Die besten Wohngebäude-Versicherungen laut Handelsblatt

2.3.2023 – Im Test der Wirtschaftszeitung erhielten die Wohngebäude-Policen der Domcura, Janitos, Rhion, Adcuri, Alte Leipziger, Adam Riese, Württembergische und Interrisk die Höchstnote. Mit „sehr gut“ wurden auch die Bauherren-Haftpflichttarife der Ergo, Inter, Continentale, Bayerischen, Interrisk, Helvetia und Europa ausgezeichnet.

Das Handelsblatt hat erneut Wohngebäude-Versicherungen geprüft. Die Ergebnisse sind in der aktuellen Online-Ausgabe des Wirtschaftsmediums veröffentlicht.

Grundlage der Auswertung sind Untersuchungen der Franke und Bornberg GmbH. Tarife von 18 Versicherern, die zuvor von den Analysten mit „hervorragend“ („FFF“) oder „sehr gut“ („FF+“) bewertet worden waren, kamen in die Wertung des Medienhauses.

Wohngebäude-Versicherungen für fünf Beispielkunden

Für den Vergleich wurden fünf Musterfälle durchgespielt. Alle Beispielkunden sind männlich, in Vollzeit angestellt und verfügen über eine kaufmännische Ausbildung. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder und am 1. Januar 1985 Geburtstag. Nur hinsichtlich des Wohnortes unterscheiden sie sich. Die Prüfer haben Risikoadressen in Hannover, München, Berlin, Köln und Hamburg herausgesucht.

Die Objekte der Musterkunden weisen identische Merkmale auf. Diese sind:

Einfamilienhaus (ständig bewohnt) inklusive Garage,

Baujahr 2016,

Bauartklasse 1,

Wohnfläche 134 qm,

zwei Geschosse,

Spitzdach ausgebaut und

keine gewerbliche Nutzung.

Versicherte Leistungen

Als Versicherungsbeginn wurde jeweils der 1. Februar 2023 festgelegt. Es wurde keine Selbstbeteiligung vereinbart, Rabatte wurden nicht angerechnet. Die Laufzeit beträgt ein Jahr bei jährlicher Zahlweise per Lastschrift. Es liegen keine Vorschäden vor.

Zu den versicherten Leistungen zählen unter anderem:

Aufräumkosten,

Ableitungsrohre auf dem Grundstück,

Ableitungsrohre außerhalb des Grundstücks,

Graffiti,

Überspannungsschäden,

grobe Fahrlässigkeit und

Elementarschutz.

Zur Methodik werden keinen Angaben gemacht. Wie sich die Endergebnisse zusammensetzen, wird nicht erklärt. In Tabellen sind die Anbieter und ihre Tarife, die Tarif-Kategorien, die Ratingnoten von Franke und Bornberg, die Prämien und die Gesamtnoten aufgelistet.

Tester ermitteln acht „sehr gute“ Policen

Das Ergebnis: Mit der Höchstnote „sehr gut“ wurden acht Tarife ausgezeichnet. Vier Angebote schafften die Note „gut“. Bei sechs Produkten reichte es nur zu einem „befriedigend“.

Bestnoten erzielten:

Neu in der Testreihe sind Haftpflichttarife für Bauherren

Erstmals hat das Handelsblatt von Franke und Bornberg auch Bauherren-Haftpflicht-Versicherungen testen lassen. Bewertet wurden Tarife von 15 Anbietern.

Zur Methodik schreibt hier die Redaktion: „Weil Franke und Bornberg bislang noch kein eigenes Rating für die Qualität der Policen hat, geht als Note der Qualitätsindex ein. Er gibt an, bis zu welchem Grad eine Police den Kriterienkatalog erfüllt.“ In die Gesamtnote gehe zu 70 Prozent die Qualität und zu 30 Prozent der Preis ein.

Der Beispielkunde hat eine kaufmännische Ausbildung und ist in Vollzeit angestellt. Er ist am 1. Januar 1985 geboren und lebt in einer Partnerschaft mit Kind.

Der Musterfall bezieht sich auf die Errichtung eines Hauses mit 156 Quadratmetern für eine Bausumme in Höhe von 450.000 Euro. Versicherungsbeginn ist der 16. Januar 2023. Die Mindest-Deckungssumme beträgt zehn Millionen Euro. Für die eigene Bauausführung werden 12.000 Euro angesetzt.

Häuslebauer können aus sieben „sehr guten“ Tarifen auswählen

Die Analyse hat dem Bericht zufolge sieben „sehr gute“ Angebote ergeben. Vier Tarife wurden mit der Note „gut“ prämiert. Die restlichen vier Policen sind laut Tester nur „befriedigend“.

Die Höchstnote erhielten:

Ergo Versicherung AG (Tarif „Bauherren-Haftpflicht Ein-/ Zweifamilienhaus“, Qualitätsindex: 81 Prozent, Prämie: 124,81 Euro),

Inter Allgemeine Versicherung AG („Premium“, 82 Prozent, 133,88 Euro),

Continentale Sachversicherung AG („ProtectionPlus“ mit Laufzeit drei Jahre, 80 Prozent, 242,88 Prozent),

BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG („Bauherren-Haftpflicht“, 79 Prozent, 186,33 Euro,

Interrisk („Konzept XXL“, 84 Prozent, 246,33 Euro),

Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland („Bauherren-Haftpflicht“, 78 Prozent, 198,14 Euro) und

Europa Versicherung AG („Komfort“, 77 Prozent, 200,16 Euro).