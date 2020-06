Die besten Privathaftpflicht-Tarife für Familien

29.6.2020 – In der neuen Auflage des Privathaftpflicht-Ratings hat Franke und Bornberg in der Kategorie „Topschutz Familie“ an mehr als 40 Prozent der fast 200 untersuchten Tarife die Höchstnote „FFF“ vergeben. Nicht nur bei der Deckungssumme, sondern auch beim Leistungsbaustein „deliktunfähige Kinder“ sind allein bei den „FFF“-Produkten zum Teil deutlich unterschiedliche Ausprägungen zu beobachten.

Die Franke und Bornberg Research GmbH hat zum zweiten Mal ein Privathaftpflicht-Rating veröffentlicht. Im Vergleich zum Erstrating (VersicherungsJournal 23.11.2015) haben die Analysten eine „spürbare“ Steigerung der Tarifqualität beobachtet.

Tarifqualität „spürbar“ angestiegen

Laut Christian Monke, Leiter Versicherungsanalyse bei Franke und Bornberg, schneiden neue Tarifgenerationen fast immer besser ab als ihre Vorgänger. So seien die Deckungssummen deutlich angehoben worden – auf bis zu 100 Millionen Euro.

„Tarifliche Regelungen werden heute präzise und weitaus detaillierter beschrieben als noch vor einigen Jahren“, so Monke. Ein gutes Beispiel für die Verbesserungen stellt nach seiner Aussage der Einschluss von Luftfahrzeugen wie Drohnen und Coptern dar.

Er hebt hervor: „Die meisten Gesellschaften haben ihre restriktive Haltung aufgegeben, Gewichtsbeschränkungen gelockert und den Ausschluss von Luftfahrzeugen mit Motor gestrichen.“ Zudem verlangten nur noch wenige Gesellschaften für Drohnen und Co. einen Extrabeitrag.

So wurde bewertet

Insgesamt wurden für reine Bedingungsanalyse 55 Leistungskriterien bewertet. Dabei wurden die Produkte in einem Benchmarking-Verfahren zunächst dahingehend überprüft, in welcher Ausprägung beziehungsweise Qualität welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von Null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend der Höhe des möglichen Schadens beziehungsweise ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um in die Kategorie „Topschutz“ eingeordnet zu werden, muss ein Produkt eine Mindestdeckungssumme von zehn Millionen Euro für Personen- und Sachschäden sowie 100.000 Euro bei Vermögensschäden aufweisen. Zudem muss Versicherungsschutz für Forderungsausfall, Gefälligkeitshandlungen sowie beruflichen Schlüsselverlust bestehen, bei Familientarifen auch für deliktunfähige Kinder.

Achtstufiges Bewertungsschema

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein üblicherweise verwendetes achtstufiges Bewertungsschema von „FFF“ („hervorragend“) bis „F--“ („sehr schwach“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind den Angaben zufolge in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich werden Mindeststandards für die beiden höchsten Ratingklassen berücksichtigt. Weitere methodische Hinweise sind in den Bewertungsgrundlagen (PDF, 1,1 MB) zu finden.

Viele Topschutz-Produkte mit der Höchstnote

Insgesamt hat Franke und Bornberg 562 Angebote unter die Lupe genommen. In der Kategorie „Topschutz Familie“ wurden 194 Offerten analysiert. Die Leistungsdichte hat im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung massiv zugenommen. So hat sich der Anteil der mit der Höchstnote „FFF“ beachten Produkte auf 44 Prozent fast verdreifacht.

Neben der erforderlichen Punktzahl mussten die Tarife Deckung für Schäden bieten, die aufgrund des elektronischen Datenaustausches im Ausland entstehen, und Versicherungsschutz für körperlich und/oder geistig behinderte Kinder bieten. Weiterer Mindeststandard für die Höchstnote war, dass im Haushalt des Versicherungsnehmers lebende Angehörige des Versicherungsnehmers oder Partners mitversichert sind.

Weitere 48 Prozent der Angebote wurden mit „sehr gut“ beziehungsweise „gut“ beurteilt, was den Ratingklassen „FF+“ beziehungsweise „FF“ entspricht. Nur in etwa jede zwölfte Offerte schnitt schlechter ab.

Eine laufende aktualisierte Auflistung aller untersuchten Tarife – auch in der Kategorie Grundschutz sowie für die Zielgruppe „Singles“ – ist auf dieser Internetseite zu finden.

Unterschiede bei den Topprodukten

Weiteren Detaildaten, die Franke und Bornberg dem VersicherungsJournal exklusiv zur Verfügung gestellt hat, zeigen bereits innerhalb der Gruppe der „FFF“-Produkte zum Teil deutliche Unterschiede im Kleingedruckten. Demnach liegt die maximal abschließbare Deckungssumme je nach Tarif zwischen zehn und 100 Millionen Euro.

Auch beim Beispiel des Leistungsbausteins „deliktunfähige Kinder“ sind zum Teil deutliche Unterschiede zu beobachten. So sind etwa bei der Alten Leipziger Versicherung AG und der Oberösterreichischen Versicherung AG, Niederlassung in Deutschland Vermögensschäden durch deliktunfähige Kinder ausgeschlossen.

Die Leistungshöhen sind ebenfalls unterschiedlich hoch ausgeprägt. So gibt es je nach Produkt Sublimits zwischen 50.000 Euro und einer Million Euro, die entweder generell oder aber für Sach- und Vermögensschäden gelten. Einige Tarife leisten hingegen ohne Einschränkungen bis zur vereinbarten Deckungssumme.