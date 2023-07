Die besten Risikoleben-Tarife im Preis-Leistungs-Check der Wirtschaftswoche

20.7.2023 – Insgesamt 20 Tarife sind angetreten, um für die Wirtschaftswoche analysiert zu werden. Dabei stellten zwei Musterkunden die Bewertungsskala. Bei einer 40-jährigen Juristin schnitt die Ideal am besten ab. Die Ergo Vorsorge punktete wiederum bei einem 45-jährigen Manager.

Die Wirtschaftswoche hat auf ihrer Internetseite einen Vergleich von Risiko-Lebensversicherungen veröffentlicht. Abgefragt werden sollten die „sehr guten“ Tarife in dieser Sparte. Die Auswertung basiert auf Daten der Morgen & Morgen GmbH (M&M).

Untersuchung mittels zweier Musterkunden

Ermittelt wurde das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für zwei Musterkunden. Als erster Modellfall wurde eine 40-jährige angestellte Juristin gewählt, die 120.000 Euro brutto verdient und mit ihrem Partner zusammenlebt. Sie arbeitet in der mittleren Führungsebene mit 80 Prozent Büro- und 20 Prozent Reisetätigkeit sowie Personalverantwortung für 20 Mitarbeiter. Daneben ist sie Mieterin, Raucherin und Motorradfahrerin.

Als zweiter Musterfall wurde ein 45-jähriger Manager definiert. Der Jurist ist im Mittelstand mit Personalverantwortung für 100 Mitarbeiter, einer Büro- und Reisetätigkeit von jeweils 50 Prozent beschäftigt und verdient ein Gehalt von 250.000 Euro. Er ist seit über zehn Jahren Nichtraucher, Eigenheimbesitzer, verheiratet und hat zwei Kinder.

Beide zahlen ihre Beiträge für die konstante Versicherungssumme von 100.000 Euro jährlich, Versicherungsbeginn ist jeweils der 1. September 2022 und das Endalter jeweils 67 Jahre.

WERBUNG

So wurde bewertet

Welche Leistungen bewertet wurden und wie Preis und Leistung gewichtet wurden, dazu werden keine weiteren Angaben gemacht. Was die Kunden für das Geld bei den einzelnen Anbietern konkret erhalten und wie sich die Tarife unterscheiden, ist dem Text folglich nicht zu entnehmen.

Die Leistungs- und Preis-Daten wurden nach einem nicht offen gelegten Verfahren in Punkte umgerechnet. Maximal waren 100 Zähler zu erreichen, 86 Punkten reichten für die Note „sehr gut“, wie sich aus dem Text erschließen lässt.

Beiden Musterkunden standen jeweils 20 Tarife zur Auswahl. Bei der Bewertung wird nur auf den jährlichen Zahlbetrag geachtet.

„Sehr gute“ Tarife für die Musterkundin …

Die 40-jährige Juristin hat nach der Analyse laut der Wirtschaftswoche 13 „sehr gut“ bewertete Tarife zur Auswahl. Die jeweils zehn besten werden nachfolgend aufgeführt.

Im Rating des vergangenen Jahres (VersicherungsJournal 17.8.2022) belegte bei selbiger Musterkundin der Tarif „A6 GL“ der VPV Lebensversicherungs-AG den ersten Platz beziehungsweise teilte sich diesen mit „asuro – BASIS“ der Asuro GmbH.

… und den Musterkunden

Für den 45-Jährigen stehen laut Wirtschaftswoche 16 „sehr gut“ Tarife zur Auswahl. Die Top zehn dieser Liste nachfolgend aufgeführt.

Die günstigsten Tarife für den 45-jährigen Manager Anbieter Tarif Zahlbetrag in Euro Ergo Vorsorge Risiko-Lebensversicherung mit Wohneigentum 142,36 Cosmosdirekt Risiko-Lebensversicherun CBR 151,63 Ideal RisikoLeben Klassik 152,14 Hannoversche T1-Basis N10 159,21 WGV R1/R3 BASIS 161,85 VPV A6 GL 170,51 Die Dortmunder Rückhalt Starter 170,94 Deutsche Lebensversicherungs-AG LoU (DL) 172,04 Baloise Lebensversicherung AG Deutschland RisikoVersicherung RKS 22 176,24 Europa Lebensversicherung AG Risiko-Lebensversicherung Tarif E-RL 176,28

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Testsieger bei dem Manager damit gleichgeblieben. Auch 2022 lag die Ergo Vorsorge auf Platz eins.

Die Vorteile und Sorgen einer Risiko-Lebensversicherung

In der Wirtschaftswoche wird dazu geraten, den jeweiligen Partner zu versichern. Auf Gegenseitigkeit strukturierte Verträge seien am sinnvollsten, da sie auch steuerlich wichtig sind. Denn „wenn eine Person aus einer selbst abgeschlossenen Police eine Schadensumme für den verstorbenen Partner erhält, ist das erbschaftssteuerfrei“, heißt es in dem Artikel.

„Die Fallstricke liegen eher in der Antragstellung. Der Kunde muss sich fragen: Was passiert denn finanziell, wenn einer von uns stirbt?“, erklärt die Wirtschaftswoche die Krux bei der Risiko-Lebensversicherung. Dabei müsse nicht nur über die eigene Endlichkeit, sondern besonders auf die finanziellen Verhältnisse geschaut werden.

Das gesamte Ranking ist hier auf der Seite der Wirtschaftswoche einsehbar.