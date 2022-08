Die besten Privathaftpflicht-Versicherungen im M&M-Urteil

26.8.2022 – Das Analysehaus hat in seinem jetzt veröffentlichten „M&M Rating Privathaftpflicht“ bis zu gut 1.300 Tarife und Tarifkombinationen für die Zielgruppen „Familie“, „Paar“, „Single“ und „Single mit Kind“ bewertet. Insgesamt 53 Produktgeber haben in mindestens einer Kategorie wenigstens einen Fünf-Sterne-Tarif. Elf Akteure bieten in allen vier Zielgruppen mindestens eine „ausgezeichnete“ Lösung.

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat ihr „M&M Rating Privathaftpflicht“ aktualisiert und am Mittwoch die Ergebnisse veröffentlicht. Die Analysten haben das Segment in die vier Zielgruppen „Familie“, „Paar“, „Single ohne Kind“ und „Single mit Kind“ unterteilt.

Bedingungsanalyse und Leistungsfragen

Grundlage war eine Bedingungsanalyse anhand von unterschiedlich gewichteten Leistungsfragen (ein, drei beziehungsweise fünf Punkte). Diese sind „als wesentlich für die (Bedingungs-) Qualität eines Produktes anzusehen“, so das Analysehaus.

Die Merkmale werden entweder „voll erfüllt“ (100 Prozent der Punkte), „eingeschränkt erfüllt“ (50 Prozent) oder „nicht erfüllt“ (null Prozent). Den Angaben zufolge gilt eine Antwort grundsätzlich „als ‚eingeschränkt erfüllt‘, wenn weder ‚voll erfüllt‘ noch ‚nicht erfüllt‘ erreicht ist. Es wird im Erfüllungsgrad nicht noch weiter unterschieden“.

Je nach Zielgruppe wurde auf mindestens 36 (Zielgruppe Single) und höchstens 42 Leistungsfragen (Zielgruppe Familie) zurückgegriffen. In letztgenannter Zielgruppe konnte maximal 108 Punkte erreicht werden.

So wurde bewertet

Ab 91 Zählern wurde die Note „ausgezeichnet“ beziehungsweise fünf Sterne vergeben. In Abständen von zehn erreichten Punkten erhielten die Produkte die Bewertungen „sehr gut“/ vier Sterne, „durchschnittlich“/ drei Sterne, „schwach“/ zwei Sterne und „sehr schwach“/ ein Stern.

Ab drei Sternen müssen zudem verschiedene Mindestkriterien erfüllt sein, um die Stufe zu erreichen. „Ein Tarif, der beispielsweise aufgrund der erreichten Punktzahl ‚fünf Sterne‘ erreichen würde, aber eines oder mehrere Mindestkriterien für diese Klasse nicht erfüllt, wird abgewertet“, heißt es in der Ratingdokumentation (PDF, 222 KB).

Jeweils rund jeder zweite Tarif mit „fünf Sternen“

In drei der vier Zielgruppen erhielt knapp jeder zweite Testkandidat die Höchstnote. Bei „Single mit Kind“ war es deutlich über die Hälfte (fast 57 Prozent). Unterdurchschnittlich schnitt jeweils rund jeder fünfte Familien- und Paar-Tarif ab, etwa jedes achte Single-Produkt sowie knapp jedes neunte Angebot für Singles mit Kind.

In der Zielgruppe Familien erhielten 47 Versicherer und Deckungskonzeptanbieter für mindestens eine ihrer Lösungen fünf Sterne. Zu dieser Gruppe gehören:

Elf Anbieter sind in allen Kategorien „ausgezeichnet“

Mindestens einen Fünf-Sterne-Tarif auch in den drei übrigen Zielgruppen haben Alte Leipziger, Axa, Grundeigentümer, GVO, HDI, PVAG, Sichergrün, Signal Iduna, VHV, Vödag und Waldenburger.

In zwei weiteren Kategorien mindestens eine „ausgezeichnete“ Lösung bieten die Allianz, Ammerländer und Neodigital (jeweils nicht „Paar“) sowie Adcuri, Barmenia, Janitos, K&M und Universa (jeweils nicht „Single mit Kind“). Mindestens einen Fünf-Sterne-Tarife in zwei Zielgruppen besitzt die Bavariadirekt Versicherung AG („Single ohne Kind“ und „Single mit Kind“).

Die Dialog Versicherung AG, die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Nürnberger Beamten Allgemeine Versicherungs-AG, die Oberösterreichische Versicherung AG, Niederlassung in Deutschland und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG bekamen für ihr Single-Produkt die Höchstnote.

Die vollständige Ratingübersicht kann auf dieser Internetseite von M&M eingesehen werden.

Angaben zur Marktentwicklung

Zur Marktentwicklung teilten die Analysten aus Hofheim mit, dass es in der Sparte zwar kaum echte Neuerungen gebe, die Tarife und Tarifkombinationen sich aber auf einem sehr hohen Bedingungsniveau bewegten. „Gut ein Drittel hat die sogenannte Haftungsausfalldeckung inkludiert, die für den Schaden aufkommt, den Nichtversicherte verursacht haben“, wird weiter mitgeteilt.

Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating & Analyse, fasst die Entwicklung folgendermaßen zusammen: „Im Vergleich zum ersten Ratingjahrgang 2017 hat sich die Anzahl der Tarifkombinationen für alle Zielgruppen-Cluster fast verfünffacht und mit ihnen ist die Bedingungsqualität gestiegen. Wir verzeichnen überall rund 50 Prozent top bewertete Tarifkombinationen“.