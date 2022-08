Die besten Risiko-Lebensversicherungen im Wirtschaftswoche-Vergleich

17.8.2022 – In ihrer Online-Ausgabe hat die Redaktion der Zeitung in Zusammenarbeit mit Morgen & Morgen ein Ranking von Risikoleben-Produkten erstellt. Testsieger wurden in dem einen Musterfall bei 20 „sehr guten“ Angeboten „A6 GL“ der VPV und „asuro – BASIS“ der Asuro . In dem anderen Musterfall siegte die Ergo Vorsorge (Risiko-Lebensversicherung mit Wohneigentum) bei 14 „sehr guten“ Offerten. Es gab jeweils rund 30 Testkandidaten.

Die Wirtschaftswoche hat auf ihrer Internetseite einen Vergleich von Risiko-Lebensversicherungen veröffentlicht. Die Auswertung basiert auf Daten der Morgen & Morgen GmbH (M&M).

Zwei Musterfälle

„Gekürt wurden die Risiko-Lebensversicherungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für zwei Musterfälle“, wird in dem Artikel hervorgehoben. Als erster Musterfall wurde eine 40-jährige angerstellte Juristin gewählt, die 120.000 Euro brutto verdient und mit ihrem Partner zusammenlebt.

Weitere Charakteristika: mittlere Führungsebene, 80 Prozent Bürotätigkeit, 20 Prozent Reisetätigkeit, Personalverantwortung für 20 Mitarbeiter, Mieterin, Raucherin, Motorradfahrerin.

Als zweiter Musterfall wurde ein 45-jähriger Manager definiert. Der Jurist ist im Mittelstand mit Personalverantwortung für 100 Mitarbeiter, Bürotätigkeit 50 Prozent und Reisetätigkeit 50 Prozent beschäftigt und verdient ein Gehalt von 250.000 Euro. Er ist seit über zehn Jahren Nichtraucher, Eigenheimbesitzer, verheiratet und hat zwei Kinder.

Beide zahlen ihre Beiträge für die konstante Versicherungssumme von 100.000 Euro jährlich, Versicherungsbeginn ist jeweils der 1. September 2022 und das Endalter jeweils 67 Jahre.

So wurde bewertet

Welche Leistungen bewertet wurden und wie Preis und Leistung gewichtet wurden, dazu werden keine weiteren Angaben gemacht. Was die Kunden für das Geld bei den einzelnen Anbietern konkret erhalten und wie sich die Tarife unterscheiden, ist dem Text folglich nicht zu entnehmen.

Die Leistungs- und Preis-Daten wurden nach einem nicht offen gelegten Verfahren in Punkte umgerechnet. Maximal waren 100 Zähler zu erreichen, 86 Punkten reichten für die Note sehr gut, wie sich aus dem Text erschließen lässt.

In der tabellarischen Übersicht wird für jeden der rund 30 Testkandidaten neben dem Brutto- und dem Nettoeitrag auch die jeweilige Punktzahl genannt. Für die 40-jährige Angestellte erhielten 20 Offerten ein „sehr gut“, für den 45-jährigen Manager 14 Angebote.

Die Testsieger

Testsieger für den weiblichen Musterfall wurden mit jeweils 100 Punkten „A6 GL“ der VPV Lebensversicherungs-AG und „asuro – BASIS“ der Asuro GmbH. Dahinter folgen mit jeweils 99 Zählern „Basis“ der Cosmos Lebensversicherungs-AG und „R1/R3 BASIS“ der WGV-Lebensversicherung AG.

Für die vier vorgenannten Top-Angebote wird ein jährlicher Zahlbetrag von jeweils unter 400 Euro angegeben. Der jährliche Maximalbeitrag liegt zwischen 392,86 (Asuro) und 927,15 (WGV). Der namentlich nicht genannte teuerste Tarif erzielte nur 16 Punkte. Als Nettobeitrag werden 1.331,80 Euro und als Bruttobeitrag 1.930,14 Euro angegeben.

Der schlechteste Testkandidat für den männlichen Musterfall erzielte ebenfalls nur 16 Zähler, bei einem Nettobeitrag von 747,44 Euro und einem Bruttobeitrag von 1.083,24 Euro. Für den Testsieger „Risiko-Lebensversicherung mit Wohneigentum“ der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG mit der Maximalpunktzahl 100 werden netto 142,36 Euro fällig. Der Bruttobeitrag liegt bei 245,56 Euro.

An zweiter Stelle findet sich „Basis“ der Cosmos wieder (95 Punkte, netto: 160,80 Euro; brutto: 357,33 Euro). Den Bronzerang belegt „R1/R3 BASIS“ der WGV (94 Punkte, netto: 161,85 Euro; brutto: 359,66 Euro).

Weitere Risikoleben-Untersuchungen

Auch weitere Analysehäuser haben sich mit diesem Versicherungszweig beschäftigt. So hat etwa die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH Mitte Juni die Zweitauflage ihrer Analyse „Marktstandards in der Risiko-Lebensversicherung“ veröffentlicht (13.6.2022). Produktratings haben auch M&M (1.12.2021) und die Franke und Bornberg GmbH (14.12.2020) publiziert.

Welche Anbieter in der Gunst der unabhängigen Versicherungsvermittler ganz oben stehen, ermittelt die BBG Betriebsberatungs GmbH quartalsweise in ihrer Studienreihe „Asscompact Trends“ (12.8.2022).

Welche Versicherer aus Maklersicht in dieser Sparte empfehlenswert beziehungsweise am leistungsstärksten sind, hat die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. im Frühjahr bei ihren über 4.000 Partnerbetrieben erfragt (30.3.2022).