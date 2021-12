Die besten Versicherungen gegen Cyberangriffe für KMU

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Dem Vorsorge-Geschäft droht eine düstere Zukunft: Der Rechnungszins wird 2022 auf 0,25 Prozent gesenkt. Für manche Produkte wird dies das Aus bedeuten. Wie sich der Markt darauf einstellt und was für Vermittler nun wichtig ist, berichtet ein neues Dossier. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...

Die Produkte wie auch der Cybermarkt sind schwierig. Doch der Einstieg lohnt sich. In den letzten zwölf Monaten ist die Nachfrage geradezu explodiert, berichtete ein Spezialmakler auf der DKM. Dabei haben sich zwei Top-Schadentreiber herauskristallisiert. (Bild: Cyberdirekt) mehr ...

Servicevalue hat in einer Umfrage ermittelt, welche Anbieter von Policen gegen Gefahren aus dem Internet besonders fair aufgestellt sind. Vier Anbieter schafften es in diesem Jahr, in die Spitzengruppe aufzusteigen. Zwei Versicherer mussten sie verlassen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...