherungsprofi zeigt in einem Testbericht, wie sich die Angebote der Versicherer für einen Musterfall unterscheiden. Auf den Prüfstand kamen dabei der Leistungsumfang im Grundschutz und die Kosten für den Modellkunden sowie die Nachhaltigkeit der Offerten. Den Gesamtsieg erringt die Öffentliche Braunschweig, gefolgt von der Huk-Coburg, der Huk24 AG und dem Versicherer im Raum der Kirchen.

Die Redaktion des Focus Money Versicherungsprofi hat mithilfe einer Umfrage unter Anbietern von Wohngebäudeversicherungen die nach eigenen Angaben „aktuell besten Premium-Tarife inklusive Elementarschutz“ ermittelt. Hierzu wurden 58 Unternehmen angeschrieben, von denen sich 28 dem Test gestellt haben.

Musterfall einer Immobilie in Osnabrück

Für den in dem Bericht „Rundum-Schutz fürs eigene Heim“ dargestellten Konkurrenzvergleich wurde der Musterfall einer Immobilie in Osnabrück angenommen. Sie befindet sich laut dem Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (Zürs) in der Zone 1 mit der niedrigsten Gefährdungsklasse.

Trotzdem sollen für den Musterkunden auch Elementarrisiken abgedeckt werden, denn auch in dieser Zone können teure Schäden durch Starkregen und Rückstau, Hangrutsch oder Erdsenkung auftreten. Diese müsste der Hauseigentümer ohne den Zusatzschutz seiner Police in der Regel selbst tragen.

Aufgabe: Haus mit 350.000 Euro Baukosten absichern

Des Weiteren soll das abzusichernde Objekt ein selbst bewohntes, zweigeschossiges Einfamilienhaus ohne Keller mit 140 Quadratmetern Wohnfläche sein. Es wurde 2015 in Massivbauweise errichtet. Die Bauartklasse Eins weist auf eine geringe Brennbarkeit der Außenwände und der Dacheindeckung hin.

Die Immobilie verfügt dem Modell zufolge außerdem über eine Photovoltaikanlage mit neun Kilowatt-Peak Leistung, für die im Baujahr 2020 Anschaffungskosten von 25.000 Euro anfielen. Darüber hinaus gibt es eine 2023 verbaute Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außeneinheit und eine Wallbox.

Die Baukosten des Hauses betrugen laut den Testern 350.000 Euro. Es soll demnach finanziell gegen Sachschäden durch Feuer, Sturm und Hagel sowie Leitungswasser und eben auch Elementarrisiken abgesichert werden.

Leistungen im Grundschutz, Nachhaltigkeit und Kosten

Der unterstellte Musterkunde ist ein 40 Jahre alter kaufmännischer Angestellter, der verheiratet ist und ein Kind hat. Versicherungsbeginn der Police mit einjähriger Laufzeit soll Anfang 2026 sein. Die Prämien sollen jeweils jährlich gezahlt werden.

Eine Selbstbeteiligung gibt es für den Versicherten nur in der Elementardeckung. Es sind außerdem keine Vorschäden bekannt. Wenn ein Anbieter mehrere seiner Policen vorgestellt hat, haben die Tester jeweils den Premium-Tarif berücksichtigt.

Das Ranking, das sich aus dem Test ergeben hat, erfolgt nach der Gesamtpunktzahl. In sie flossen neben den vertraglich garantierten Leistungen im Grundschutz auch die Bewertungen der zwei weiteren Teilkategorien Nachhaltigkeit und Kosten für den Musterkunden ein.

Zwölf der 28 getesteten Tarife erhalten die Note „sehr gut“

Zwölf der 28 getesteten Tarife kommen auf mindestens 85 Prozent der maximal möglichen Gesamtpunktzahl. Sie erhalten hierfür die Note „sehr gut“ beziehungsweise die Auszeichnung „BESTE Wohngebäudeversicherung“.

Ganz vorne liegt demnach der Tarif „Gebäude Schutz 2025“ der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig. Den zweiten Platz teilen sich die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Huk24 AG und die Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG mit dem jeweils namensgleichen Tarif „WG Classic Plus“.

Auf dem Bronzerang folgen BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG (Tarif „Prestige“), die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group („XXL-Konzept“) und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG („PrivatSchutz“).

Jahresprämien der Top-Policen zwischen 572 und 850 Euro

Knapp dahinter liegen die Europa Versicherung AG („Exklusiv“), die Grundeigentümer-Versicherung VVaG („Protect+Premium“) und die HDI Versicherung AG („Premium“).

Gerade noch mit „Sehr Gut“ benotet wurden auch die ebenfalls punktgleichen Produkte „WT Premium“ der DEVK Allgemeinen Lebensversicherungs-AG und „Top Schutz“ der Domcura AG.

Die Jahresprämie der zwölf nach ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis prämierten Top-Policen liegt zwischen 572,17 Euro (Öffentliche Braunschweig) und 850,14 Euro (Domcura).