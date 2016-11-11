Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Die besten Reiserücktrittsversicherungen laut Handelsblatt

9.3.2026 – Das Handelsblatt hat Leistungen und Preise von Reiseversicherungen mit den Bausteinen Reiserücktritt und Reiseabbruch sowie als Variante mit Reisegepäck für zwei Musterkunden verglichen. In den vier Testsegmenten erhielten Offerten von Allianz Partners, Ergo, Hansemerkur, LVM und Signal Iduna mindestens einmal die Höchstnote „exzellent“.

Die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts die Reiseversicherungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt. Die Ergebnisse wurden in dem Onlineartikel „Rating 2026: Die besten Reiserücktrittspolicen für Senioren und Alleinreisende“ veröffentlicht.

Zwei Musterfälle: ein 35- und ein 75-jähriger Alleinreisender

Leistungsseitig haben die DFSI-Analysten insgesamt rund 100 Kriterien unter die Lupe genommen. Dabei wurde neben der maximalen Dauer je Reise und der Versicherungssumme unter anderem geprüft, unter welchen Voraussetzungen ein Reiserücktritt oder Reiseabbruch abgesichert ist. In Sachen Reisegepäck ging es auch darum, welche Gepäckarten einbezogen sind und bis zu welcher Höhe das Gepäck versichert ist.

Die Auswertung erfolgte für die beiden Musterfälle eines 35-jährigen und eines 75-jährigen Alleinreisenden für eine Versicherungssumme von 4.000 Euro (Reiserücktritt und -abbruch) beziehungsweise 2.000 Euro (Reisegepäck).

So wurde bewertet

Zu den Bewertungsparametern heißt es in der Wirtschaftszeitung: „In der Kategorie ‚Reiserücktritt und Reiseabbruch‘ entfielen 15 Prozent der Bewertung auf allgemeine Kriterien, 50 Prozent auf den Leistungsumfang beim Reiserücktritt und 35 Prozent auf die Leistungen bei Reiseabbruch.

Wird das Gepäck mitversichert, flossen allgemeine Kriterien mit 15 Prozent, der Reiserücktritt mit 40 Prozent, der Reiseabbruch mit 30 Prozent und die Reisegepäckversicherung mit 15 Prozent ein. Für die Gesamtbewertung wurden die Tarifleistungen mit 80 Prozent und die Prämienbewertung mit 20 Prozent gewichtet.“

Die „exzellenten“ Angebote für Senioren

Für Senioren erhielten in der Gesamtwertung (Reiserücktritt, -abbruch und -gepäck) drei der getesteten Offerten von insgesamt 40 berücksichtigten Anbietern die Höchstnote „exzellent“:

  • Allianz Partners (AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland): „Reiseschutz-Paket Premium ohne Reise-Krankenversicherung“; 341 Euro,
  • Ergo Versicherungen: „RundumSorglos-Jahresschutz einschl. KV Einzelperson“; 374 Euro und
  • Hansemerkur Versicherungen: „Jahresschutz Gold: VB-RS 2024 (JRV-D)“; 294 Euro.

Bei den Angeboten mit Selbstbeteiligung (SB) erhielt nur das vorgenannte Ergo-Produkt (Preis: 293 Euro bei zehn Prozent SB) die Bestnote „exzellent“.

In der ebenfalls publizierten Rangliste für die alleinige Absicherung der Risiken Reiserücktritt und -abbruch erhielten neben der Ergo-Offerte (Preis: 272 Euro) auch „Singletarif“ der LVM Versicherungen (180 Euro) sowie „Jahresschutz Gold: VB-RS“ der Signal Iduna Versicherungen (258 Euro) ein „exzellent“. Mit Selbstbeteiligung (jeweils 20 Prozent) bekamen nur die Tarife von Ergo (237 Euro) und LVM (164,99 Euro) die Höchstnote.

Die „exzellenten“ Angebote für 35-Jährige

Für den 35-jährigen Alleinreisenden erhielt in der Gesamtwertung (Reiserücktritt, -abbruch und -gepäck) neben den beiden oben genannten Offerten von Allianz Partners (124 Euro) und Ergo (141 Euro) auch das bereits erwähnte Hansemerkur-Angebot (165 Euro) ein „exzellent“.

Bei den Angeboten mit Selbstbeteiligung erhielten nur das Allianz-Partners-Angebot (104 Euro; 20 Prozent SB, mindestens 25 Euro) und das Ergo-Produkt (132 Euro, zehn Prozent SB) die Bestnote.

In der Rangliste für die alleinige Absicherung der Risiken Reiserücktritt und -abbruch erhielten neben der Ergo-Offerte (Preis: 272 Euro) auch „Singletarif“ der LVM Versicherungen (180 Euro) sowie „Jahresschutz Gold: VB-RS“ der Signal Iduna Versicherungen (258 Euro) ein „exzellent“. Mit Selbstbeteiligung (je 20 Prozent) bekamen nur die Tarife von Ergo (237 Euro) und LVM (164,99 Euro) die Höchstnote.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Preis-Leistungs-Verhältnis · Rating · Reise-Krankenversicherung · Reiseversicherung · Senioren
 
