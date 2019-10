Die besten Rentenpolicen im Handelsblatt-Vergleich

14.10.2019 – In ihrer Online-Ausgabe hat die Zeitung in Zusammenarbeit mit Franke und Bornberg ein Ranking von Rentenversicherungen erstellt. 18 Lebensversicherer erhielten die Note „sehr gut“. Die höchsten Punktzahlen in den untersuchten Kategorien erreichten Allianz, LV 1871, Europa und Huk-Coburg.

Das Handelsblatt hat auf seiner Internetseite den Beitrag Welche private Rentenversicherung die höchste Rente bringt veröffentlicht. Der Vergleich umfasst ungeförderte Policen in verschiedenen Varianten von 37 Anbietern.

Die Auswertung basiert auf Daten der Franke und Bornberg GmbH für das Beispiel eines 32-jährigen Musterkunden, der 35 Jahre lang monatlich 100 Euro in die Versicherung einzahlt.

Maßgeblich für das Ranking waren die Finanzkraft der Anbieter anhand des Map-Reports, das Rating von Franke und Bornberg und die Rentenhöhe. Die Daten wurden nach einem nicht offen gelegten Verfahren in Punkte und Noten umgerechnet.

Drei „sehr gute“ Klassik-Policen mit Indexbeteiligung

In der Bewertung „Klassik mit Indexbeteiligung und voller Garantie“ sind drei Gesellschaften „sehr gut“

Allianz Lebensversicherungs-AG, Tarife „Privatrente IndexSelect Tarif RIU2 (E 24)“ und „Privatrente IndexSelect Plus Tarif RIU2 (E 25)“, jeweils 98 Punkte,

Württembergische Lebensversicherung AG, „IndexClever (IR)“, 91 und

Nürnberger Lebensversicherung AG, „DAX-Rente NIR2901“, 86.

Acht Sieger bei Fondspolicen mit Garantie

In der Kategorie „Fondsorientiert mit Garantie für 80 Prozent der Beiträge“ schnitten mit „sehr gut“ ab:

Viele Höchstnoten für Fondspolicen ohne Garantie

In der Variante „fondsorientiert ohne Garantie“ brachte der Vergleich 13 „sehr gute“ Angebote hervor:

Daneben wurde die Kategorie „fondsorientiert ohne Garantie/Angebote mit ETFs“ ausgewertet. Hier werden zwei „sehr gute“ Tarife genannt:

Huk-Coburg, Tarif „PremiumRente“, 99 Punkte und

Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., „Tarif FÜR mit T+ und G“, 91.

Ausführlichere Informationen aus anderen Quellen

Die diesem Vergleich zugrunde liegenden Daten sind teilweise in ausführlicherer Form in anderen Publikationen zugänglich.

Die Finanzstärke der Lebensversicherer und die SFCR-Berichte der Unternehmen wurden von der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH (VersicherungsJournal 25.4.2019), im Map-Report (17.6.2019) und dem Bund der Versicherten e.V. (25.9.2019) untersucht.

Eine Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer ist im Map-Report Nummer 911 (7.10.2019, 27.9.2019) erschienen. Im Heft 908 werden unter anderem die Leistungen aufgeschobener Rentenversicherungen untersucht (13.5.2019, 15.5.2019).

Die Zeitschrift Euro hat einen Vergleich von Indexpolicen und „Moderne Klassik“ auf Basis von Daten der Morgen & Morgen GmbH verglichen (20.5.2019). Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hatte im Juni ein Privatrenten-Rating herausgebracht (28.6.2019).