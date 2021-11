Die besten Wohngebäude-Tarife im Scoring

10.11.2021 – Aus 33 Anbietern hat Ascore in einem Vergleich auf Basis von 48 Kriterien sieben mit der Höchstnote ermittelt: Domcura, Grundeigentümer-Versicherung, Interlloyd, Interrisk, Konzept & Marketing, Rheinland und Rhion. Zahlreiche, auch große Versicherer wurden in der Untersuchung nicht berücksichtigt.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat einen Vergleich der Wohngebäude-Versicherung veröffentlicht. In der Untersuchung wurden 86 Tarife von 33 Anbietern verglichen.

Viele Marktgrößen fehlen in dem Vergleich

In der Untersuchung wurden zahlreiche Versicherer nicht berücksichtigt. So sind von den zehn größten Akteuren in der Sparte (VersicherungsJournal 1.12.2020) nur die Allianz Versicherungs-AG, die Axa Versicherung AG und die Huk-Coburg Versicherungen in dem Scoring vertreten.

Neben den öffentlich-rechtlichen Regionalversicherern fehlen unter anderem die Cosmos Versicherung AG, die DEVK Versicherungen, die Ergo Versicherung AG, die Generali Deutschland Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH), die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG.

Vergleich von Wohngebäude-Versicherungen nach 48 Kriterien

Bewertet wurden die Tarife auf Basis von 48 Kriterien in den Bereichen „Allgemein“, „Gebäude und Grundstück“, „Feuer, Blitz und Strom“, „Leitungswasser“, „Elementar“, „Sonstige Leistungen“ sowie neuerdings auch „Nachhaltige Energien“ mit vier Einzelaspekten.

Neben den für das Scoring maßgeblichen Anforderungen wurden etliche weitere außerhalb der Konkurrenz untersucht.

Pro erfüllter Anforderung ein Punkt

Neben diversen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wurde für einige Anforderungen jeweils eine Benchmark definiert. Wird diese Hürde erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt. Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt.

Wird die Messlatte verfehlt, vergeben die Analysten keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden. So spielt es etwa keine Rolle, ob Vandalismusschäden bis 5.000 oder 50.000 Euro mitversichert sind. Mit höheren Summen können also keine Schwächen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Die Punkte werden schließlich in Kompasse umgerechnet. Die Höchstnote sind sechs dieser Richtungsanzeiger.

Sieben Anbieter mit der Höchstnote

Die Höchstnote von sechs „Kompassen“ wurde an zehn Tarife von sieben Anbietern vergeben:

Der Großteil der vorgenannten Offerten hatte bereits im Vorjahr (30.6.2020) die Höchstnote erhalten. Neu dabei sind die Angebote von Rheinland und Rhion.

Für 27 Tarife reichte es für fünf Kompasse, 18 Mal wurden vier davon vergeben und 16 Tarife bekamen drei der Richtungsanzeiger. Sieben Produkte waren den Testern zwei Kompasse wert und vier Schlusslichter erhielten jeweils einen davon. Die Bewertungen für alle Testkandidaten sind über den Ascore-Rechner einsehbar.

Weitere Vergleiche von Gebäudeversicherungen

Neben Ascore haben sich weitere Analysten der Wohngebäudeversicherung angenommen. Eine Gegenüberstellung der Tests von diversen Analysehäusern ist im Extrablatt 1|2020 erschienen (2.3.2020, 23.3.2020).

Im Juli ist in der Zeitschrift Euro ein Vergleich von Wohngebäude-Versicherungen auf Basis von Daten der Morgen & Morgen GmbH erschienen (23.7.2021). Die Stiftung Warentest hat im Frühjahr neben den Bedingungen beispielhaft auch die Beiträge verglichen (18.2.2021).

Welche Versicherer aus Vermittlersicht in dieser Sparte empfehlenswert beziehungsweise am leistungsstärksten sind, hat die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. bei ihren Partnerbetrieben erfragt (1.7.2020, 29.7.2020).

Die favorisierten Anbieter aus Sicht von Maklern und Mehrfachvertretern ermitteln die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH im Quartalsturnus im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends (20.10.2021). Im Rahmen der „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2021“ haben sie ermittelt, an wen Makler das meiste Geschäft liefern (6.7.2021) und welche Anbieter sie (nicht) weiterempfehlen (26.7.2021).