Die besten privaten Rentenpolicen im Handelsblatt-Vergleich

25.8.2020 – Die Zeitung hat in ihrer Online-Ausgabe in Zusammenarbeit mit Franke und Bornberg ein Ranking von privaten Rentenversicherungen erstellt. 13 Lebensversicherer erhielten die Note „sehr gut“. Die höchsten Punktzahlen in den untersuchten Kategorien erreichten Allianz, Europa, LV 1871 und Württembergische.

Das Handelsblatt hat auf seiner Internetseite kürzlich den Beitrag „Altersvorsorge-Ranking: Den Ruhestand ohne Geldsorgen genießen“ veröffentlicht. Der Vergleich umfasst private Rentenversicherungen in verschiedenen Varianten von etwa zwei Dutzend Anbietern. Die Zeitung hat auch Basis-Renten unter die Lupe genommen (12.8.2020).

So wurde bewertet

Die Auswertung basiert auf Daten der Franke und Bornberg GmbH für das Beispiel einer 32-jährigen Musterperson, die 35 Jahre lang monatlich 150 Euro in die private Rentenpolice einzahlt.

Maßgeblich für das Ranking waren die Finanzkraft der Anbieter laut Analyse des Map-Reports (20 Prozent Gewichtung), das Produktrating von Franke und Bornberg sowie die Rentenhöhe (jeweils 40 Prozent). Die Daten wurden nach einem nicht offen gelegten Verfahren in Punkte und Noten umgerechnet.

13 Lebensversicherer mit „sehr gut“

Insgesamt erhielten in fünf verschiedenen Kategorien folgende 13 Lebensversicherer für ihre Produktangebote ein „sehr gut“:

Die Top-Angebote in den Bereichen Neue Klassik und Index-Klassik

Im Segment „Index-Klassik“ sind vier Offerten von drei Gesellschaften „sehr gut“. Hierzu gehören die „PrivatRente IndexClever IR“ der Württembergischen (92 Punkte), die DAX-Rente Tarif NIR2901“ der Nürnberger (88 Punkte) und „Allianz Index Select“ sowie „Allianz Index Select (Plus)“ (jeweils 86 Punkte).

In der Kategorie „Neue Klassik“ liegt die „PrivatRente Perspektive RSK“ der Allianz mit der Maximalpunktzahl von 100 Punkten an der Spitze. Dahinter folgen die Produkte „Rente Classic Balance Tarif RCB“ und „Rente Classic Pro Tarif RCP“ der Continentalen (jeweils 96 Punkte).

Dies sind die „sehr guten“ hybriden und Fonds-Angebote

Im Segment „Hybrid (100 Prozent Beitragsgarantie)“ erzielte „StarKlar Tarif FRVS“ der LV 1871 mit 98 Punkten die höchste Bewertung. An zweiter und dritter Stelle liegt die Allianz mit ihrer „PrivatRente KomfortDynamik RFKU1 (E270)“ (97 Punkte) sowie ihrer „PrivatRente InvestFlex mit Garantie RF1GD (E194)“ (89 Punkte). Jeweils 86 Punkte erhielten die Angebote „Genius (Hybrid mit SF) Tarif FRH“ der Württembergischen und „Premium FondsRente protect Tarif FVG09“ der WWK.

Von den hybriden Policen mit 80-prozentiger Beitragsgarantie wurden folgende Angebote mit „sehr gut“ bewertet:

„MeinPlan mit individuellem Beitragserhalt Tarif FRV“ (LV 1871, 98 Punkte),

„PrivatRente InvestFlex mit Garantie RF1GD (E194)“ (Allianz, 92 Punkte)

„Flex-Rente performance-safe Tarif 83oG“ (Stuttgarter, 91 Punkte),

„Genius (Hybrid mit SF) Tarif FRH“ (Württembergische, 91 Punkte)

„Rente Invest Garant Tarif RIG“ (Continentale, 90 Punkte),

„VarioInvest Rente (Zurich Deutscher Herold (90 Punkte),

„ALfonds FR 15“ (Alte Leipziger, 88 Punkte),

„Premium FondsRente protect Tarif FVG09“ (WWK, 88 Punkte),

„Rente Invest Garant Tarif RIG|GarnatiePlus“ (Continentale, 88 Punkte),

„TwoTrust Fokus Privatrente FRWXfk“ (HDI, 86 Punkte),

„Basler Invest Vario (Hybrid) Tarif FRN“ (Basler, 86 Punkte),

„TwoTrust Vario Privatrente FRWX“ (HDI, 85 Punkte).

In der Kategorie Fonds vergaben die Analysten ein „sehr gut“ an die Europa („FRV E-FR“, 88 Punkte), die Ergo Vorsorge („Ergo Rente Chance“ sowie „Ergo Rente Balance“; 87 beziehungsweise 86 Punkte) und an die „Fondsrente PUR FRVGZB“ von der Bayerischen.

